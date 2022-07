Cervecería Kross expande sus bares a regiones a través del modelo de franquicias

Ad portas de cumplir 20 años en el mercado, Cervecería Kross planea expandir sus locales propios a través del modelo de franquicias. Actualmente, la empresa opera cuatro KrossBar operativos en la capital y en las próximas semanas abrirá dos nuevas ubicaciones con socios que administrarán la marca. La primera se abrirá el 20 de julio en Antogfagasta. El segundo estará ubicado en el aeropuerto de Santiago y abrirá en septiembre.

El gerente general de Cervecera Southern Brewing Company, José Tomás Infante, dice que la idea de aplicar el modelo de franquicias nació como un camino para crecer en regiones y “democratizar un poco más el mundo cervecero”. Para ello, dice, debían buscar socios locales, “porque no tenemos conocimiento local, no tenemos los contactos locales, no conocemos la comunidad local, pero podemos aportar todo el mundo y la tecnología cervecera”. La idea es que los franquiciados, comenta Infante, Infante sean empresarios gastronómicos con experiencia de al menos cinco años.

La empresa es controlada en un 77% por Concha y Toro, la que entró a la propiedad hace ya una década, lo que ha permitido ampliar su distribución de Arica a Punta Arenas, en botella y schop, lo que les permite abastecer franquicias en otras ciudades del país.

“Todo ese conocimiento que hemos venido adquiriendo en el último tiempo, ya sea por Kross o por KrossBar, se lo traspasamos a ellos y así generamos franquicias bien robustas, donde todo está súper bien estandarizado, donde el foco es vender experiencia: desde la vocación cervecera, los lanzamientos de nuestras cervezas, la innovación (...) y sentimos que eso es mucho más virtuoso que hacerlo directo nosotros desde Santiago”, agrega.

La primera franquicia abrirá en Antofagasta, con un local ubicado en Avenida Croacia y tendrá dos pisos, el primero con un área total de 409 metros cuadrados, y el segundo 202 metros cuadrados. Además, tendrá tres barras y gran parte del espacio será de terraza abierta con vista al mar.

El segundo estará en el aeropuerto de Santiago y será desarrollado junto a Lagardere Travel Retail, grupo francés dedicado a operar marcas internacionales. La apertura, esperan, será a mediados de septiembre.

El próximo objetivo podría ser Viña del Mar, donde están en conversaciones con potenciales socios locales. Y ya miran otras opciones. “Me encanta Concepción, donde tenemos muy buenos clientes en schop, y vemos que tenemos una oportunidad y nos encanta la escena gastronómica de Puerto Varas y de Puerto Montt también. Estamos también viendo en Punta Arenas. Y en el norte estamos viendo Iquique, también nos encanta La Serena. Son lugares que sentimos que son muy cerveceros, donde hay mucha gente joven y que quizás les falta un bar de este tipo”.

Kross también tiene planes de expansión en la capital, donde tienen locales en Bellavista (Providencia), Borde Río (Vitacura), Orrego Luco (Providencia) y en el Mall Sport en Las Condes. Para eso ya buscan una nueva ubicación. “Con todo este tema del estallido hemos puesto un poquito una pausa y estamos como bien reflexivos sobre dónde poner un nuevo KrossBar. Nos gustan varias ubicaciones: Tobalaba, Maipú, Ñuñoa, La Reina. Básicamente donde están las comunidades más cerveceras” detalla.

Desempeño de Kross

“Tuvimos años bien duros”, dice Infante con respecto al desempeño de la cervecería en 2020 y 2021. En el primer año de la pandemia que la facturación estuvo más bien plana con respecto al año anterior. “El 2021 fue un súper buen año para nosotros, subieron un poquito los consumos de cerveza en general, con todo este boom de retail y los retiros. (...) El canal más ganador, a nuestro juicio, fue el tradicional, que es botillería”, afirma.

En 2021 tuvieron un crecimiento de cerca del 50% con respecto al 2020. “Terminamos creciendo con harto esfuerzo, con alta innovación y calidad. Y el 2022 también arrancó bien, más difícil, pero logramos crecer siempre dos dígitos”, dice.

Según las cifras de Concha y Toro, su categoría cerveza y licores alcanzó ventas por $ 48.463 millones en 2021, con un aumento de 40% en volumen y de 52,3% en valor, liderado por las cervezas premium Miller, Kross y Estrella Damm, que también distribuye el holding.

Kross compite en el mercado de las cervezas artesanales, que creció cerca de un 35% el 2021 versus el año anterior, dice Infante. Ese segmento, donde compite con Kunstmann y Austral, entre otras, ya representa cerca de un tercio del mercado total de las cervezas y Kross tiene entre 10% y 12% de participación, estima Infante. “Estamos súper agradecidos de que el consumidor sigue prefiriendo las cervezas artesanales. Es una categoría que todavía es pequeña, pero está creciendo súper bien”, afirma el gerente y cofundador de la compañía.