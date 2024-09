Con tensiones y defensa del legado económico parte el Chile Day en Londres

Pasado al mediodía de Londres, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostenía una reunión a puertas cerradas con inversionistas en una nueva jornada del “Chile Day”. En el “Churchill’s bar” del salón de eventos “One Whitehall” de la capital británica, el jefe de las finanzas sostenía la cita mientras fuera del salón le hacían “guardia” por más de 40 minutos los representantes de Aediles Capital Inc, que forman parte de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) para abordarlo.

Ese era parte del tenso ambiente que se daba en el suelo londinense, luego de que la relación entre las pequeñas generadoras y el Ejecutivo se tensionara al inicio del Chile Day en París durante la semana pasada. En esa oportunidad, el ministro de Energía, Diego Pardow, fue presionado por las pequeñas generadoras que criticaron al gobierno por las intenciones del Ejecutivo de traspasarles parte de los costos del subsidio del alza de las tarifas eléctricas.

A esa instancia acudieron la mayor cantidad de empresas que, tras luego de sostener una tensa reunión con Pardow, decidieron continuar su arremetida con el ministro Marcel, ya que consideraron que la cita con el titular de Energía no fue fructífera. Según contaron presentes en esa reunión, ahí el secretario de Estado habría responsabilizado a los gremios y además habría mandado a las generadoras a hablar con la oposición para ver la discusión del proyecto de ley.

En Londres, si bien no estuvieron todas las filiales, sí se hicieron parte algunas relevantes como CVE, Toesca, Matrix Renewables y Aediles Capital Inc, entre otras. La intención de ellos era hablar directamente con el ministro Marcel, después de que éste los hubiese derivado con su asesor y coordinador de regulación, Francisco Saffie.

Cerca de las 11:30 en Hacienda admitían que Marcel no tenía una reunión formal agendada con las pequeñas generadoras, pero el ministro sabía que iba a ser abordado en los pasillos por los representantes. Así lo sostuvo el propio Marcel a Pulso. “No hay ninguna reunión preparada especialmente para ese propósito. Y si hay alguna de esas generadoras, es probable que planteen su punto en alguna de las reuniones y lo trataremos de la misma manera que muchas veces se plantean temas relacionados con las discusiones de proyectos y materias regulatorias”, dijo.

Y agregó que “el gobierno ha manifestado disposición a escuchar y a plantear el proyecto, de manera que tengamos claridad para las perspectivas de los inversionistas, pero siempre manteniendo la lógica de un financiamiento que viene de varios sectores para financiar el aumento de la cobertura de los subsidios”.

Previamente, Marcel había abordado en su exposición el tema eléctrico. Ahí mostró diapositivas alusivas al tema de las tarifas eléctricas. “El levantamiento de congelaciones de tarifas energéticas de larga data demuestra una capacidad renovada para abordar desafíos política y socialmente complejos que habían permanecido sin resolver mediante políticas públicas durante muchos años”, rezaba la presentación.

En ella se hablaba que la ley de estabilización de tarifas eléctricas fue aprobada, permitiendo el pago gradual de la deuda acumulada a las compañías eléctricas y la normalización de los precios de la electricidad en un periodo de 12 meses.

En su intervención, además puso palabras de calma y sobre el subsidio dijo que “ahora el gobierno está planeando agrandarlo y estoy seguro de que podremos discutirlo en el curso de esta reunión”. Luego comentó que “el gobierno está dedicado a resolver este problema. Para otros sería mucho más fácil posponer decisiones, y tener tácticas dilatorias”.

Tras la exposición de Marcel, los presentes en la cita criticaron sus palabras. Uno de los más atentos al discurso fue el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien le sacaba fotos a las diapositivas que el ministro mostraba sobre materia eléctrica, mientras que otros asistentes se miraban dentro del público cuando el jefe de Teatinos 120 abordaba el tema de las eléctricas.

Jobet comentó a Pulso que “las señales que ha dado el gobierno, sobre todo del proyecto de subsidios y la incertidumbre que está generando en algunos inversionistas, creo que puede dañar una confianza que hemos construido a lo largo de muchos años y muchos gobiernos en Chile. La tenemos que cuidar”.

