El genio empresarial de ‘Air’ no es Michael Jordan

Hay una escena en la nueva película “Air” que debería ser de visionado obligatorio para cualquier ejecutivo en cualquier línea de trabajo. Es una conversación entre Phil Knight y Sonny Vaccaro, los personajes interpretados por Ben Affleck y Matt Damon, en la que el cofundador de Nike da al gurú del baloncesto de su empresa el presupuesto para fichar a un novato llamado Michael Jordan. Antes de ofrecerle un contrato de zapatillas, Knight tiene una última pregunta para Vaccaro: ¿Cómo se llama la zapatilla?

“Air Jordan”.

El silencio se hace como el del propio MJ.

“Hmm”, dice el personaje de Knight, que va vestido con un lamentable vestuario de los años ochenta. “No lo sé”.

“¿En serio?”

“Quizá me guste con el tiempo”.

Es una escena ficticia, pero consigue plasmar una verdad sobre la filosofía empresarial del Phil Knight real en unas pocas líneas de diálogo:

No lo sé. Tal vez me guste con el tiempo.

Para un multimillonario influido por el budismo, éste podría haber sido el mantra de Knight. Al principio no le convencía el nombre Nike. Tampoco le gustaba mucho el logotipo del swoosh. Pero siguió adelante porque escuchó a la gente que le rodeaba.

Es una fórmula que puede aplicarse a cualquier empresa: contratar a empleados que sean buenos en lo que hacen y dejarles hacer.

Ben Affleck como Phil Knight en 'Air'. FOTO: ANA CARBALLOSA/AMAZON PRIME VIDEO/ASSOCIATED PRESS

Su voluntad de delegar y mantener la mente abierta a ideas que no le gustaban especialmente puede haber sido el aspecto más inusual y valioso del estilo de gestión de Knight en los años en que Nike estaba alzando el vuelo.

Así es como un negocio paralelo que empezó en el maletero de su pútrido Plymouth Valiant verde se convirtió en el mayor negocio de zapatillas del mundo. Y es la razón por la que hay una gran producción de Hollywood sobre un negocio de zapatillas en el que el director ejecutivo y sus subordinados directos tienen más tiempo en pantalla que Michael Jordan.

“No sé. Tal vez me convenza” puede que no suene como un lema corporativo. Pero fue esencial para el éxito inicial de Nike.

No es sólo Nike. Resulta que muchos de los mejores y más queridos productos fueron el resultado de ejecutivos que superaron su propio escepticismo. Por ejemplo, el McMuffin de huevo. Cuando un franquiciador local llamado Herb Peterson propuso su invento al fundador de McDonald’s, Ray Kroc, ni siquiera se lo describió antes de la reunión. “No quería que lo rechazara de plano, cosa que podría haber hecho, porque era una idea descabellada: un sándwich para el desayuno”, escribió Kroc en sus memorias.

Pero los amos del universo rara vez tienen la paciencia de dar luz verde a algo con la esperanza de que crezca en ellos. Suelen comportarse al revés: Confían demasiado en sus propias creencias. Si nos fijamos en los que quizá sean los directores ejecutivos más destacados de sus generaciones, Mark Zuckerberg decidió reconstruir una empresa de un billón de dólares en torno a su propia visión del metaverso, mientras que Elon Musk está ocupado dando forma a la política y construyendo ciudades en función de sus caprichos personales. Es más probable que Musk tire su teléfono al océano que tuitee “No sé. Tal vez me guste con el tiempo”.

La tensión actual de excepcionalismo ejecutivo es una de las razones por las que ver a un personaje de “Air” salir de su oficina de la esquina y expresar incertidumbre es tan refrescante.

Esta película, que pasa más tiempo en la sala de juntas que en la cancha de baloncesto, hace frecuentes referencias a una famosa lista de 10 principios de los años de formación de Nike. Pero otra explicación del ascenso de la empresa fue ese undécimo principio no oficial. De hecho, algunas de las decisiones más importantes de la carrera de Knight fueron las que no le entusiasmaron especialmente.

El verdadero Phil Knight en 2012. FOTO: JESSICA HILL/ASSOCIATED PRESS

Se negó a hacer comentarios para esta columna, pero el presidente emérito de Nike revela mucho sobre su liderazgo en sus memorias “Shoe Dog”.

