Exministro de Energía de Piñera y críticas del gobierno a empresas eléctricas por corte masivo: “El tono de autoridad moral no me parece”

Rodrigo Álvarez, exministro de Energía del primer gobierno de Sebastián Piñera, se refirió al corte del suministro eléctrico que afectó a gran parte del país el martes, afirmando que el tono con el que el gobierno ha apuntado a las empresas no le parece adecuado.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera Desde la Redacción, Álvarez sostuvo que el apagón de esta semana era el primer evento de esa magnitud desde la interconexión del sistema.

El exministro dijo que se diferenció con otros eventos de este tipo, en que ellos tuvieron causas conocidas. Para Álvarez todavía falta mucha información acerca de qué ocurrió dentro de la empresa, “acá todavía no sabemos, y eso es imprescindible saberlo”, agregó.

Otro aspecto clave para Álvarez, es la velocidad de reacción de la recuperación del sistema. En esa línea, expresó que “mi sensación es que fue un poco más lento. Yo esperaba un corte de varias horas (...) pero tendió a ser un poquito más lento como han dicho otros expertos y por eso es tan importante esta claridad”.

Luego se refirió a su discrepancia con la manera en la que el Ejecutivo ha acusado a las empresas en este escenario. Respecto al discurso del Presidente Boric, señaló que “me parece poco indicado en ese momento, sobre todo cuando lo que tú tienes que dar es una señal de que necesitamos inversión importante”, añadiendo que con el mandatario tiene “una discrepancia en tono, forma y momento”.

Por otro lado, también cuestionó el tono en el que el ministro de Energía en ejercicio, Diego Pardow, aludió a las empresas.

“En 24 horas uno como ministro no sabe, y no tiene por qué saber, que hubo dos generadoras, y nombrarlas con nombre y apellido, dos generadoras que no estuvieron capacitadas para entregar energía (...) eso es propio de la investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible”.

“Tiene todo el derecho (...) a criticar muy fuertemente a una empresa que provocó esta caída al sistema y que todavía no nos da una buena explicación, eso lo comparto plenamente” aseguró Álvarez, pero enfatizó que “el tono de autoridad moral no me parece”.

“Ojalá esta situación tan dramática, nos dé cuenta de la inmensa necesidad de acelerar todo este tipo de proyectos y muchos otros”, recalcó el exministro, “ojalá avanzara mucho más rápido el proyecto de permisología”.

Consultado acerca de su opinión sobre si es que este suceso se estaba usando como campaña política por candidatos como Evelyn Matthei, Álvarez manifestó que “me parece una crítica injusta”.

“Lo más importante es la discusión de cómo está nuestro sistema. Y creo que lo que hace Evelyn es plantear muy directamente cómo estamos realmente en inversión, en un gobierno que tampoco tiene en su ADN un tremendo fomento a la inversión”, afirmó.

“Yo creo que el tema energía estaba bastante fuera del ámbito ciudadano y de repente nos enfrentamos a un día completo, que todo el mundo tiene una situación dramática, no solamente por energía, también transporte. Y, por lo tanto, creo que la señal de la Evelyn es muy importante”, añadió.