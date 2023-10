Primus ficha a ex abogado de Fujimori para presentar denuncia en Perú contra ex ejecutivos por lavado de activos y crimen organizado

Primus, el segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, envuelto en la trama de los cheques falsos, afina los últimos detalles para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Perú por el esquema de fraude interno.

Se trata de la primera acción legal que interpondrá la compañía en contra de su ex gerente general, Francisco Coeymans, y director comercial, Ignacio Amenábar, fuera del territorio nacional. En marzo de este año, la auditoría interna dio a conocer las primeras irregularidades en una trama que incluye, acusaciones cruzadas y un perjuicio, según la empresa, superior a los $53 mil millones.

Su vicepresidente, Eduardo Guerrero, se encuentra por estos días en Lima, Perú y asiste regularmente a la oficina de la compañía en ese país. La visita se produce en medio de las gestiones que lleva adelante Primus desde agosto de este año en la presentación de una denuncia penal en contra de los ex ejecutivos en Perú. En el marco de este proceso, Primus contactó al abogado César Nakasaki, con quien han sostenido más de una reunión para evaluar la estrategia a seguir.

El penalista peruano, formado en la Universidad de Lima, es un reconocido abogado que ha prestado servicios a clientes del ámbito político en casos de alta complejidad. El ex presidente Alberto Fujimori y la exprimera dama Nadine Heredia, esposa del exmandatario Ollanta Humala, han sido parte de sus clientes.

La acción judicial irá dirigida en contra de Coeymans y Amenábar por los presuntos delitos de lavado de activos, crimen organizado, de acuerdo a la legislación peruana, administración desleal y corrupción en el ámbito privado. Es que si bien en Primus creen que en Perú no existe un fraude de la magnitud que ocurrió en Chile, igualmente insisten en que los dineros defraudados de la compañía fueron gastados en el país del norte.

Los detalles están siendo afinados por el área jurídica del factoring en coordinación con el abogado penalista Francisco Velozo, quien patrocinó la denuncia penal en Chile ingresada al Ministerio Público.

Primus acusa a Coeymans de ocultar al directorio la realidad de los negocios conducidos por la compañía en su sucursal en Perú y de una serie de situaciones irregulares nunca informadas en la misma, como viajes por fines particulares y alojamiento en Hotel Hyatt Perú.

Por otra parte, la empresa pudo constatar que, solo en 2022, el ex gerente general de la empresa gastó con motivo de viajes y diversas estadías en el Hotel Hyatt Perú, la suma total de $13.151.372. Según Primus, “Coeymans jamás justificó los motivos de dichos viajes ni entregó documentos que permitiese respaldar los gastos asociados a los mismos, nuevamente, abusando de su calidad de gerente general de la empresa. Los viajes y alojamientos que motivan el descuento en cuestión, nada tenían que ver con asunto labores, siendo improcedente que Primus deba soportarlos”, contestó el factoring en la demanda laboral que presentó el ejecutivo.

“Incluso, ejecutivos de Primus en Perú han declarado que tanto Coeymans como Amenábar, desde el año 2020, prácticamente dejaron de asistir a sus oficinas cuando viajaban a dicho país, a quienes sólo veían en breves reuniones en el Hotel Hyatt de San Isidro, Lima, en ocasiones para atender negocios propios, y en eventos sociales, muchas veces acompañados por miembros del esquema, jactándose de actividades con mujeres de compañía y proxenetismo, entre otras”, consignó el mismo documento.

Departamento

También en la contestación a la demanda laboral del ex director comercial de Primus, Ignacio Amenabar, el factoring acusó al ex ejecutivo de usar fondos de la compañía para “el pago del pie de un departamento en la ciudad de Lima, Perú, adquisición que no tiene ninguna relación con el rol o funciones ejecutadas para la compañía”.

“Es del caso que, según consta de las declaraciones prestadas por los altos ejecutivos de Primus Capital Perú S.A.C., el Sr. Amenábar les solicitó el contacto de un pagador en Perú, Grupo T&C, para la compra de un departamento en Lima (Surco), lo cual realizó finalmente. Según estas declaraciones el Sr. Amenábar se ufanaba frente a los gerentes de la filial en Perú de haberse comprado un departamento en cada capital de Sudamérica”, acotó la presentación.

Según el mismo documento, el 29 de agosto de 2022, Amenabar trasfirió fondos por US$27.825 a Inversiones Andinas El Polo SAC, empresa peruana, para el pago de la primera cuota de un pie para la compra de un inmueble en Lima, Perú.

“El comprobante de dichas transferencias era enviados regularmente vía correo electrónico por el Sr. Amenábar, desde la casilla corporativa de Primus, a doña Elva Vracko Delgado, persona ajena a la compañía, quien habría finalmente adquirido el inmueble”, concluyó. La modelo peruana es conocida en ese país por haber sido pareja del futbolista Jean Deza.

“Como se adelantó, la señora Vracko no tiene relación laboral o de negocios con la empresa, siendo su nexo con el actor totalmente ajeno a la actividad de Primus. No existe ninguna justificación para que el actor hubiere desviado fondos de la compañía para lo que a todas luces parece lavado de activos”, concluyó Primus.