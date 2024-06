Comité de Ministros: Mataquito presenta reclamación por rechazo de proyecto de transmisión de más de US$300 millones por parte del SEA

Mataquito Transmisora de Energía presentó hoy un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros luego de que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitiera una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable para su proyecto “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui”.

La decisión del SEA ha sido recibida con preocupación por parte de Mataquito, una empresa clave en el sector de transmisión eléctrica, debido a la relevancia estratégica del proyecto que considera una inversión de US$324 millones. Este pretende “robustecer significativamente el sistema de transmisión eléctrico del país, facilitando la conexión de aproximadamente veinte proyectos de generación que contribuirán con más de 4.000 MW al sistema eléctrico nacional”. Además, este proyecto es fundamental para los planes de descarbonización de la matriz energética de Chile.

En su defensa, Mataquito argumentó que la evaluación ambiental enfrentó desafíos extraordinarios debido a la pandemia de COVID-19. La empresa destacó que las restricciones impuestas por la crisis sanitaria mundial impidieron la obtención de datos críticos en campo y causaron demoras significativas. A pesar de estas dificultades, la empresa logró ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) dentro del plazo establecido.

“El Proyecto no es uno común y corriente, sino que es uno esencial para robustecer el sistema de transmisión del país, de forma de poder cumplir con los objetivos establecidos por el Estado en las políticas públicas”, afirmó la empresa en su escrito que cuenta con 297 páginas. La compañía cuenta con la asesoría legal de dos abogados expertos en tramitación ambiental: Juan José Eyzaguirre y Javier Vergara.

Mataquito sostiene que ha presentado toda la información técnica necesaria para demostrar el cumplimiento de la normativa ambiental y para la obtención de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) correspondientes. La empresa destacó que cualquier información faltante se complementaría en etapas posteriores del proceso de evaluación.

Asimismo, la empresa defendió que los impactos sobre el suelo y la fauna han sido evaluados adecuadamente y que se han propuesto medidas de mitigación efectivas. “El Proyecto caracterizó adecuadamente los suelos susceptibles de ser afectados por su ejecución” y “El Proyecto no genera una pérdida significativa de suelos”, detalló en su presentación.

Por otro lado, hubo otras entidades que solicitaron mantener el rechazo al proyecto, como la Agrupación Cultural Medio Ambiental Atavid Cauquenes, y las municipalidades de Concepción y Chiguayante, argumentando que la empresa no respondió las observaciones técnicas. Además, acusaron que las torres de alta tensión no consideran las zonas inundables del río Cauquenes y ni tampoco humedales ni el ciénaga del Name.

El Comité de Ministros está compuesto por la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas (preside), y sus pares de Salud, Cimenta Aguilera; Economía, Nicolás Grau; Agricultura, Esteban Valenzuela, Energía, Diego Pardow, y Minería, Aurora Williams.

Problemas

La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) detectó varios problemas significativos en el proyecto “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui”. En primer lugar, el proyecto no cumplió con toda la normativa ambiental aplicable y los requisitos necesarios para la obtención de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) en varias áreas clave, como arqueología, fauna, flora y salud pública. La autoridad destacó que persistieron observaciones técnicas y formales importantes que no fueron adecuadamente abordadas por el titular del proyecto.

En segundo lugar, se señaló que el titular no proporcionó información suficiente para descartar impactos adversos significativos en varios componentes ambientales, incluidos recursos naturales renovables, salud de la población y patrimonio cultural. Específicamente, se identificaron deficiencias en la prospección arqueológica, cubriendo solo el 53,58% del área del proyecto, y se criticó la falta de medidas adecuadas para la reubicación y protección de especies de flora y fauna vulnerables.

Finalmente, la Dirección Ejecutiva del SEA destacó problemas en la evaluación de la línea de base del proyecto, particularmente en cuanto a la caracterización del suelo y la fauna. Se observó que las medidas de monitoreo propuestas eran insuficientes para garantizar la protección del medio ambiente y que las propuestas de mitigación y compensación no cumplían con los estándares requeridos para aprobar el proyecto.