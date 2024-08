El chat de “Ari”, “Dany” y “Topi”: Los WhatsApp entre los Sauer y Topelberg sobre la caída de Factop y STF

Con la amenaza de embargos de la banca, la presión de sus familiares por los dineros y las sanciones de la Comisión para el Mercado Financiero, la relación entre los socios de Factop y STF, Daniel y Ariel Sauer, los socios mayoritarios, y Rodrigo Topelberg, accionista minoritario, era cada vez más insostenible en junio de 2023. Hoy los tres se encuentran recluidos en el penal de Capitán Yáber, procesados por los presuntos delitos tributarios, estafa, lavado de activos y giro doloso de cheques.

El martes, el Ministerio Público adjuntó al expediente un informe forense al celular de Topelberg, para el que la Fiscalía empleó el software Oxigen Forensic. El documento será usado por la Fiscalía para destacar el grado de manejo de la administración del factoring y el supuesto conocimiento que el ingeniero, con estudios en cine, de las acciones de Leonarda Villalobos, protagonista del polémico audio, quien junto a Luis Hermosilla y Daniel Sauer discutieron el pago de coimas a funcionarios públicos en la reunión del 22 de junio de 2023.

En el informe, la PDI transcribió parte de los audios de envió Topelberg. Son 1.678 páginas con las conversaciones del grupo de WhatsApp que mantuvieron, “Ari”, “Dany” y “Topi”, como solían llamarse entre ellos. El registro de las comunicaciones comprende el periodo entre el 5 de noviembre de 2017 y el 18 de julio de 2023. Son seis años de conversaciones y hay de todo, pero el foco es uno solo: dinero.

Los tres se ufanaban de sus viajes a destinos como Punta Cana, Miami y Maccabi y sus noches de juerga. Pero por sobre todas las cosas, hablaban de millones: a los cheques le llamaban sólo “che”. En muchas de las conversaciones, Topelberg se muestra como el brazo ejecutor de las instrucciones de Daniel Sauer en el manejo interno del factoring. Ejemplo de ello es cuando Daniel Sauer le pide a Topelberg, el 20 de febrero de 2018, lo siguiente: “Topi manda 3,5 millones de 04 a ínter”.

El 5 de junio de 2023, a las 17:43, Rodrigo Topelberg expresó su preocupación a Daniel Sauer, y le preguntó “con sinceridad”, “cuán mal estaba realmente Factop”, ya que no solo lo percibía en dificultades, sino en sus últimas etapas. Topelberg mencionó que Ariel estaba monosilábico y expresó su esperanza de que, “por el amor de Dios, se dirigieran al personal ese día”. Para él, la situación de Factop parecía incluso más sombría que la de STF.

Un minuto después, a las 17:44, Daniel Sauer respondió. Admitió que nadie quería realizar operaciones y que la situación no era fácil. Sin embargo, aseguró que estaban generando ingresos, aunque las cobranzas eran lentas. A pesar de todo, prefería retrasar un día el pago al personal antes que dejar de cumplir con algún inversionista o cheque.

“Pillé a Leonarda falsificando firma”

Para la Fiscalía, Rodrigo Topelberg tenía conocimiento de las acciones de Leonarda Villalobos ante el Servicio de Impuestos Internos, como lo detalló el fiscal Juan Pablo Araya a Pulso. En el chat de WhatsApp, el 13 de agosto de 2018 a las 16:28 horas, Rodrigo Topelberg envió un mensaje en el que menciona: “A ver, vino Francisco con Jorge Pérez a hablar conmigo de la situación del folio de Factop y Ziko con el SII; Lo de Factop es simple, va Juanito, con Ziko hay un buen pero... La Leonarda dice que por 3 razones no le dan la pasada, Jorge y Francisco no le creen y quieren ir mañana al SII, ¿Autorizan?... no es por el tiempo fuera, sino por rollos con la Leo que lo pregunto”.

Pero no es la única vez que mencionan a la abogada.

El 27 de octubre de 2021, Rodrigo Topelberg envió un mensaje pidiendo ayuda en un grupo de chat, preguntando si podía viajar con un pasaporte que vencería el 22 de enero de 2022. Ariel Sauer le respondió que creía que para viajar a Estados Unidos se requería que el pasaporte tuviera una vigencia de al menos seis meses y le sugirió que intentara renovar su pasaporte al día siguiente. Topelberg le preguntó si debía contactar a alguien específico para agilizar el proceso.

Al día siguiente, el 28 de octubre de 2021 a, Daniel Sauer le mencionó mencionó: “Topi, la Leo tiene una movida y te lo entregan rápido. ¿La llamas tú o yo?” Sin embargo, más tarde, Rodrigo informó que la gestión no había funcionado, y Daniel preguntó: “¿La Leo no te llamó?”. Rodrigo confirmó que no había recibido llamada alguna.

