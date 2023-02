Efecto comercial de la guerra para Chile: exportaciones a Ucrania cayeron 54% y los envíos a Rusia bajaron en más de un cuarto en 2022

Desde el 24 de febrero de 2022, día en que Rusia invadió a Ucrania, se desencadenó una guerra que afectó a todo el mundo, incluyendo a Chile, incidiendo profundamente en la economía a nivel global.

En el caso de Chile, uno de esos impactos directos se dejó sentir sobre sus exportaciones, ya que mantiene una relación de socios comerciales con ambos países, la que decayó conforme en cuanto avanzó el conflicto bélico.

Así, respecto de Ucrania, según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), los envíos chilenos a ese destino decrecieron un 54% el año pasado, pasando de US$ 26,9 millones en 2021 a US$ 12,3 millones en 2022. En esa misma línea, también decreció la cantidad de empresas con ventas a Ucrania, descendiendo de 79 exportadores en 2021 a 47 en 2022.

Por su parte, en el caso de los embarques dirigidos a Rusia, estos bajaron un 26,8%, es decir, en US$ 167 millones, pasando de US$ 623 millones en 2021 a US$ 456 millones en 2022. Asimismo, la cantidad de exportadores disminuyó de 263 empresas en 2021, a 201 en 2022.

Los productos que experimentaron las mayores caídas en sus ventas a Ucrania fueron los mejillones, con una disminución de US$ 8,8 millones, las cartulinas con US$ 1,8 millones menos y los salmónidos con una baja de US$ 692 mil. No obstante, se registraron alzas en los envíos de medicamentos para uso humano, con un aumento de US$ 1,6 millones, las exportaciones de centollas se incrementaron en US$ 167 mil y las de jibias en US$ 135 mil.

A su vez, entre los productos con caídas más acentuadas en sus ventas a Rusia en 2022 sobresale el cobre, con US$ 63,1 millones menos, los mejillones registraron bajas de US$ 16,1 millones, las uvas frescas descendieron US$ 14,2 millones, las ciruelas deshidratadas perdieron US$ 10 millones y los quesos también vieron una caída de US$ 9,3 millones en sus envíos. En contrapartida, se apreció un alza en los embarques de vino Chardonnay embotellado, con un aumento de US$ 1,3 millón, mientras el vino Sauvignon blanc embotellado subió en US$ 515 mil sus exportaciones.

Para Chile, según cifras preliminares del Servicio Nacional de Aduanas, Rusia se posicionó en 2022 como su socio comercial número 33 y Ucrania como el socio comercial en el puesto número 87. En cambio, según la Subrei, no es posible saber el lugar que ocupa Chile en la lista de socios de Rusia y Ucrania, ya que desde el inicio del conflicto bélico en 2022 no han reportado sus datos. En el caso de Rusia, la última vez que publicaron cifras fue en enero de 2022.

“2022 fue un año particularmente desafiante para el comercio exterior global, afectado por las tensiones comerciales entre las grandes potencias, la pandemia del Covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania y el encarecimiento de los fletes marítimos. Todo este encadenamiento de situaciones adversas afectó sin lugar a dudas el desempeño económico de los países, haciendo incluso imposible ponderar el impacto específico de cada situación en el comercio global,” indicó la Subrei.

Proyecciones para 2023

La Organización Mundial del Comercio (OMC), en su último barómetro del comercio global, señaló que muchos de los factores que afectaron a la comercialización global en 2022 se extenderán hacia 2023, entre ellos se menciona la invasión de Rusia a Ucrania, los altos precios de la energía, la inflación, y estrechez fiscal y monetaria de las mayores economías.

En este sentido, desde la Subrei señalaron que “para Chile es prioritario continuar trabajando en la diversificación de sus ventas al exterior, en términos de productos, servicios, empresas y destinos, procurando que nuestra oferta exportable escale en las cadenas globales de valor, dotando de mayor complejidad a nuestros envíos tanto de bienes como de servicios y así contar con una economía cada vez más resiliente a los shocks internacionales”.