El estudio de efectos visuales de Hollywood DNEG cerró un acuerdo de fusión con una SPAC, por US$ 1.600 millones, para salir a bolsa

El estudio de efectos visuales de Hollywood DNEG se está fusionando con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) para salir a la bolsa con una valoración de aproximadamente US$ 1.600 millones, afirmaron las compañías.

Conocido por sus trabajos visuales, ganadores de Oscars, en películas como “Inception” y “Tenet”, DNEG se está fusionando con la SPAC Sports Ventures Acquisition Corp., una firma de cheque en blanco (o sin giro) enfocada en las industrias de medios y entretenimiento.

La fusión se producirá en un momento en que creadores de contenido, como Walt Disney Co. y Netflix Inc., gastan miles de millones para acelerar la producción de películas y televisión y para competir por los consumidores. Algunas de las películas estrenadas recientemente por DNEG incluyen “The Matrix Resurrections” y la última película de James Bond, “No Time to Die”. La compañía también trabaja en animación y ha dicho que espera expandirse en otras áreas como los juegos.

La industria también ha ido acumulando impulso en medio del entusiasmo de los inversionistas por el metaverso, una visión futura del Internet que presenta mundos online donde los usuarios podrían interactuar como avatares digitales.

“Nunca había visto este tipo de aumento en la demanda, en el impulso hacia la calidad y en la escala en la industria”, afirmó Namit Malhotra, director ejecutivo de DNEG, en una entrevista. “Estamos en una ola de expansión masiva”.

La empresa de videojuegos Unity Software Inc. acordó, a finales del año pasado, pagar cerca de US$ 1.600 millones por gran parte de Weta Digital, el estudio de efectos visuales cofundado por el director Peter Jackson y que es un competidor de DNEG.

En septiembre pasado, Novator Capital, del multimillonario islandés Thor Björgólfsson adquirió una participación del 15% en DNEG al invertir US$ 250 millones. La inversión permitió a Malhotra optimizar la estructura de propiedad del holding indio de DNEG, Prime Focus Ltd., luego de que el imperio comercial del multimillonario y ex accionista Anil Ambani se derrumbara. La participación de Malhotra en Prime Focus aumentó al 70 % como parte de la transacción.

DNEG, con sede en Londres, exploró hacer una oferta pública inicial tradicional en 2019, pero la pospuso debido a la volatilidad del mercado. La empresa tiene varios miles de empleados y oficinas en todo el mundo.

Se unirá a varias otras empresas de medios, juegos y entretenimiento en la búsqueda de fusiones con SPAC, que han explotado como una alternativa para las OPI en los últimos años.

También llamadas compañías de cheques en blanco, las SPAC son empresas ficticias que recaudan dinero de los inversionistas y cotizan en bolsa con la única intención de fusionarse con una empresa privada para hacer pública a esta última. Después de que los reguladores revisan los estados financieros de la empresa privada y se aprueba el acuerdo, la empresa privada reemplaza a la SPAC en el mercado de valores.

Las empresas que salen a la bolsa a través de las SPAC pueden hacer proyecciones de negocios que no están permitidas en las OPI, un factor que las hace atractivas para muchas empresas en industrias de rápido crecimiento. DNEG proyecta ventas para el año fiscal que termina en marzo de aproximadamente US$ 400 millones y espera un rápido crecimiento en los próximos años.

Últimamente, las acciones de muchas empresas que se fusionaron con SPAC se han desplomado como parte de un amplio retroceso de las acciones tecnológicas y las empresas en etapa inicial, lo que llevó a algunas firmas a abandonar los acuerdos y desaceleró el ritmo de la actividad de fusiones este mes.

Como parte de su acuerdo, DNEG está recaudando una inversión privada de US$ 168 millones en capital público, o PIPE (por sus siglas en inglés), de inversionistas como Novator Capital. Ese dinero y los US$ 230 millones que recaudó la SPAC, Sports Ventures Acquisition, en enero del 2021 podrían usarse para expandir el negocio, aunque los inversionistas de las SPAC pueden retirar su dinero antes de que se concrete un acuerdo. Los bajos precios de las acciones motivan dichos retiros.

Los afiliados de la SPAC acordaron comprar acciones adicionales para compensar los retiros. Anteriormente llamado Double Negative, DNEG también acordó tener nuevas líneas de crédito y préstamos a plazos que coincidirían con el cierre de la operación.