En esa línea, agregó que “la responsabilidad fiscal no se trata de decir que no se puede gastar arcas fiscales y después buscar las vías de financiamiento con plata de los privados. Si no hay recursos fiscales, no se pueden dar subsidios o habrá que buscar financiamiento público. La forma que se está usando con los PMGD es inadecuada y no apunta en la dirección de generar un marco de inversión estable”.

El abogado ligado al rubro eléctrico y socio de Carey, Juan Francisco Mackenna, comentó que “el daño reputacional que se está haciendo a Chile con este proyecto de ley, particularmente en el punto que afecta los flujos de dinero proveniente de la venta de energía de los PMGD, es gravísimo. Y el daño patrimonial que se puede producir, desde el punto de vista de la aceleración de créditos, de potenciales default, también es muy grande. Pareciera ser que no justifica recaudar US$150 millones el provocar un daño mucho mayor”.

Mientras que David Orellana de Aediles Capital Inc, planteó que “estamos preocupados por el efecto que puede tener este proyecto de ley. No solo de los PMGD, sino que de otros sectores de la economía, sino que de la industria eléctrica en general”.

La defensa en materia económica

Marcel fue el principal orador en la jornada en Londres que tuvo una asistencia completa de cerca de 360 personas, según los organizadores, al punto que había presentes que debían ver la cita de pie. Ahí, el jefe de las finanzas se acompañó de cerca 40 diapositivas para hacer un contraste del crecimiento económico, respecto del año pasado, cuando también intervino en el Chile Day de Londres.

Así por ejemplo, una de las primeras gráficas mostraba el retorno de la incertidumbre económica a niveles más estabilizados, luego del término del proceso constitucional. También se mostraron cifras con aumento del empleo; un anticipo del mercado a un incremento del precio del cobre; progreso del comercio exterior pese a las tensiones globales, entre otros datos.

De todas maneras, ocupó un gráfico en el que se planteaba que “sin embargo, el crédito bancario se ha mantenido considerablemente más restrictivo que en ciclos previos, desacelerando la demanda interna”. Con todo, se valoraron anticipos del mercado, como la expectativa de la baja de las tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en su próxima reunión.

Dentro de los sectores a los que Chile debiera apuntar, Marcel habló de litio, hidrógeno verde, economía digital, turismo y energías renovables. Además planteó que las perspectivas de crecimiento para Chile el 2024 son de entre el 2.25% y el 2.75%. Con todo, tuvo palabras para promover el pacto fiscal del gobierno, diciendo que

El ministro dijo que se cumplieron “las expectativas que dijimos hace un año, y esperamos que el próximo año cuando nos volvamos a reunir podamos reportar mejoras en estos asuntos dejando atrás este complejo periodo de alta volatilidad, incertidumbre, desequilibrio que afecta no solo a Chile sino que a varios países, pero que en Chile tiene particulares dimensiones. Hemos estado lidiando con ellas y haciendo progresos”, dijo Marcel para concluir sus palabras.

Uno de los presentes, el senador José Miguel Insulza (PS), quedó conforme con el discurso de Marcel y sostuvo que “fue una presentación muy adecuada, mostrar cómo se ha progresado. La economía chilena se ha estabilizado, no crece todavía lo suficiente, pero se ha estabilizado”.

Tras su exposición, Marcel tuvo una mesa redonda sobre crecimiento y desarrollo sustentable. Ahí participaron la embajadora de Chile en el Reino Unido, Ximena Fuentes; el Co-Chair de TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), David Craig; la presidenta del Fondo Naturaleza Chile, Carolina Schmidt; y el exembajador David Gallagher, entre otros. Y al cierre de esta edición se encontraba en un almuerzo privado.

Dentro de los asistentes a la cita, llamó la atención la presencia de la hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera. También estuvieron representantes de empresas como Moneda Patria Investments, JP Morgan, Larraín Vial, y Banco de Chile, entre otras. Dentro de las autoridades, iban a ser parte de la cita la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Berstein, además de los timoneles de la Superintendencia de Pensiones y la Corfo.

Al cierre de esta edición se contemplaban otras actividades, como un conversatorio de Marcel con el decano de la London School of Economics, el exministro Andrés Velasco, además de una instancia en que el ministro iba a hablar sobre crecimiento económico.