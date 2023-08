El CFA alerta que norma del Mepco no exige neutralidad fiscal y da una serie de recomendaciones para mejorar mecanismo

hace 26 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

El organismo plantea que si bien el hecho de que este mecanismo no afecte la recaudación fiscal podría ser un objetivo deseable, esto no se establece en su normativa y no está asegurado en su diseño legal.