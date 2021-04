Conozcan al CEO mejor pagado del S&P 500, el hombre de US$ 211 millones de Paycom

Háganse a un lado, Elon Musk y Tim Cook. Hay un nuevo nombre que irrumpe en la lista de los directores ejecutivos mejor pagados: Chad Richison, fundador y director ejecutivo del procesador de nómina de sueldos Paycom Software Inc.

El año pasado, el multimillonario de Oklahoma City recibió una compensación valorada en US$ 211 millones por Paycom, reveló la compañía en la declaración de valores anual que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores la semana pasada.

En el núcleo del plan de pago está una adjudicación de acciones que podría terminar agregando más de US$ 2.000 millones a la fortuna de Richison durante la próxima década. Paycom dijo que el valor del premio se basa en el rendimiento de las acciones y que Richison no recibirá ningún premio a menos que el precio de las acciones de la empresa se duplique.

La compensación de Richison del 2020 valía cerca de US$ 702 millones, según el valor de las acciones subyacentes a las adjudicaciones de acciones, según un cálculo independiente de ISS ESG, una rama de la firma asesora de rrepresentantes de valores Institutional Shareholder Services.

El ejecutivo de 50 años fundó la empresa de software en 1998 y la ha dirigido desde entonces. Es el mayor accionista de Paycom, con una participación por valor de US$ 3.200 millones. Un aumento en el precio de las acciones colocó a Richison en la lista de multimillonarios que mantiene la revista Forbes. A finales del año pasado, firmó el trato Giving Pledge creado por Bill Gates y Warren Buffett, prometiendo públicamente regalar al menos la mitad de su riqueza.

Su paquete de compensación de 2020 convierte a Richison en el CEO mejor pagado del S&P 500, según las divulgaciones que se han hecho hasta el momento, según la firma de investigación MyLogIQ. Es uno de los cinco premios de CEO más importantes desde al menos el 2010, según datos de MyLogIQ.

El mayor paquete para un CEO sigue siendo el premio en acciones de 2018 que Tesla Inc. le otorgó a Musk valorado en US$ 2.300 millones. El premio N°2 fue para Cook, quien recibió una compensación valorada en US$ 378 millones de Apple Inc. en 2011; seguido de un paquete por el valor de US$ 280,6 millones en 2019 que Sundar Pichai de Alphabet Inc. recibió de la empresa matriz de Google.

Con casi US$ 23.000 millones, la capitalización de mercado de Paycom es solo una fracción de esas otras compañías, que van desde alrededor de US$ 635.000 millones para Tesla a casi $ 2,1 billones para Apple. Paycom reportó ingresos de US$ 841 millones el año pasado.

Las cifras de pago reflejan la compensación total según lo informado por las reglas de la SEC en los informes de representación de valores anuales, un enfoque que está ampliamente estandarizado entre las empresas. Incluye salario, bonificaciones, adjudicaciones multianuales de acciones y opciones de premios, pero puede subestimar el valor final de la compensación de acciones en empresas con precios de acciones en aumento.

Como la mayoría de los otros paquetes de pago especiales para directores ejecutivos, el de Richison viene con condiciones. La mayor parte consiste en los US$ 1,61 millones en acciones restringidas que se le otorgaron en noviembre, aproximadamente el 2,7% de las acciones en circulación de la empresa, señaló la compañía en su presentación de valores.

La mitad de esas acciones se consolidan, o se vuelven totalmente suyas, solo si el precio de las acciones de Paycom alcanza los US$ 1,000 en seis años y permanece allí durante 20 días hábiles consecutivos. La otra mitad se consolida si el precio de las acciones de Paycom alcanza los US$ 1,750 para fines de 2030. Las acciones de Paycom cerraron el lunes aproximadamente en US$ 378.

“La reciente adjudicación de acciones por desempeño de Richison está estructurada para alinearse con los intereses de los accionistas, ya que requiere una creación de valor significativa para ellos antes de que pueda obtener cualquier valor de la recompensa”, dijo Jason Clark, presidente del comité de compensación de la junta de Paycom. “Este premio depende completamente de que Richison logre agresivos objetivos de desempeño, lo que generará un valor tremendo para nuestros accionistas”.

La compañía dijo que no otorgará los premios de capital adicionales a Richison hasta 2026. Paycom dijo que Richison no estaba disponible para comentarios.

El nativo de Tuttle, Oklahoma, hizo pública Paycom en 2014 y tenía una participación del 14,2% a mediados de marzo, incluso a través de fideicomisos establecidos para sus hijos. En 2015, Richison creó Green Shoe Foundation, una organización sin fines de lucro que proporciona terapeutas para ayudar a los adultos a reconciliar los traumas de la infancia. Su fundación familiar ha donado a otras causas.

Paycom ofrece servicios de nómina de sueldos y recursos humanos en línea, compitiendo con empresas como Automatic Data Processing Inc. y Workday Inc., que promocionan un servicio todo en uno que simplifica la vida de empleados y gerentes. El valor de mercado de Paycom ha aumentado de US$ 2.000 millones hace cinco años a US$ 22.700 millones, según el precio de cierre de las acciones del lunes.

“Hace mucho tiempo, esta empresa superó todo lo que podría haber logrado yo solo, y nuestros logros son la suma de los esfuerzos de todos”, escribió Richison en su carta para unirse a Giving Pledge.

Algunos otros pagos de nueve cifras o más se han destinado a funcionarios que no son directores ejecutivos de empresas del S&P 500, o a altos ejecutivos de compañías fuera del S&P 500, según cifras de Equilar Inc., una empresa de datos de pago, y las presentaciones de valores de las empresas.

• Facebook Inc. informó haber pagado al entonces director Jan Koum US$ 1.900 millones en 2014 en relación con la adquisición de WhatsApp, que Koum cofundó y dirigió;

• Snap Inc. informó haber pagado al fundador y director ejecutivo Evan Spiegel casi US$ 638 millones en 2017, en parte como un bono vinculado a la oferta pública inicial de la empresa;

• Axon Enterprise Inc., que fabrica pistolas paralizantes Taser, informó que le pagó al director ejecutivo Patrick Smith US$ 246 millones en 2018; y

• Walmart Inc. informó que le pagó a Marc Lore casi US$ 244 millones en 2016 después de adquirir Jet.com, que el ejecutivo había cofundado.