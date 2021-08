La arremetida de la empresa china Aisino en la polémica licitación de carné y pasaportes. Mandaron dura carta a diputado Naranjo

“Jamás hemos sido notificados por el FBI respecto de cualquier problema o acusación. Desmiento categóricamente esta afirmación”.

Estas son las palabras de Ma Zhenzhou, vicepresidente de la empresa multinacional china Aisino, que forman parte de una carta dirigida al diputado Jaime Naranjo, quien el 9 de agosto realizó una serie de cuestionamientos sobre el proceso de licitación de las nuevas cédulas de identidad y pasaportes, por favorecer a la firma asiática, quien es una de los 5 participantes en dicho concurso público (ver final del artículo).

Incluso, el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, dijo en el programa de televisión Mentiras Verdaderas que el gobierno chino “se quiere asegurar de los datos de todos los chilenos a través del Registro Civil”, si es que gana la licitación.

Al igual que en las pasadas licitaciones de estos documentos, nuevamente el proceso está implicando una serie de polémicas. Esta vez, los dardos están dirigidos hacia Aisino, principalmente porque presentó la mejor oferta económica (US$222 millones), ítem que influye en un 65% en la decisión final. Un 30% dice relación con aspectos técnicos y un 5% por temas administrativos.

La compañía China no va sola en la propuesta. Participa en conjunto con cuatro empresas más. Por un lado están las chinas Hising Technology, Iristar y Yitu, especialistas en temas como inteligencia artificial o ciertos desarrollos tecnológicos y por otro, Muhlbauer, que es la que maneja los datos e imprime las cédula de identidad y pasaportes. Dicha firma germana participó junto a Idemia (ex Morpho) en la licitación anterior, pero más tarde se retiraría de la operación.

La respuesta de Aisino a Naranjo

En una carta de cuatro páginas y firmada por el mismo Ma Zhenzhou (que reside en Beijing), el ejecutivo aclara y desmiente 13 puntos que han sido cuestionados por el parlamentario, así como por otros sectores, incluyendo los competidores de Aisino en la licitación.

Por ejemplo, en la sesión realizada el 9 de agosto, por la comisión que preside Naranjo, se dio a entender que el SRCeI (Servicio de Registro Civil e Identificación) habría realizado una modificación a los criterios de evaluación establecidos en las bases, elevando a un 65% el valor de la oferta económica, lo que eventualmente habría favorecido a Aisino. Al respecto, el ejecutivo asiático indica: “Quisiera aclarar que en la actual licitación no ha habido ninguna modificación en este sentido. Las Bases que originalmente efectuaron el llamado de este proceso en junio del año 2020, contenían desde un comienzo una evaluación que se componía de un 5% de aspectos administrativos, un 30% de aspectos técnicos y de experiencia, y un 65% de aspectos económicos. Se trata efectivamente de un cambio de criterios respecto de la licitación anterior, que imagino el Estado de Chile efectuó, para que los ciudadanos de su país dejen de pagar el pasaporte más caro del mundo”, señala.

Otra afirmación del parlamentario socialista dice relación con que el Registro Civil (SRC) habría modificado las bases de la licitación cerca de la fecha de entrega de propuestas, con el objeto de no hacer necesaria la presentación de los documentos de muestra, lo que habría favorecido a Aisino. “Al respecto, me permito aclarar que la Unión Temporal de Proveedores (UTP) que lidera Aisino sí elaboró los ejemplares de muestra y cumplió con entregarlos oportunamente al SRC tal como señalaban originalmente las Bases de Licitación, aun cuando esto ya no era una exigencia de admisibilidad de la oferta”. Incluso, la carta incluye un adjunto con la recepción por parte del Registro Civil de dichas muestras, que fueron producidos por la alemana Muhlbauer.

“Por lo tanto”, prosigue Ma Zhenzhou, “es completamente falso que este cambio en las bases haya beneficiado en modo alguno a mi empresa.

Respecto de la propiedad de los datos y la seguridad de la información de lo chilenos (que es otra de las dudas que han planteado diversos sectores y actores a nivel nacional), el vicepresidente de Aisino aclara en la carta: “cualquiera sea la empresa que finalmente se adjudique la licitación, ella no manejará ni menos aún será propietaria de los datos de las personas, esos datos serán de propiedad del SRC, del Estado de Chile, y serán custodiados y administrados por dicho Servicio”.

¿Estatal o privada?

Dentro de los puntos de la carta, también toca el tema de la propiedad de Aisino, con respecto a si es estatal o no. “Aisino es una empresa abierta que cotiza en la Bolsa de Shanghai, que tiene una pequeña participación del Estado Chino”, explica Ma Zhenzhou.

