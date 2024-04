La caída del ex CEO de Primus en Perú: Hablan el coronel peruano que lo detuvo, el abogado que lo persigue y su defensor en Chile

El 3 de abril, la Policía Nacional de Perú (PNP) supo que Francisco Coeymans, ex gerente general de Primus Capital, segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, y envuelto en una polémica estafa, no asistió a su formalización en los tribunales chilenos. El Ministerio Público le imputa los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales”, además, de espionaje informático y acceso ilícito a sistemas informáticos.

En conversación con Pulso, el coronel peruano Franco Moreno Panta, jefe de división de robos de la Dirección de Investigación Criminal (DINCRI), detalló cómo el ingeniero comercial fue detenido el 12 de abril a las 19:00 horas en la ciudad de Pucallpa. “El ejecutivo evade una audiencia judicial en Chile con un certificado médico. Ingresa a Perú, pero no estaba registrado su ingreso migratorio, lo que nos llamó la atención”, dijo Moreno.

Por su parte, el abogado en Perú de Primus Capital, César Nakazaki explicó que Francisco Coeymans “ha sido puesto a disposición de juzgado penal de Pucallpa para que se realice una audiencia de detención con fines de extradición. Según el Tratado de Extradición entre Chile y Perú hay dos meses para que Chile presente demanda de extradición y se inicie el procedimiento”. “Puede durar algunos meses para que Perú lo entregue a Chile”, añadió el ex defensor del expresidente Alberto Fujimori.

Por su parte, el abogado de Coeymans, Manuel Guerra sostuvo que “hay un recurso de amparo presentado en Chile y ese es el medio para impugnar la orden de detención”. “Si la orden es dejada sin efecto, por consecuencia se debería dejar sin efecto su detención en Perú”. Guerra dijo también que su cliente “entró legalmente según sabemos”, añadiendo que “salió de Chile a Lima vía Latam el día 26 de marzo”, pocos días antes de la audiencia de formalización.

A su arribo a Perú, el ex gerente general del factoring estaba hospedado en la zona de Barranco, Lima. La policía acudió al lugar para tratar de detenerlo. Coeymans junto a su pareja, la ex Miss Perú 2019 Yoko Chong, solían visitar restaurantes y discotecas de la zona, y posteriormente se trasladaron juntos a Pucallpa. Aquí se hospedaron en el Hotel Sol de Oriente y se trasladaban en taxis, y por ahora, la policía no tiene certeza si ella prestó “refugio o asesoría” a Coeymans.

En un segundo intento, el ejecutivo chileno fue detenido por la Brigada de Robos de Perú junto con personal de Interpol Lima en Pucallpa, ciudad ubicada en la selva peruana y a 24 horas de distancia vía terrestre con Lima.

El ex gerente general de Primus Capital adujo, para no presentarse a la audiencia de formalización, que estaba enfermo de Covid y adujo que un médico le encomendara realizar reposo durante siete días.

Según fuentes cercanas al caso, el médico peruano que emitió el certificado médico, y que habría cobrado presuntamente por una consulta sin tener al paciente en frente, es Ivan Antonio Pacheco Chavez, hermano del abogado en Perú de Francisco Coeymans, César Enrique Pacheco Chavez.

Dos pasaportes

Francisco Coeymans cuenta con dos pasaportes, uno chileno y otro belga. “No sabemos cómo pudo ingresar. Con un certificado Covid, debería estar con cuarentena, pero se le ha visto transitando, yendo a restaurantes, haciendo una vida de lo más normal. Esto demuestra que ha sido una estrategia para evitar enfrentar la justicia”, dice el coronel Franco Moreno Panta.

Cerca de las 14 horas del viernes pasado, Coeymans junto a su pareja salieron del hotel en la selva de Perú y “se trasladan clandestinamente a otro lugar, en el que apagan los teléfonos”, contó el coronel Moreno.

Según su relato, “la Policía Nacional de Perú estaba esperando la alerta roja de la policía internacional para ejecutar la detención. A las 18:30 horas ambos abordan un taxi aparentemente con dirección al aeropuerto. Ahí fue detenido, encontrándolo con su pareja”. “No sabemos hacia dónde se dirigía, tal podría haber querido ir a Iquitos o Lima. Pero antes que él tome un plan de vuelo, fue intervenido”, explicó.

Al principio, Coeymans opuso resistencia, aduciendo que su detención era abusiva e ilegal. “No parece que es un hombre que es ducho para querer sorprender, pero la alerta roja nos da todas las herramientas legales para su detención. Después él se resignó de que había una orden de detención en su contra”, agregó Moreno Panta.

Origen

El caso comenzó en marzo de 2023, cuando Primus Capital realizó un arqueo aleatorio de cheques, en línea con su plan anual de auditoría. En aquella ocasión, el auditor interno de la compañía detectó la existencia de 123 cheques presuntamente falsos, valorizados en $5.600 millones, por lo que el directorio decidió suspender de sus funciones a Coeymans e Ignacio Amenábar, ex gerente comercial del factoring.

El 17 de abril, ambos se autodespidieron y la compañía solicitó una revisión externa e independiente de los textos a un perito en documentología, Luego contrató los servicios de la auditora internacional KPMG para elaborar un informe de auditoría forense; un análisis de los hechos identificados por el directorio de la compañía en su cartera vigente de colocaciones de factoring, y otros servicios financieros, tanto de sus clientes, operaciones y responsabilidades.

Según la denuncia, “el informe forense preliminar de KPMG, se ha podido descubrir un esquema defraudatorio que tiene como cabecillas al ex director ejecutivo Francisco José Coeymans y el ex director comercial Ignacio Amenábar, con la intervención de otros autores y cómplices, en perjuicio de la compañía”.

A la fecha, el presunto fraude es investigado por el fiscal de la Fiscalía Oriente Metropolitana, Felipe Sepúlveda. Esto luego que la empresa presentara una denuncia por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración infiel, falsedad y lavado de activos. “Actualmente la compañía, a través de sus accionistas, ha debido ingresar fondos por poco más de US$ 120 millones para enfrentar los efectos negativos del esquema defraudatorio del que ha sido víctima”, acotó la demanda en Perú.

Pasaporte belga de Francisco Coeymans, emitido en junio de 2023.