Jobet e idea de Boric de condicionar exportaciones: “Sospecho que no hay demasiada elaboración detrás, es más bien una aspiración un poco liviana”

Un duro juicio a la idea que planteó el Presidente Gabriel Boric, en su entrevista con la revista Time, sobre condicionar exportaciones de materias primas, desde países como Chile, a una menor actividad contaminante de las potencias económicas mundiales, hizo este jueves el exbiministro de Minería y Energía de Sebastián Piñera, Juan Carlos Jobet.

En entrevista con Radio Pauta, el exsecretario de Estado afirmó que, a su juicio, “es difícil” que Chile pueda imponer determinadas condiciones a la venta de materias primas en el mercado internacional.

“Yo creo que no tiene ninguna (posibilidad), esa es la verdad”, dijo Jobet, ante las consultas de si Chile podría, por ejemplo, condicionar la venta de cobre a China, el mayor consumidor de metal rojo en el mundo.

En esa línea, Jobet aseguró que el planteamiento “es una idea que yo sospecho no tiene demasiada elaboración, está un poco desconectada de cómo funcionan los mercados internacionales y yo creo que no tendría ninguna efectividad. Yo creo que puede ser más bien una cosa contraproducente para Chile”.

“Yo sospecho que no hay demasiada elaboración detrás de esa idea, que es más bien una aspiración un poco liviana”, remarcó.

A juicio del exbiministro el rol que debe jugar Chile en la transición energética “es proveer al mundo de esos insumos, de esas materias primas o energía, y eso va a tener beneficio para el planeta y también va a permitir desarrollar una industria a nivel local, generar empleo, inversión, crecimiento, formación de capital humano, desarrollo de tecnología. Esa es la oportunidad y el rol que debemos jugar”.

Y aunque reconoció que la lectura completa de la entrevista no entrega más luces, ya que “no elabora demasiado el Presidente en eso, es solo una idea”, para Jobet “el supuesto que hay detrás es que Chile tiene productos que son muy escasos y que tiene un rol muy importante, y por lo tanto nosotros podríamos condicionar a los compradores a que se comporten de una u otra manera, y de lo contrario no accederían a nuestros productos, cosa que no tiene mucho sentido”.

En ese orden de ideas, aseveró que la importancia del cobre para la transición energética es fundamental, “porque toda la energía renovable necesita mucho cobre; los parques solares, los parques eólicos, toda la electrificación de la ciudad”, pero advirtió que, aunque “tenemos una posición muy importante en el mercado, no estamos solos en el mercado del cobre”.

“En términos de reservas, tenemos un 23%, pero tienen reservas importantes Perú, Australia, Rusia, Estados Unidos, México, el Congo y muchos otros países. (...) Las reservas mundiales de cobre son casi 900 millones de toneladas y la producción anual son como 20. O sea, las reservas en el mundo alcanzan para 45 años de producción al ritmo actual. Entonces, no es que si Chile deja de venderle cobre a algún país, ese país no va a tener acceso a cobre, tiene otras alternativas”, enfatizó Jobet.

En cuanto al litio, donde Chile se ubica en la segunda posición a nivel mundial, con el 26,5% del total mundial, Jobet advirtió que el país está perdiendo competitividad en el mercado global, lo que se contrapone a la idea de condicionar las exportaciones.

“Cuando uno mira el portafolio de proyectos de desarrollo en el mundo, hay proyectos en Brasil, en Argentina, en China, en Estados Unidos, en Australia, muy importantes. Y no hay ningún proyecto en desarrollo en Chile, porque hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo para aumentar la producción. Entonces, de nuevo, condicionar la venta de litio a otros países, cuando hay litio en muchas partes y estamos perdiendo la carrera por producir más, no tiene ningún sentido”, afirmó.

Respecto al hidrógeno verde, el tercer elemento mencionado por el Presidente Boric, la exautoridad planteó que “estamos recién haciendo un esfuerzo por tratar de producirlo a un costo que permita ponerlo en los mercados internacionales”, por lo que descartó también que se restrinjan sus envíos atado a ciertas condiciones.

“La ley que acaba de aprobar el presidente Biden en el Congreso norteamericano le da un subsidio gigantesco a los productores de hidrógeno en Estados Unidos, lo que nos pone a nosotros en un desafío gigantesco. Entonces, de nuevo, condicionar la venta de hidrógeno a los países desarrollados a tal o cual cosa, yo creo que no tiene mucha relación con cómo funcionan los mercados afuera”, detalló.

Polémica cena de la Sonami

En su diálogo, el también exministro de Trabajo se refirió a la cena de la Sonami, donde hubo un momento de tensión por los dichos del Presidente Boric frente al discurso del gremio, comentando que dichas instancias suelen tener intercambios entre las aspiraciones de los sectores productivos y las políticas que impulsan los gobiernos, por lo que, aseguró, no cabría dramatizar demasiado la situación.

“Yo he estado muchas de estas cenas en el pasado, no solamente en la Sonami, en otros gremios, y siempre son instancias en que los gremios y los dirigentes gremiales hacen ver su preocupaciones y los gobiernos tratan de defender razonablemente su agenda. Eso tampoco es tan raro. No lo dramatizaría tanto, más allá de que fue un poco más tenso de la cuenta”, indicó.

Sin embargo, apoyó las preocupaciones de fondo planteadas por el gremio minero, ya que, en su visión, el espacio que hay para elevar la recaudación vía royalty es menor al que propone el gobierno.

“Cuando uno mira los números, y nosotros lo dijimos en nuestro gobierno, hay espacio en la legislación chilena para que la minería contribuya un poco más a la recaudación fiscal (...) pero el espacio que hay ahí es mucho menos del que está proponiendo el gobierno con su proyecto”, indicó.

Al respecto, detalló que durante el periodo anterior, el Senado había logrado un acuerdo “bastante razonable que se iba encaminando a algo que nos permitía recaudar más, sin poner en riesgo el desarrollo de la industria, pero el proyecto de ley que presentó el gobierno está muy sobre ese límite razonable”.

En esa línea, recordó que las estimaciones de Cochilco apuntan a que se necesitarán US$ 70 mil millones para mantener la producción en niveles que aseguren al país no perder su participación de mercado.