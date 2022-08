Fondos de pensiones sortean con éxito volatilidad del dólar: en junio alza de la divisa aportó rentabilidad positiva

La exposición de los fondos de pensiones al dólar es uno de los temas que ha generado preocupación ante la escalada alcista de la divisa en el mercado local. Si bien en las semanas recientes la intervención del Banco Central ha permitido estabilizar la paridad en torno a los $900, el alza de $50,4 en lo que va del año (+5,91%) ha obligado a que las AFP ajusten sus posiciones en moneda extranjera, así como en instrumentos de cobertura. Todo, para compensar total o parcialmente el impacto de las variaciones del mercado cambiario en los fondos que se mantienen en el sistema.

Al respecto, un informe de la Superintendencia de Pensiones mostró que, al menos en junio, dicho impacto fue favorables. En efecto, indica el reporte del regulador, el aumento del tipo de cambio aportó con un 1,61% a la rentabilidad del sistema. Ello, con una exposición de los fondos a la moneda norteamericana que llegó a 14,2%.

Desde Ciedess, señalaron que el informe da cuenta de que el dólar “ha permitido contrarrestar los shocks económicos externos, que se han manifestado más intensamente en el actual escenario de incertidumbre”.

En concreto, el informe indica que los cinco fondos tenían inversiones en dólares por US$ 35.367 millones a junio, a las que se suman US$ 13.006 millones invertidos en instrumentos derivados. Ambos montos significan una reducción en relación al mismo mes de 2021. Así, la inversión en dólares llegaba a US$ 42.767 millones en junio del año pasado, mientras que las posiciones en derivados eran de US$ 17.913 millones.

Al respecto, Ciedess recordó que “parte importante de los fondos se invierte en el extranjero (47% en julio), tanto en renta variable como renta fija, siendo el dólar la principal moneda en la cual se concentran dichas inversiones (en torno al 85% de la inversión en el extranjero y el 40% del total de los fondos de pensiones según cifras disponibles a junio de 2022)”.

Cabe recordar que el marco normativo del régimen de inversiones de las AFP establece montos máximos que se deben cubrir según el tipo de activo. De esta forma, mientras la deuda con grado de inversión puede obtener una cobertura de hasta el 100%, para la deuda high yield se reduce a un 70%, y para la inversión en acciones y activos alternativos solo llega a 50%.

El reporte de la Superintendencia de Pensiones da cuenta de que, en la práctica, toda la cobertura cambiaria (dólar/peso) se está realizando a través de forwards, principalmente con contrapartes locales. Según el análisis del regulador, existen aún amplias holguras para la cobertura del dólar en la mayoría de los casos. Así, el Fondo A –el de mayor riesgo- presenta holguras por 72%, seguido del B, con un 61% de espacio para tomar coberturas frente al dólar.

Pese a ello, el reporte también muestra que las coberturas que se realizan están por sobre el mínimo exigido por el regulador. En ello destaca que los fondos A, B, C y D tienen coberturas que superan en más de un 100% el límite inferior para las coberturas frente al dólar.

Consultado, Ciedess “siempre es posible revisar la regulación vigente sobre el régimen de inversiones y es rol del regulador hacerlo, toda vez que debiera procurar el resguardo de una adecuada relación entre riesgo y rentabilidad de los portafolios, sobre todo en estos escenarios de alta volatilidad o frente a shocks como los que venimos enfrentando en el último tiempo”.

Diversificación de las principales monedas

El informe de la Superintendencia de Pensiones además informa de la diversificación de los activos invertidos en las principales monedas del mundo. El dólar lidera con el 14,2% de los activos invertidos en dicha moneda, mientras el yuan chino lo sigue con un 7,6%, mientras que el real brasileño se ubica en la tercera posición, con 2,8%.

Las inversiones en moneda extranjera representaron un 37,2% de los activos en junio, frente al 41,2% en el mismo mes de 2021.