En un desierto de ofertas, Berkshire Hathaway de Warren Buffett sigue comprándose a sí misma

Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett no apretó el gatillo en ninguna adquisición importante este último trimestre, a menos que se cuenten las acciones de la propia empresa.

Berkshire gastó US$ 12.600 millones en recompras de acciones durante los primeros seis meses de 2021. Y debido a que sus acciones aún pueden cotizar por debajo del valor intrínseco de la empresa -según lo define Buffett-, las recompras de Berkshire mantuvieron ese ritmo en el tercer trimestre, dijeron los analistas. En las primeras semanas de julio, las recompras totalizaron alrededor de US$ 1.750 millones, afirmó James Shanahan, analista de Edward Jones.

La recuperación duradera del mercado, los negociadores de capital privado y la abundancia de empresas de adquisición con fines especiales (o SPAC por sus siglas en inglés) han elevado muchos posibles objetivos de adquisición a precios récord. Los SPAC, que tienen un tiempo limitado para desplegar el dinero de los inversionistas, en particular han recibido críticas tanto de Buffett como de su socio comercial de toda la vida, Charlie Munger, por su papel en impulsar las valoraciones al alza.

“Francamente, no somos competitivos con eso”, afirmó Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire, durante la reunión anual de accionistas de la compañía en mayo. “No durará para siempre”, agregó.

Sin embargo, esas condiciones continuaron durante el tercer trimestre. El índice S&P 500 puede haber caído un 4,8% en septiembre, su peor mes desde marzo de 2020, pero aún así el índice de referencia logró su sexto trimestre consecutivo de ganancias. Mientras tanto, las reservas de efectivo y equivalentes de efectivo de Berkshire rondaron los US$ 140.000 millones durante el último año. La cifra se situó en US$ 144.000 millones al final del segundo trimestre.

“Es realmente difícil”, afirmó Cathy Seifert, analista de CFRA Research. “Las llamadas telefónicas que Berkshire habría recibido hace 20 años, simplemente no las están recibiendo”, sostuvo.

Seifert dijo que Berkshire eventualmente puede encontrar ofertas en productos básicos-esenciales de consumo e industriales, dos industrias cuyas acciones han tenido un desempeño inferior al del mercado este año.

Buffett defendió el uso de recompras de acciones durante la reunión anual, argumentando que pueden beneficiar tanto a los inversionistas con ganas de vender sus acciones, como a aquellos que pretenden ser propietarios de Berkshire “hasta que mueran”.

“Son una forma, esencialmente, de distribuir el efectivo a las personas que quieren el efectivo cuando otros copropietarios quieren que reinviertas, y es un vehículo de ahorro”, afirmó.

Si, por ejemplo, uno de los cuatro propietarios de una empresa quiere ese dinero, “solo hay dos formas de hacerlo”, explicó. “Podemos pagar dividendos a los cuatro, tres de los cuales no queremos hacerlo, y podemos recomprar las acciones a un precio justo”, manifestó.

“Tenemos una gran mayoría de personas que quiere que reinvirtamos el dinero, y lo que más le preocupa es que encontramos algo que hacer con el dinero, los US$ 100.000 millones o algo así”, aseguró. “Les encantaría vernos comprar otro negocio, pero no les importa que intensifiquemos su interés en el negocio actual”, añadió.

Las acciones Clase A de Berkshire han subido un 25% en lo que va del año. Cerraron el miércoles a US$ 435.020. El S&P 500 subió un 24% en el mismo período.

Berkshire está programado para informar sus resultados trimestrales temprano el sábado.

Los analistas esperan que el conglomerado gane US$ 4.493,33 por acción de Clase A, frente a los US$ 3.224,74 por acción en el mismo período hace un año, según S&P Global Intelligence. La estimación promedio de los analistas para las ganancias por acción de Clase B, que se incluyen en el S&P 500, es de US$ 2,93.

Berkshire debería reportar buenos resultados de sus grandes negocios ferroviarios y energéticos, afirmó Macrae Sykes, gerente de portafolio de Gabelli Funds. Y entre las propiedades más pequeñas de Berkshire, la constructora de viviendas Clayton Homes, Berkshire Hathaway Automotive y NetJets Inc. pueden haber tenido trimestres destacados, dijo Sykes.

Las extensas operaciones de seguros de la compañía deberían beneficiarse del fortalecimiento de la economía, compensado en parte por las pérdidas de la temporada de huracanes de este año, afirmó.

El mes pasado, Berkshire agregó a Susan Buffett y Christopher Davis a su directorio. La señora Buffett, hija del presidente de Berkshire, dirige dos fundaciones privadas con sede en Omaha. Davis dirige Davis Select Advisors, un administrador de dinero con US$ 25.000 millones en activos. Las incorporaciones expandieron la junta de Berkshire a 15 miembros.

Walter Scott, director de Berkshire Hathaway de hace mucho tiempo y socio comercial de Buffett, murió en septiembre a la edad de 90 años.