Al respecto, PULSO revisó los antecedentes de la firma tecnológica, confirmando que cotiza en la bolsa de Shanghai, así como que también es parte de un grupo de empresas agrupadas y controladas por CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation Limited), de propiedad del Estado de dicho país. Este consorcio es una de las 500 empresas más importantes del mundo, según su sitio web corporativo, y está entre las 100 empresas de defensa más relevantes del planeta. “Es la columna vertebral de la industria espacial de China y un líder en el desarrollo de la informatización industrial de China”, señala su sitio web.

Como sea, Ma Zhenzhou insiste sobre este tema en el documento: “Nos llama profundamente la atención que no se haga alusión a que todas las ofertas que se han presentado a esta licitación incluyen empresas estatales, empezando por la actual operadora del contrato, Idemia, donde a pesar que su dueño es un fondo de Estados Unidos, el Estado Francés mantiene propiedad en la empresa incluso con poder veto sobre algunas decisiones. La UTP que lidera la empresa Sonda se presentó junto a Thales, empresa estatal francesa, donde participa la compañía de tecnología militar Dassault. Y, finalmente, Telefónica se presentó a esta licitación junto a la casa de moneda de Polonia, que es completamente propiedad del Estado Polaco”, puntualiza el vicepresidente mundial de Aisino.

Con respecto a la negación por parte de Aisino, acerca de que tenía un prontuario en el FBI, como se indicó en la sesión de la Comisión de Economía, cabe señalar que hace cerca de un año, cuando el conflicto comercial entre Washington y Beijing estaban en un punto muy alto, la agencia norteamericana emitió una alerta a las empresas estadounidenses debido a un supuesto malware (código que daña los sistemas informáticos) instalado de forma secreta en las redes de empresas extranjeras que operan en China, lo que sería una exigencia del gobierno asiático. Estos software -según el FBI- podían infiltrarse en redes informáticas y robar datos de compañías estadounidenses que operan en China y agregó que había detectado este malware en Aisino, pero esta última desmintió posteriormente la información.

Lo que viene

Uno de los objetivos principales del Registro Civil en esta licitación es bajar los precios de los carné y pasaporte, pero -como lo ha mencionado esta entidad- sin despreocupar los temas técnicos y de protección de datos. El próximo paso es la adjudicación y el plazo para ello es el próximo 6 de octubre. Luego, el 19 de noviembre, es la fecha estimada de firma de contrato con la empresa ganadora, el cual debería comenzar a operar en diciembre de 2022.

Pero hay que ver qué sucede con la polémica que se está generando. De hecho, hace tres días se abrió una nueva arista, debido a que el Tribunal de Compras Públicas (TCP) admitió a tramitación dos reclamaciones en contra del Servicio de Registro Civil por el proceso de licitación. Una de ellas llega de parte del consorcio de Idemia y la otra, desde el grupo de empresas liderada por Sonda. Ambos, participantes en el concurso público.

Según las dos firmas, la Comisión Evaluadora del servicio cometió una serie de anomalías al autorizar el ingreso de Telefónica y Veridos dentro de los oferentes a la licitación. Además, dicen que Aisino no cumpliría con las normas del sistema biométrico de seguridad con respecto a las cédulas de identidad y pasaporte. Este último tema, que fue tocado en la sesión de la Comisión de Economía, así como por Jaime Naranjo, también es refutado por la carta de Ma Zhenzhou.

Fuentes ligadas a Aisino, indican: “lamentamos que Aisino sea una persona jurídica, porque si fuera una persona natural, ya habría demandado al diputado Jaime Naranjo por calumnias”.

Los consorcios que presentaron ofertas son:

1) UTP: Sonda S.A., Thales Chile Limitada y Thales DIS, USA, INC. (Chile y Francia)

2) IDEMIA Identity and Security Chile. (Francia)

3) UTP Aisino: Aisino Corporation; Muhlbahuer; Hisign; IriStar y Yitu. (China y Alemania)

4) UTP Identidad Digital Veridos Gmbh, Everis Chile S.A., Imprensa Nacional – Casa da Moneda S.A., Innovatrics s.r.o., Comunicaciones Netglobalis S.A. Y Sentra Software House Ltda.(Chile, España, Polonia y Alemania)

5) UTP: Telefónica Empresas Chile S.A., The Pegasus Group Company S.A., Dermalog identificaction Systems GmbH y Polska Wytornania Pepierrów Wartóscioych S.A. (Chile, Brasil, España y Eslovaquia)

Lee a continuación la carta dirigida al Diputado Jaime Naranjo: