Fernanda Maturana habla de su rol en el caso Primus: “No he formado parte de ningún esquema”

“No he formado parte de ningún esquema, sólo accedí a financiamiento a través de Primus Capital. Mi nombre no es parte de investigación penal alguna que guarde relación con Primus Capital”, responde taxativamente a Pulso Fernanda Maturana, la emprendedora Endeavor 2009, cuyo nombre “saltó” en las investigaciones de caso Primus, luego de que el ex gerente general de la firma, Francisco Coeymans la mencionara como uno de los clientes que llevaron a la entidad financiera a la debacle, acusándola de haberles cedido facturas falsas y no pagar deudas.

“No sé qué ligazón se ha hecho conmigo o con alguna de mis sociedades, es primera vez que se me comenta esta supuesta situación”, puntualiza por escrito la ingeniero comercial de la Universidad Federico Santa María, que en 2009 se adelantó al mercado lanzando una firma de bolsas fabricadas con materias primas amigables con el medio ambiente y diseño. Justo, antes de que se empezara a hablar del fin de los empaques de plásticos o de un solo uso. Bolsas Reutilizables, llegó a tener como clientes a las cadenas de supermercados más grandes del país y planes de expansión globales. En 2016 la compañía fue certificada como Empresa B y además de Chile y Perú, comenzó a operar en México, Colombia, Estados Unidos y Hong Kong, según la misma Fernanda Maturana contó a El Mercurio, ese año.

El 18 de diciembre pasado, en sus declaraciones ante la Fiscalía Local de Las Condes por las indagatorias de su presunto protagonismo en el millonario fraude que denuncia Primus, Coeymans explicó que su relación con el abogado Antonio Guzmán -quien también es perseguido judicialmente por el factoring que controla el empresario vinícola Raimundo Valenzuela- surgió porque éste le “refería clientes” que hacían crecer el negocio. Y detalló: “Antonio también me ayudó en un caso con una cliente, Fernanda Maturana, FER Creaciones, aportando garantías de terrenos en Vallenar cuando la cliente estaba complicada ya que nos cedió facturas que resultaron ser falsas por $2.000 millones”, sostuvo.

Coeymans 2021: “Con nosotros respondió siempre”

Tan solo dos años antes, en mayo de 2021, Francisco Coeymans entonces gerente general del factoring Primus, uno de los que más crecía en Chile en ese tiempo, aseguraba a diversos medios que él solo podía “hablar bien de ella (Fernanda Maturana), tengo la mejor opinión. Con nosotros respondió siempre”, le dijo a varios medios, acorde los archivos de prensa respecto de la denuncia por facturas falsas que afectó a la empresaria en 2020, cuando un grupo de firmas de consumo masivo acusó la existencia de documentos que fueron factorizados (pagados por el factoring) generando recursos para Maturana o su empresas y graves problemas para las compañías, que jamás recibieron las bolsas. Y más encima fueron perseguidas judicialmente para que las pagaran.

Maturana hasta hoy niega por completo su participación en cualquier ilícito relacionado con las bolsas. “Primus, en específico su gerente general Francisco Coeymans, declaró a raíz de una publicación en la prensa, que mis sociedades siempre habían cumplido correctamente con el pago de las deudas y que no existía nada vencido. No veo inconveniente para no seguir trabajando con ellos”, sostuvo.

Walmart, Italmond, Nestlé, Salcobrand, Cruz Verde y los factorings BCI y Security fueron algunas de las empresas que denunciaron haber recibido facturas por compras nunca realizadas y que totalizaban aproximadamente $ 2.600 millones, unos US$ 3 millones.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago es desde abril de 2020 el escenario de la disputa. Allí, Maturana ha asegurado que ella o sus empresas nunca emitieron facturas falsas y que fue tan víctima como todas las demás. El 26 de diciembre pasado, el tribunal fijó audiencia de procedimiento abreviado y/o revisión de medidas cautelares para el 28 de febrero en la causa liderada por Italmod. La empresaria estaba citada para el 20 de diciembre pero no se presentó por problemas de salud.

Días antes, a raíz de la persecución penal por el delito de giro doloso de cheques, que el Factoring BCI lleva por el mismo caso ligado a las bolsas, el Sexto Juzgado de Garantía emitió una orden de detención en contra de Maturana Rubilar, en su calidad de representante legal de FER Creaciones S.A. “Son repercusiones de la quiebra de la principal sociedad que he tenido, producto de la pandemia perdió más de seis mil millones de pesos en bolsas que quedaron en el puerto de México. Respecto a las causas, estamos en etapas finales. La orden de arresto fue porque no me notificaron de la audiencia, por lo tanto no asistí. Existe actualmente solicitud para alzarla, fue un error de tramitación”, explicó a este medio.

