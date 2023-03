Costanera Center versus Parque Arauco: mall de Providencia lidera en ventas y Kennedy sigue arriba en rentabilidad

Fue un cuarto trimestre para olvidar. Las ventas del comercio venían en caída libre desde julio. Y cerraron diciembre con una contracción de 5%, frente a un 2021 récord, con alzas de dos dígitos. Si bien la realidad fue prácticamente transversal, los principales malls del sector oriente se desmarcaron: sus retornos se elevaron en la última parte del año. Las ventas de Parque Arauco Kennedy aumentaron 5,8% entre octubre y diciembre; las de Costanera Center, subieron 3,8%, mientras que las de Alto Las Condes subieron 1,3%.

Si bien el desempeño de Kennedy registró el mayor aumento en el sector oriente, el líder en ventas totales siguió siendo el emblemático centro comercial de Providencia. Costanera Center vendió 21% más que su competencia. Fueron $190.159 millones (US$ 222 millones) reportados por el primero para el último cuarto del año frente a $157.636 millones (US$ 184 millones) obtenidos en ventas por los locatarios del mall emblema de Parque Arauco. Es decir, $32.523 millones de diferencia. Hace un año, esa distancia era de $41.215 millones. Alto Las Condes les siguió con $149.457 millones (US$ 174 millones). Solo Parque Arauco detalla sus cifras para todo 2022: en los 12 meses, las ventas del mall Kennedy ascendieron a $ 498.811 millones (US$ 582 millones), un 30,1% más que en 2021, cuando la pandemia seguía afectando sus flujos de visitantes.

El shopping de Providencia tiene 129.829 metros cuadrados arrendables, un 20% más que los 119 mil metros cuadrados de Kennedy. Este último trimestre, el mall de Las Condes le permitió a Parque Arauco ingresos por $17.658 millones -hace un año fueron $14.243 millones-; mientras que Costanera aportó a Cencosud ingresos por $18.433 millones, un 9% más que doce meses atrás.

Lo anterior en un contexto donde la superficie arrendable de Kennedy cayó 1,2% en el período, mientras que la de su competencia aumentó en 36 puntos bases.

Tal superioridad, sin embargo, no tuvo un correlato en rentabilidad. Hoy, el mall de Las Condes sigue teniendo un NOI (Ingreso Operativo Neto) superior... un 2,6% superior.

Mientras el NOI de Costanera Center es de $16.810 millones, el de Parque Arauco alcanza los $17.247 millones; una relación que hace un año era inversa. Si bien Kennedy siempre ha sido más rentable, el cuarto trimestre de 2021 arrojó un Ingreso Operativo Neto de este último de $13.669 millones, bastante menos que los más de $16.000 millones que mostró su competencia. En doce meses, el indicador en el caso del mall de Las Condes aumentó más de 26%, y el de Providencia, cayó un 1,3%.

Más de 7,5 millones de visitas

Costanera Center recibió más de 7,5 millones de asistentes en tres meses, un 8,4% que en igual lapso de 2021. Un desempeño dispar frente al otro centro comercial de relevancia para Cencosud en el sector. Las visitas de Alto Las Condes bajaron un 4,3%, superando levemente los 4 millones. Las de Portal La Dehesa se elevaron 6,5%. Parque Arauco no reporta la cantidad de asistentes.

Hoy, el centro comercial de Kennedy está ejecutando un plan de ampliación, que recientemente lo acaban de separar en dos etapas: la primera, que incluye la demolición del antiguo Falabella, la construcción de estacionamientos, 11.000 m2 de retail, y una torre de oficinas. Existe una segunda, que implica el levantamiento de una torre en el nuevo Falabella hacia Kennedy que, sin embargo, está en revisión. En Costanera Center continúan con la ampliación de nuevo metraje arrendable en la planta baja del centro comercial.