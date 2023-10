La caída de Vega Sur, la constructora que debe $1.133 millones a Primus en la arista “muñecas de la mafia”

Primus Capital, el segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, que denunció ante el Ministerio Público a su gerente general y a su gerente comercial, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, respectivamente, de urdir un plan para defraudar a la compañía, logró un nuevo hito en su cruzada legal.

El pasado 26 de octubre, la jueza del 17º Juzgado Civil de Santiago, Rocío Pérez Gamboa, anunció que declarará la quiebra de la constructora Vega Sur SpA, una vez que reciba la nómina de liquidadores de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Para el factoring, controlado por el empresario financiero y vitivinícola, Raimundo Valenzuela, dicha sociedad forma parte del esquema defraudatorio y adeuda $1.133 millones en el marco de la arista “muñecas de la mafia”. Vega Sur SpA es representada por la abogada Solange Rodríguez, quien reconoció el pasado 10 de octubre ante el tribunal que su empleador es el abogado Antonio Guzmán Neira, quien a su vez es sindicado por Primus como uno de los artífices del fraude.

Según la abogada, Vega Sur SpA se dedica a servicios de “obras públicas, de todo tipo, tratamos de buscar licitaciones. Caminos, y todo lo que podamos licitar. En construcción. Trabajan alrededor de 30 a 40 personas”.

Para Primus Capital, “muñecas de la mafia” era el nombre con que los presuntos artífices del fraude se referían a la estructura montada para llevar adelante su plan. Se trataría de un equipo externo con administrativos, contadores y representantes legales. Todos ellos actuaban en coordinación con Coeymans y Amenabar para poder gestionar la creación de sociedades en un día, firmar cheques falsos y otras articulaciones que serían reñidas con la ley.

De hecho, el nombre salió a la luz pública en la contestación que presentó Primus el pasado 2 de agosto de 2023 a la denuncia de tutela laboral que interpuso Coeymans ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el 27 de junio de 2023. En aquella oportunidad, el factoring adjuntó un correo electrónico enviado por el empresario Marcelo Rivadeneira a Francisco Coeymans en el que le advertía los montos que “hay que pagar hoy”.

“Muñecas: $19.250.000. IVA: $77.728.180. Detalle: Muñecas de la mafia”, consignó el correo, destacando pagos a contabilidad y representantes.

Según el factoring, Marcelo Rivadeneira adeuda US$30 millones a través de sus sociedades por medio de cheques y otros instrumentos financieros. Su abogado, Pedro Orthusteguy, dijo a Pulso que Primus cometió un delito al acceder a las comunicaciones internas sin autorización.

Primus Capital es asesorada por Cristián Gandarillas y James Black, socios de GMD Abogados.

El 26 de julio de 2023, ante el Notario Público Humberto Quezada de la 26 Notaría de Santiago, Solange Rodríguez Guerra en representación de Vega Sur, del giro de la construcción, confirió mandato judicial a los abogados Nicolás Leiva y Enzo Vespa para que la representen en todo tipo de causas, juicios, procesos, gestiones voluntarias o contenciosas, judiciales o administrativas, de cualquier clase y naturaleza.

Otro correo

Posteriormente, el 9 de agosto de 2023, Primus presentó una serie de documentos que forman parte de la prueba del juicio laboral. Según consta en la foja 158, en el correo enviado por Rivadeneira a Coeymans el 19 de octubre de 2021, figura el nombre del contador Denise Solas, quien debía recibir $3.452.428.

En el marco de la audiencia denominada absolución de posiciones, la abogada Solange Rodríguez fue consultada por los servicios específicos que prestó Maquinarias Norte Grande SpA a Vega Sur SpA y que motivaron las facturas que la primera cedió a Primus Capital S.A.

“No lo sé. No recuerdo. Soy la accionista, hay otras personas a cargo, soy abogado, la empresa es un complemento para mi renta solamente. No recibo dividendos ni rentas en el momento, porque las cosas no están muy bien. El contador debe ser. El contador es Denise Solas”, respondió Rodríguez.

En el marco del juicio, también declaró Nur Zugbe Lahsen, jefa de negocios de Primus Capital. En su declaración, a la que tuvo acceso Pulso, la ejecutiva reconoció que cada vez que se acercaba la fecha de vencimientos los documentos otorgados a Vega Sur SpA se comunicaba con el abogado Antonio Guzmán.

“Él siempre, durante el tiempo que yo estuve a cargo de la cartera, prorrogó los documentos. Si los cheques caducaban yo le daba el nuevo monto de los documentos vía Mail o WhatsApp y él los confeccionaba. La entrega de los documentos era a través de su hijo Mauricio Guzmán”, acotó.

Cristián Gandarillas, socio de GMD.

Los primos Coeymans

Primus en su arremetida legal solicitó la liquidación forzosa de tres sociedades ligadas al empresario Hugo Galilea. Se trata de Kepler Nova Ltda; Kepler S.A. y Kepler SpA, las cuales en su conjunto adeudan $650 millones y, según el factoring, forman parte del esquema defraudatorio. A la primera se le declaró la quiebra y las otras dos siguen en tramitación.

Galilea confirmó a Pulso que entre los accionistas de las empresas Kepler estaban originalmente los primos Francisco Coeymans y Juan Pablo Coeymans Moreno, exgerente general de Primus y expresidente de AFP Modelo, respectivamente. “Juan Pablo Coeymans, que fue el último en salir de la sociedad, creo que fue a principios de año”, detalló.

Frente a las acusaciones, el empresario Hugo Galilea sostuvo que “Kepler nunca ha estado involucrado en un esquema defraudatorio de ningún tipo. Trabajo como proveedor y cliente de Primus Capital a través de factoring. Algunos clientes nuestros se retrasaron en sus obligaciones generando intereses y otros no pagaron, asumiendo nosotros la deuda. En reunión con Eduardo Guerrero se ofreció el pago completo de la deuda en 12 cuotas, lo cual no fue aceptado y nos vimos demandados por liquidación forzosa. Un hecho lamentable para una empresa con 21 años de trayectoria”.

Sin embargo, desde Primus señalaron que “el representante de Kepler, en una conducta similar a la de los demás partícipes del esquema, desconoció el monto adeudado, por lo tanto resulta imposible que hubiera propuesto un plan de pago asociado a la misma. Habiendo transcurrido más de 6 meses desde descubierto el fraude, no hubo noticias de él ni de su empresa, ni menos deseo de abonar o pagar la totalidad de la deuda”.