Cómo quedó usted después de ese caso?. ¿Ha logrado volver a desarrollarse como lo venía haciendo?

En Chile quebrar es peor que matar a alguien, esta situación me ha perjudicado muchísimo. Desde la quiebra de mi empresa se iniciaron diversas causas civiles de cobro, quedando en la actualidad sin nada. O sea, además del daño que se ha hecho a mi imagen con comentarios maliciosos, he quedado sin ningún centavo, pues, con lo poco que me quedó pagué las deudas que pude, y he tenido que reinventarme como mamá y trabajadora. Evidentemente que cuesta mucho partir de cero, de nuevo, cuesta dar explicaciones cuando busco trabajo. De todas maneras, hubo un antes y un después en mi vida, pero tengo la frente en alto porque mi empresa hizo un cambio importantísimo para Chile (eliminación de las bolsas desechables), fuimos un gran aporte en la economía circular y de las primeras empresas B de Chile.

El nexo con Guzmán Neira

“En una oportunidad le presté personalmente $ 120 millones a Fernanda y me los devolvió, es la única transacción que tengo con ella por fuera. Lo hice porque en ese momento estaba topada con Primus para pedir y necesitaba sacar de aduana productos para poder facturar y pagarle a Primus. Esta cliente nos cedió muchas facturas que resultaron ser falsas y tiene varias querellas por lo mismo con otras instituciones financieras. La verdad las facturas fueron compradas sin mi conocimiento, yo me encontraba en Perú cuando se hicieron esas operaciones y las aprobó Ignacio Amenábar con Raimundo Valenzuela aproximadamente en 2019, creo”, fue parte de lo que declaró Coeymans en el Ministerio Público el mes pasado.

Los controladores de Primus persiguen al ejecutivo y al ex gerente comercial de la firma Ignacio Amenábar, acusándolos de aliarse con empresarios aproblemados o altamente cuestionados para liderar decenas de negocios y operaciones no autorizados, que obligaron a la firma a capitalizarse en $ 75 mil millones y reducir su operación a fin de poder seguir operando. Primus persigue también al técnico en cocina, Marcelo Rivadeneira y al abogado Antonio Guzmán Neira, quienes serán formalizados por el Ministerio Público el 27 de febrero ante el 4° Juzgado de Garantía por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales”.

El 18 de diciembre, cuando Coeymans declaró ante el fiscal Felipe Sepúlveda, le entregó una minuta en la que sostuvo que las operaciones con Fernanda Maturana solo se realizaron con el fin de evitar “un perjuicio de más de $ 2000 millones contra Primus” y que al final el único “perjudicado” fue él, acorde sus declaraciones.

Actualmente, Maturana enfrenta dos acciones judiciales de Primus: una por el cobro de un pagaré en contra de su sociedad Telarias SpA por $ 189 millones y otro en contra de las firmas Fer Creaciones S.A.; Tecnologías Biovoz Ltda e Inversiones MB Chili Ltda. por $1.909.248.067 sobre los cuales pesaría la garantía de los terrenos en Vallenar de los que hablaba Coeymans y que pertenecen a sociedades del abogado Guzmán Neira. “No hemos sido notificados de ninguna acción de Primus Capital que guarde relación con una medida precautoria sobre lotes que garantizaban obligaciones de Fer Creaciones S.A. Solo tenemos conocimiento de un medida prejudicial iniciada por BCI Factoring, la cual la Corte de Apelaciones de Copiapó dejó sin efecto”, sostuvo.

Respecto de su relación con Antonio Guzmán Neira explicó que “a instancia de ejecutivos de Primus Capital S.A., conocí a Antonio Guzmán en el año 2020, me lo presentaron desde Primus Capital para efectos de elaborar y desarrollar una restructuración de mis sociedades y negocios y colocación de garantías inmobiliarias. En este contexto, realizamos operaciones financieras en las cuales él constituyó garantías (restructuración). En lo concreto, para una operación financiera con BCI Factoring, en la cual me encontraba en mora, Antonio Guzmán constituyó como garantía un inmueble ubicado en la comuna de Vallenar, igual manera que en Primus Capital”, sostuvo.