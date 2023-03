El correo del ex gerente general de Australis al CEO de Joyvio: “Me siento personalmente cuestionado”

La trama por el conflicto entre Isidoro Quiroga y la china Joyvio, cuya matriz es dueña de la empresa Lenovo, no acaba. Hace cuatro años atrás, la gigante asiática compró Australis Seafoods (ASF), salmonera fundada por el empresario chileno en US$921 millones y hoy acusa que se le ocultó información por sus altos costos y sobreproducción y pide la devolución de los fondos. Joyvio y la actual administración de Australis culpan al exdueño y a la anterior administración de la situación de la compañía.

Más detales del conflicto derivado de los cuestionamientos de los chinos a la administración, que encabezó hasta junio de 2022 el ex gerente general de la compañía, Ricardo Misraji, y el exgerente de administración y finanzas, Santiago Garretón, despedido en septiembre del año pasado, se encuentran en una denuncia de tutela laboral que presentó este último el 3 de noviembre de 2022. En la acción, el ex ejecutivo exige ser indemnizado en $604 millones por una serie de conceptos vinculados a su presunto despido injustificado y la vulneración de sus derechos constitucionales.

Ricardo Misraji falleció a comienzos de este año y este domingo Isidoro Quiroga, a través de una declaración por escrito, recordó al ejecutivo y criticó al actual gerente general de ASF Andrés Lyon, a quien acusó de “enlodar la memoria del anterior gerente general de Australis, un líder de gran categoría humana y técnica que falleció en enero de este año. La administración china no vaciló en desvincularlo cuando se agravó su enfermedad, y lo hizo sin pagarle lo que le debían en el momento en que más lo necesitaba. Esto calza con que ahora, cuando no puede defenderse, le hagan imputaciones tan graves. No lo vamos a permitir”.

En el marco del pleito laboral en curso es que el abogado de Garretón presentó una cadena de correos electrónicos al tribunal en el que se detalla la compleja relación entre los chinos y la plana ejecutiva de la salmonera que arribaron a la compañía durante la gestión de Quiroga.

El 28 de marzo de 2022, el ex gerente general de Australis Seafoods (ASF), Ricardo Misraji, envió un correo electrónico a Jacob Tang y Qingtong Zhou, CEO y director de Joyvio Foods, matriz de la salmonera.

“Me siento personalmente cuestionado estos días. Imagino algunas razones para ello: ASF en el periodo del cuarto trimestre de 2021 no superó el rendimiento de sus pares como en el pasado. A pesar de los resultados relativamente buenos en el 2022, el costo está subiendo. Probablemente yo tengo un estilo de administración diferente, ya que manejo mi liderazgo desde Santiago y no desde Puerto Varas. El cambio de gobierno y una supervisión más estricta a los PTs (parámetros), a pesar de estar fuera de nuestro control, es una situación difícil, no fácil de manejar”, describió Misraji frente a las críticas que había realizado el presidente de Australis al gerente de finanzas Santiago Garretón por la ejecución de un plan para reducir costos.

“A pesar de tu decisión acerca del liderazgo de ASF y de los cambios en cuanto a cómo manejar la compañía, tú probablemente estás de acuerdo conmigo en que es de suma importancia mantener a los gerentes en sus puestos tan motivados como sea posible, especialmente durante el periodo que estamos enfrentando. Confía en mí, porque quiero lo mejor para ASF. Yo mismo soy mucho menos importante que los gerentes. En mi opinión, necesitamos ahora más que nunca un grupo de gerentes sólidos, alineados, motivados. En cuanto a los cambios gerenciales que estamos sintiendo en Chile, este tipo de correos electrónicos (¿Eres tú profesional? ¿No estás usando bien tus palabras?) son totalmente contraproducentes para mantener a los gerentes con foco y motivados”, sostuvo el correo.

“ASF no necesita gerentes que actualicen sus currículum para buscar trabajos en otros lugares. Nuevamente les digo, soy yo el que es desechable, no los gerentes”, concluyó.

“No usen su boca para decir dificultad en cada momento”

Todo comenzó cuando el 28 de marzo de 2022, Yonggun Huang, director de ASF, cuyo nombre occidental es Julio Pizarro, envió un correo electrónico a Santiago Garretón, cuestionándolo por no elevar la eficiencia de la compañía. En esa comunicación, copió a la plana ejecutiva, incluyendo también a la gerenta de Recursos Humanos, Josefina Moreno.

“En relación al plan de reducción de costos en diciembre, 2021, el Sr. Ricardo y el Sr. Shaopeng han llegado a un acuerdo. En las reuniones anteriores, también solicité claramente detalles específicos y un cronograma detallado para la ejecución del plan. Han pasado tres meses, ¡no encontré ninguna acción para esto! Por favor, recuerda que eres un gerente profesional y es tu deber reducir costos y aumentar la eficiencia. Si sientes que la implementación de los parámetros afectará el plan de reducción de costos, entonces tú debes tener la idea y haberle dicho a HQ (casa matriz) el año pasado en diciembre 2021. Yo no puedo aceptar tus comentarios”, acusó.

“La reducción de costos nunca ha sido un nuevo tema. MOWI (Ex Marine Harvest), que se encuentra en el primer lugar en la industria salmonera, ha reducido sus costos en 120 millones de euros en los últimos tres años. No hablemos de por qué otras compañías necesitan reducir los costos, pero el Sr. Ricardo ha acordado reducir los costos antes. Esto se decidió el año pasado. ¿Cuáles son los medios para analizarlo ahora? Si tú piensas que es muy difícil reducir los costos, no hemos encontrado ningún plan para que ustedes nos expliquen en detalle. No usen su boca para decir dificultad en cada momento, ustedes son gerentes profesionales y cualquier documento escrito es necesario o informes de análisis para cualquier dificultad, especialmente para el plan de reducción de costos”, añadió.

Luego de recibir ese correo, Santiago Garretón respondió al directivo que su primera tarea era presentar a la directiva las dificultades actuales. “Y, como hemos dicho desde el comienzo, sin duda el cumplimiento de parámetros está afectando nuestra disponibilidad de reducir costos. Aún más, no hay discusión de eso, el cumplimiento de parámetros aumentará nuestro costo y eficiencia futuras, así que estamos trabajando ahora muy duro para ser lo menos posible. Ese es el trato principal actual respecto de la responsabilidad futura de la compañía y como administración nuestro trabajo es evaluar las prioridades. Si la directiva no está de acuerdo con esta prioridad no tengo problema en redireccionar los esfuerzos del equipo”.