Desde garzones a cajeras: director del SII hace un llamado transversal a colaborar en el cumplimiento tributario

Durante la jornada del miércoles se llevó a cabo un foro organizado por el Colegio de Contadores, en el que participaron el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheverry, junto al tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, y el defensor nacional del contribuyente, Ricardo Pizarro. En esta instancia, las autoridades tributarias abordaron la Ley de Cumplimiento Tributario, los derechos de los contribuyentes y otros temas relacionados con la cobranza tributaria.

A principio de año, uno de los temas que se discutió fuertemente fue el anuncio del SII de comenzar a fiscalizar el uso fraudulento de facturas en supermercados y restaurantes. La medida fue creada con el fin de fijar exigencias legales para que la emisión de facturas en ambos comercios restrinja “su uso exclusivamente a la compra de bienes o servicios relacionados con el giro o actividad del comprador, que son las únicas que dan derecho al crédito fiscal IVA”.

A lo anterior, y también como parte de la Ley de Cumplimiento Tributario, se suma el hecho de que los bancos tendrán el deber de informarle al ente fiscalizador respecto de quienes reciban 50 o más transferencias de personas distintas dentro de un mismo día, semana o mes.

En este contexto, durante la instancia organizada por el Colegio de Contadores, se discutió ampliamente este asunto con otras autoridades gremiales y técnicas presentes.

Al respecto, Etcheverry señaló que “nosotros estamos fortaleciendo el control con funcionarios nuestros, mirando y qué sé yo, pero también pidiéndole a los supermercados que tengan cajas especializadas para la factura, de modo que sea más fácil fiscalizar y no le preguntan a cualquiera boleta o factura, sino que por lo menos la persona tiene que haberse puesto en la cola de factura”.

Respecto a la situación en restaurantes indicó que en estos lugares “también queremos que no le digan quiere boleta o factura cuando ve que es una familia, que son con cabros chicos, no tiene nada que ver con los gastos de la empresa”. Por consiguiente, se refirió a la labor de los trabajadores en este tipo de situaciones y comentó que “me decían: “Pero por Dios, ¿cómo va a ayudar a fiscalizar?”. Bueno, por lo menos si ve que hay una cosa que no es cierto, por supuesto que quiero que ayude".

El director del SII apuntó a que el cumplimiento tributario debe ser un tema cultural y, por tanto, transversal en todo el país. Esto considerando que "es un problema de todos que se cumpla, porque a todos nos conviene porque si no a los que pagamos nos van a subir los impuestos", enfatizó Etcheverry.

Uno de los presentes que interpeló al encargado de la institución por estos asuntos fue el presidente de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios, Rodrigo Rojas, quien señaló que “el tema de las 50 transferencias puede ser una buena idea, pero lo que está pasando es que se está haciendo más informal la gente. El jardinero al que uno le pagaba con transferencias, hoy está diciendo: “No, págueme en efectivo”. La señora que le va a hacer las uñas a mi mujer: “Págueme en efectivo”. Entonces, las medidas hay que ver qué tan poderosas pueden ser para rescatar lo que se persigue”.

Respecto a la problemática de las boletas y facturas en restaurantes añadió que “pasa un poco lo mismo. Le estamos pidiendo a un garzón o al dueño del restaurante que decida si el señor merece o no merece factura, que también es una mala práctica”.