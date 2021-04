El CEO de GameStop está ganando millones en su salida. No es el único

Es un momento lucrativo para dejar el C-suite de GameStop Corp., ya que el aumento en el precio de las acciones del minorista de videojuegos ha permitido que cuatro ejecutivos se vayan con acciones adquiridas ahora valoradas en aproximadamente US$ 290 millones.

Los acuerdos de separación entre GameStop y los cuatro ejecutivos, incluido el director ejecutivo (CEO) George Sherman, tienen disposiciones que permiten que los premios de acciones adjudicadas durante su mandato se consoliden cuando se vayan. Si bien este manejo de las transiciones de liderazgo no es atípico, potencialmente permite a los ejecutivos vender sus acciones cerca de niveles históricamente altos de GameStop.

Las acciones de GameStop cerraron el viernes a US$ 151,18. Alcanzaron un peak intradiario de US$ 483 a finales de enero después de finalizar 2020 en poco menos de US$ 19.

Las fortunas que los ejecutivos pueden ganar, según un análisis del Wall Street Journal de las recientes presentaciones de valores de GameStop, reflejan el rápido e inusual aumento en el valor de mercado de la compañía a medida que se convirtió en el favorito de los inversores individuales y en el foco de un cambio impulsado por el inversor activista y el cofundador de Chewy Inc., Ryan Cohen. Tres de los cuatro ejecutivos se incorporaron a la empresa en 2019.

GameStop ha dicho que Sherman dejará el cargo antes del 31 de julio y que está buscando su reemplazo. Su acuerdo de salida exige la adjudicación acelerada de más de 1,1 millones de acciones de GameStop, según documentos, valorados en aproximadamente US$ 169 millones al cierre del viernes.

La indemnización de Sherman podría haber sido mayor. De acuerdo con su acuerdo de separación y la reciente presentación de valores a la SEC (por sus siglas en inglés) de GameStop, el CEO acordó entregar al menos US$ 5 millones en efectivo, acciones valoradas en aproximadamente US$ 47 millones a partir del viernes y premios de capital adicionales. No se dio ninguna razón para los cambios y Sherman se negó a comentar.

A mediados de abril, Sherman tenía una participación de aproximadamente el 2,4% en la empresa, lo que lo convertía en uno de los accionistas individuales más importantes.

Las acciones restringidas en poder del exjefe de finanzas de GameStop, James Bell, se hicieron efectivas el 1 de abril, según la presentación de valores ante la SEC. Esas acciones estaban valoradas en US$ 43,6 millones al viernes. La compañía no mencionó el motivo de la partida de Bell, aunque el Journal informó que Cohen lo expulsó del cargo, según personas familiarizadas con el asunto.

Frank Hamlin, quien renunció como director de atención al cliente el mes pasado, tenía acciones restringidas que se hicieron efectivas el 7 de abril y estaban valoradas en US$ 33,5 millones hasta el viernes.

Chris Homeister, quien planea renunciar como jefe de merchandising debido a la disminución de responsabilidades, tiene cerca de 289,000 acciones que deben otorgarse en relación con esta salida. Esas acciones estaban valoradas en alrededor de US$ 43,6 millones hasta el viernes.

Bell, Hamlin y Homeister podrían ganar acciones adicionales en virtud de sus acuerdos laborales en función del desempeño de la empresa este año, según los documentos de GameStop.

Bell se negó a comentar. Hamlin y Homeister no pudieron ser contactados para hacer comentarios.

La concesión de acciones como parte de los paquetes de compensación es una práctica de larga data destinada a alinear los intereses de los ejecutivos con los intereses de los accionistas. A medida que mejora el desempeño o las perspectivas de una empresa, se piensa que los precios de las acciones deberían subir, y tanto los ejecutivos como los accionistas se benefician.

Los grandes pagos para los ejecutivos que salen, especialmente los de mucho tiempo, no son inusuales. El exjefe de T-Mobile US Inc., John Legere, recaudó más de US$137 millones en compensación el 2020, según una presentación de valores el miércoles. La mayor parte provino de la indemnización por despido del entonces director ejecutivo después de más de siete años al frente de la empresa de telecomunicaciones, así como del capital que adquirió al principio de su partida y las bonificaciones vinculadas a la finalización exitosa de la fusión de la empresa con Sprint Corp.

La compensación de Sherman para el año fiscal 2020 se valoró en US$ 7.2 millones, la mayoría de los cuales provino de adjudicaciones de acciones, según una presentación de valores a la SEC. Esa cifra incluye alrededor de US$ 1,5 millones en acciones que Sherman renunciará en virtud de su acuerdo de salida. Su compensación total en el año anterior fue de US$ 12,4 millones, el primer año que se desempeñó como director ejecutivo.

Los pagos de Sherman y Legere reflejan una tendencia más amplia sobre el aumento de la compensación de los directores ejecutivos en 2020. El salario medio de los CEO de más de 300 de las empresas públicas más grandes de Estado Unidos alcanzó los US$ 13,7 millones el año pasado, frente a los US$ 12,8 millones de las mismas empresas un año antes y en camino de lograr un récord, concluye un análisis reciente del Journal.

Sherman se unió a GameStop en abril de 2019, unos meses después de que la compañía no lograra encontrar un comprador. Se convirtió en el quinto CEO de la compañía desde 2017 y se comprometió a darle un giro al minorista. Durante su mandato, GameStop pudo reducir sus costos y deudas, pero el negocio ha tenido problemas. Los ingresos cayeron a casi a US$ 5.100 millones en el año que terminó el 30 de enero desde los US$ 6.500 millones en el año anterior. Las pérdidas superaron los US$ 686 millones en los dos últimos años fiscales combinados.

Para mejorar su perspectiva, el mes pasado la compañía eligió a Cohen, exjefe de la compañía de suministros online para mascotas Chewy, para encabezar un comité dedicado a hacer que el negocio se centre más en la tecnología al enfocarse más en el comercio electrónico. Sherman dijo recientemente que espera que GameStop se beneficie de los planes para expandir la selección de productos de la compañía para hacerla menos dependiente de los lanzamientos de nuevas consolas de juegos de empresas como Sony Group Corp. y Microsoft Corp.