Los hermanos Sauer y Topelberg mantuvieron una relación con Villalobos a pesar de un episodio de falsificación de firmas. El 12 de septiembre de 2018, Topelberg envió un mensaje en el que afirmó: “Pillé a Leonarda falsificando firma”. A continuación, expresó su incertidumbre sobre cómo proceder con esta situación, pero aseguró que tomaría una decisión al respecto en su momento, diciendo: “No sé qué haré, pero lo haré. A la vuelta los pongo en antecedente”. Daniel Sauer reaccionó con sorpresa y preocupación, diciendo: “Chuta”, seguido de “Una tuya?” y “Mal, muy mal”. También añadió: “Hay que pensar bien el actuar” y “Que heavy”. Ariel Sauer, por su parte, comentó: “¡Mala cosa!”. En los mensajes posteriores, Daniel Sauer cambió de tema y compartió un enlace sobre el lanzamiento de los nuevos iPhone.

“De Pesadilla a Pesadilla 5″

En marzo de 2023, la corredora STF estaba siendo investigada por la CMF.

El 15 de marzo de 2023, Rodrigo Topelberg saludó a las 7:01 con un “Buen día”. Un minuto más tarde, Ariel Sauer respondió: “Sin comentarios”. Unos minutos más tarde, a las 7:52, Daniel Sauer expresó su frustración con un “Q hdp”.

A las 8:04, Topelberg advirtió: “Ojo, que deben haber varios así”, sugiriendo que la situación podría no ser única. Luego, a las 8:06, compartió su preocupación diciendo: “Yo encuentro que esta wea fue lapidaria, y más que por inversionistas, por instituciones bancarias, con las cuales estamos haciendo negocio y con otras que vamos a querer hacer negocio futuro”. Daniel respondió rápidamente: “De minuto no llamo nadie a rescatar”. A las 8:07, agregó: “Ningún banco me ha llamado”.

Diez días después, el 25 de marzo, la CMF suspendió las operaciones de STF Corredores de Bolsa.

Sin embargo, en medio de la debacle seguían entrando inversionistas. El 11 de abril de 2023, a las 12:20, Rodrigo Topelberg señaló: “Pero no son todo malas noticias, mañana más tardar pasado llevo un nuevo inversionista. (Parece que todavía hay gente que no lee los diarios). Si todo sale bien, ya que quiere que le expliquemos cómo funciona, metería algo del orden de los $100 millones. Recordar que hasta que no ocurra, nada es seguro”.

Dos semanas antes, Topelberg comentó: “Tengo un Bat Mitzva... había pensado no responder ninguna pregunta y cuando sean los brindis, dar una declaración... ¿qué opinan?”. Los hermanos Sauer respondieron con un escueto: “jijji”.

El 6 de junio Topelberg escribe: “Ayer a Yudith Speisky (su cuñada) le debió haber tocado pago por inversionista, que tengo entendido que es 1 millón de pesos; y el marido de Yudith busca noticias sobre nosotros a diario. Entre estos dos datos fueron ayer a mi casa a las 9:00 pm de la noche a conversar. Yo no los atendí, porque no estaba en condiciones, Yael se mandó una chiva, pero están totalmente apanicados. Sé que hay varios compromisos pendientes, incluyendo sueldos pero a mí personalmente esto me genera un estrés gigantesco, sin contar que en total en el grupo tienen una inversión de 1.000 millones. Avíseme si podrán hacer esta transferencia AM, si no me meto la mano al bolsillo yo pero tengo que hacerla si no de Pesadilla paso a Pesadilla 5″.

“Topel, retira esas querellas”

También en junio del año pasado, Rodrigo Topelberg escribió al grupo: “Me llamo mi Papá que en el Club de Golf casi lo infartan con las weas q les han dicho”.

La situación financiera era insostenible. El 9 del mismo mes, Ariel Sauer le pide a Topelberg si podría depositar $300 millones, “y lo sacas apenas entre, de verdad que no tengo cara con lo que pasó”. Topelberg responde: " No tengo”

“Topi, porfa te lo suplico esto me tiene muy mal, estoy quedando como ladrón”, dijo Ariel.

“El único chance que veo Dani, es que vayamos hablar con Alvaro”, añadió Topelberg, en una posible referencia al ex CEO de Patio, Álvaro Jalaff.

La conversación termina con Topelberg, señalando: “Esto no está siendo un día bueno, están apareciendo cosas, malas energías, quizás debieran posponer su carrete o atrasarlo a la noche, quizás deben atender llamadas importantes en la tarde y estar en todo su cabales… Consejo”.

Entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2023 se produce el último intercambio entre Daniel Sauer y Topelberg. Ese día, este último preguntó: “Hola, ¿Hay pago hoy para Consorcio?”.

“Estoi en eso hoy me confirman las Lucas no están fácil !!!”, respondió Sauer y Topelberg le advierte que ejecutarán el embargo de las oficinas.

El 2 de agosto, escribe por última vez Topelberg: “quedo atento”.

Dos días después, Daniel Suer envía al grupo un artículo de prensa que devela la querella que interpuso Topelberg como accionista minoritario, acusándolos de crear un esquema defraudatorio.

Sauer escribió: “¡Qué locura, Topel! ¿Cómo tiraste la cadena así? ¡Sin hablarlo! De verdad que esto no lo entiendo. Topel, retira esas querellas, ¡conversemos! Es una locura”.