Cuando necesitó un logotipo para su empresa en 1971, Knight contrató a una estudiante de diseño gráfico llamada Carolyn Davidson. Siguió sus indicaciones - “algo que evocara una sensación de movimiento”- y volvió con unos bocetos. Pero él no estaba seguro de lo que estaba viendo. “¿Rayos gordos? ¿Marcas regordetas? ¿Garabatos mórbidamente obesos?”. escribió Knight. “Sus diseños evocaban movimiento, de algún tipo, pero también mareo”. La envió de vuelta a la mesa de dibujo.

La siguiente vez que acudió a las oficinas de Nike, el garabato de obesidad mórbida era una curva más fina y elegante. A los demás les gustó. Knight no acababa de entenderlo. Aún tenía dudas cuando extendió un cheque de US$ 35 por su swoosh.

“No me encanta”, dijo. “Quizá me vaya gustando”.

Pronto pasó por otro productivo episodio de apatía cuando llegó el momento de cambiar el nombre de la empresa. Los principales contendientes eran Falcon, Bengal, Condor y la sugerencia de Knight: Dimensión Seis. A medida que se acercaba la fecha límite, ése era su favorito. El tipo realmente quería llamar a su empresa Dimensión Seis. Entonces a uno de sus empleados se le ocurrió otro nombre en un sueño.

Knight aceptó a pesar de sus reticencias a llamar Nike a la empresa.

“Quizá nos convenza”, le dijo a un colega, canalizando su Zen interior.

Pero cuando el swoosh de Nike enganchó a Michael Jordan, un noviazgo descrito en “Air”, que hace que las negociaciones contractuales sean tan emocionantes como un atraco a un casino, fue un momento crucial para la empresa. En 1984, Nike registró sus primeras pérdidas trimestrales, lo que significaba que una mala decisión podría haber sido el principio de su fin. Una decisión brillante daría la vuelta al guión.

Jordan estaba dispuesto a firmar con Adidas cuando visitó a regañadientes la sede de Nike, donde un video de presentación ambientado con la canción “Jump” de Pointer Sisters culminó con dos palabras que alterarían el curso de la historia del baloncesto y de los negocios: Air Jordan.

Nike despegó tras el lanzamiento de las primeras Air Jordan en 1985. Al año siguiente, las zapatillas de baloncesto de la empresa superaron por primera vez a las de correr, y las ventas anuales de Nike superaron los US$ 1.000 millones. Jordan dijo a sus amigos que pensaran en comprar acciones de Nike, lo que resultó ser un sabio consejo financiero: Una inversión de US$ 10.000 el día del lanzamiento de su zapatilla valdría hoy casi US$ 15 millones.

Cualquier película basada en una historia real no es del todo veraz. Pero la parte clave del vuelo de Nike que “Air” pone de relieve es el modo en que Knight confiaba en los empleados que tenía a sus órdenes, lo que significaba dar la razón a los genios del marketing y a Sonny Vaccaro cuando insistían en que Jordan era una superestrella por la que merecía la pena apostar.

“La película trata de cómo estos pequeños momentos en el tiempo que acaban pareciendo grandes momentos en retrospectiva fueron simplemente accidentes felices, el azar y todas las personas adecuadas en todos los lugares adecuados en el momento adecuado”, dijo Alex Convery, el guionista de “Air”.

Y él lo sabe. Convery pasó los primeros meses de la pandemia frustrado, entre proyectos y viendo el documental en 10 partes de Jordan “The Last Dance”. A diferencia del resto de nosotros, pasó el año siguiente trabajando en secreto en el primer borrador de “Air”. “Estuve dándole vueltas un millón de veces sobre si funcionaría”, dijo Convery. Ninguno de sus guiones se había convertido en película. Ahora su nombre aparece en carteles publicitarios junto al de Affleck.

La propia existencia de “Air” nos recuerda que son muchos los pequeños detalles que deben salir bien para que un gran proyecto sea un éxito. Y las decisiones más lucrativas pueden ser las que necesitan más espacio para crecer.

“La vida es crecimiento. Los negocios son crecimiento”, escribió Knight. “O creces, o mueres”.