Daniel Mas y Macarena Letelier: quiénes son los elegidos por Susana Jiménez para que la acompañen en la CPC

A última hora del viernes, el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) decidió ratificar oficialmente la candidatura de consenso de su vicepresidenta, Susana Jiménez, para presidir la multigremial del empresariado a contar de diciembre en reemplazo del actual titular, Ricardo Mewes, convirtiéndose en la primera mujer a la cabeza de la entidad en sus 90 años de historia. Pero además, informó que Jiménez será acompañada como postulante a la vicepresidencia por Daniel Mas. Al mismo tiempo, anunció a Macarena Letelier como reemplazante de quien fuera el gerente general de la CPC por 14 años, Fernando Alvear.

Jiménez es un nombre conocido a nivel político, gremial y empresarial, pues fue ministra de Energía en la segunda administración Piñera y subdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo, consejera y vicepresidenta de la Sofofa, e integrante de directorios como Soprole, Esval, Essbio, Nuevo Pudahuel e Invexans.

Sin embargo, los nombres de Daniel Mas y Macarena Letelier han tenido menos resonancia pública, aunque cuentan con dilatadas trayectorias en sus respectivas actividades.

Mas, un agrónomo de la construcción

Daniel Mas Valdés, de 55 años, futuro vicepresidente de la CPC, proviene de la Cámara Chilena de la Construcción y lleva un apellido con peso allí. Su primo hermano, Jorge Mas Figueroa (76), fue vicepresidente de la CChC entre 2014 y 2016 y luego presidente entre 2016 y 2018, y además presidió la Confederación Internacional de Asociaciones de Constructores.

Mas, pese a ser ingeniero agrónomo de la Universidad Católica con mención en Economía Agraria, se dedicó al negocio familiar de la construcción que había iniciado su padre homónimo en 1965. Ese año, Daniel Mas Rocha (fallecido en 2021) fundó la Empresa Constructora Carel Ltda. que luego se transformó en Ecomac, una constructora de viviendas en la Región de Coquimbo, que con el tiempo mutó en un grupo de empresas que ha pasado ser uno los mayores actores inmobiliarios en el norte del país, con más de 100 proyectos y 100 mil metros cuadrados construidos. Actualmente, cuenta con proyectos en esa región y en Atacama, pero también se ha expandido a las regiones del Biobío y de Los Lagos. Además, desde 1996 la firma creó las empresas Concreces Leasing e Hipotecaria Concreces para financiar a clientes con leasing habitacional y Mutuos Hipotecarios. Y en 2009 se sumó Concreces Factoring, para prestar apoyo financiero a pequeñas empresas. En 2010 levantó una central termoeléctrica en Diego de Almagro, a través de la sociedad Emelda S.A., con una potencia de 72 MW.

A nivel gremial, Mas Valdés también siguió los pasos de su padre, pues al igual que él fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena, pero además asumió otras responsabilidades, como ser la cabeza de la Corporación Industrial de Desarrollo de la IV Región (Cidere), y fue consejero gremial en la Sofofa.

En paralelo, su profesión también lo ha incentivado a incursionar en el negocio agrícola. De hecho, han sacado adelante cuatro negocios que van desde la producción hasta la distribución de productos agrícolas.

Además, implementó hace dos años una aceleradora de negocios llamada Kawen, donde tienen seis proyectos en proceso de aceleración. “El propósito de nuestras compañías, cuando tratamos de desarrollar proyectos, es la transformación de vidas, de los equipos que trabajan con nosotros, de sus comunidades, de sus stakeholders, de todo el entorno que incluye la operación de las empresas”, dice Mas en un video donde presenta Kawen.

Letelier, “chica Harvard”

María Macarena Letelier Velasco, de 48 años, será quien asuma a contar del próximo mes como gerenta general de la CPC, un cargo permanente que trasciende los gobiernos de la multigremial y que normalmente asume tareas de vinculación de largo plazo con el mundo político y gremial.

Macarena Letelier es abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, pero profesora de la U. Católica. Se especializó en negociación en la Universidad de Harvard, área en la que llegó a ser por una década (2014-24) directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y hasta presidió la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial en el período 2021-2023.

Muy respetada entre sus pares, fue elegida consejera del Colegio de Abogados con la primera mayoría en 2019, año en que por primera vez se hacía una elección con cuotas para beneficiar a las candidatas mujeres. Pero fue tal su votación, que hubo dos abogadas que debieron ceder su lugar a dos hombres para que asumieran.

Anteriormente, se desempeñó como abogada jefa de la Unidad Jurídica del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2012-2014), y abogada de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (2010-2012). Impulsora de que deben existir iguales oportunidades laborales entre hombres y mujeres, ha comentado sobre situaciones que le han ocurrido en este ámbito en las tareas que ha debido asumir: “Cuando uno es madre se hace cuesta arriba, pero la vida no la puedo ver de otra manera que no sea en equipos. (...) En la Fiscalía del Ministerio de Economía un día alguien llegó y me dijo: ‘¡Una mujer! Si el fiscal del ministerio nunca ha sido una mujer’. Eso lo he sentido y lo he vivido, pero una tiene que avanzar y, en la medida que pueda, darles consejos a las mujeres que vienen y transmitir esta posibilidad de conciliar el trabajo con la familia”, comentó en una entrevista a La Segunda en 2021.

Su gran apuesta política fue en 2021, cuando postuló como candidata a la Convención Constitucional en el primer proceso constituyente como independiente en cupo UDI por el distrito que incluye comunas como Santiago, Ñuñoa y Providencia, donde no resultó elegida, al lograr sólo un 0,57% de los votos. Sus ideas, en todo caso, no siempre estuvieron en línea con su sector, pues apoyaba la idea, por ejemplo, de que el agua fuera declarada un bien nacional de uso público, que el Estado debiera garantizar y administrar de forma exclusiva un seguro único que garantizara el acceso a la salud de la población, o que se debiera otorgar un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, según sus respuestas al Match Constituyente de La Tercera.

Una de las mayores impulsoras de su carrera y un modelo a seguir, según Letelier, fue la abogada Olga Feliú, con quien trabajó luego de que esta dejara de ser senadora designada en 1998. “Mi abuela llamó a la señora Olga para felicitarla por su labor como senadora y entonces empezaron una conversación sobre sus nietos y en un momento mi abuela le dice ‘y mi cuarta nieta estudia Derecho en la U. de Chile, le gusta mucho Constitucional, es ayudante de José Luis Cea’. Y la señora Olga le dice: ‘Por favor, Nana, que venga a hablar conmigo mañana’. Así llegué donde ella, conversamos un par de minutos, pensé que era una entrevista más y por eso le dije: ‘¿Cómo lo hacemos? Yo quedo atenta’. Y ella me respondió: ‘Sí, nos vemos mañana’. Así fueron años, desde 1998 hasta cuando ella murió (2017). Yo estaba en Harvard, donde ella misma me había mandado, diciéndome que tenía que ser una ‘chica Harvard’. Le dejé una carta, que leyeron sus hijas, así que sentí que nos habíamos despedido y que de alguna manera ella había esperado que yo no estuviera”.