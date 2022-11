El “oro blanco” de Chile: valor de las exportaciones de litio creció más de nueve veces al tercer trimestre

El litio se ha convertido en el último tiempo en el principal producto de la minería no metálica y en una de las exportaciones estrellas del país. Y todo al alero del fuerte y constante crecimiento de la electromovilidad a nivel global.

De acuerdo a las cifras del Banco Central, los envíos de los productos de la minería no metálica registraron exportaciones por US$7.028 millones a septiembre de este año, lo que supone un fuerte salto de 433,2% en doce meses.

Y las de carbonato de litio en particular alcanzaron los US$ 2.127 millones en el tercer trimestre, muchísimo más que los US$ 252 millones del mismo lapso del año pasado. Con este resultado, el valor de las exportaciones de este mineral acumulan US$ US$5.816 millones en el año, lo que significa un potente salto de 841,9% en relación al mismo periodo 2021.

El carbonato de litio fue seguido por el yodo, con US$784 millones, y la sal, con US$118 millones, lo que comparado con el mismo período del año anterior representó crecimientos de 83,1% y 25,4%, respectivamente.

Según el mismo Banco Central, el carbonato de litio fue exportado principalmente a Asia en los nueve primeros meses del año, mercado que recibió 94,2% de los embarques.

En tanto, el yodo chileno fue importado principalmente por Asia (37,3%) y la Unión Europea (36,6%). Por último, la sal tuvo como principales destinos a Estados Unidos (54,9%) y los países latinoamericanos de la Aladi (37,1%).

A los datos del carbonato de litio habría que agregar los del hidróxido de litio, un compuesto del litio cada vez más popular, el que se utiliza principalmente en la producción de grasas lubricantes capaces de funcionar en condiciones extremas de temperatura y carga. Los envíos de este producto sumaron US$ 307,7 millones al tercer trimestre, muy superior a los US$ 95,6 millones que registraron en todo 2021.

Resultados de SQM

Los datos de los envíos de litio son coherentes con los resultados de SQM. Claro porque el segundo mayor productor de litio y fertilizantes del mundo reportó utilidades por US$ 2.755 millones al tercer trimestre, 10 veces más que en 2021. Los resultados de la compañía significaron además un aporte de US$ 3.600 millones al fisco, por concepto de impuestos.

Pero más allá de eso, las cifras también sirven para poner en perspectiva el peso que tiene la minera no metálica en la producción de litio en Chile.

Según se desprende del análisis razonado de la compañía, los ingresos por litio y derivados totalizaron US$5.627 millones durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, un aumento del 1.064% en comparación con los US$483,4 millones registrados durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.

La demanda por litio ha crecido de manera exponencial en el último lustro gracias al igualmente fuerte crecimiento de la industria de los autos eléctricos que requieren del mineral para la elaboración de las baterías eléctricas.

En ese contexto, el precio del litio se ha triplicado con creces durante el último año y ha subido más de un 1.200% desde 2020, de acuerdo a Bloomberg. Según la última presentación corporativa de SQM, el precio de venta promedio por tonelada métrica de litio en el tercer trimestre ascendió a US$ 56 mil. En igual lapso de 2021 era tan solo de US$ 8 mil.