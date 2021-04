La carrera por Parque Arauco: Jack Mosa sondea abogados para postular al directorio

Parque Arauco, la cadena de centros comerciales que controla la familia Said Somavía, concentra hoy las miradas de muchos inversionistas. La empresa realizará su junta anual de accionistas en diez días, el 23 de abril, y la gran pregunta es si Jack Mosa logrará o no colocar uno o dos directores. Para entender la próxima medición de fuerzas, primero hay que entender el tamaño de esas fuerzas.

La familia Said Somavía controla junto a la familia Eluchans y Orlando Sáenz Parque Arauco con el 25,47% que tienen a través de Inmobiliaria Atlantis. Pero con apoyos de distintas familias ha conseguido históricamente acercarse al 40% y garantizar con ello cinco directores. Así fue en 2019, cuando eligieron a José Said Saffie, Salvador Said Somavía, Rodrigo Muñoz (gerente general de Inversiones Caburga, la matriz de sus negocios) y sus socios Orlando Sáenz y José Domingo Eluchans.

El fallecimiento de Said Saffie, en julio de 2020, obligará a renovar la mesa antes de que se cumpla el período de tres años para el que había sido elegida. Hasta ahora, Inmobiliaria Atlantis ha oficializado la reelección de Said Somavía, Muñoz, Sáenz y Eluchans y le resta definir su quinto postulante.

El sexto director, que ha salido con votos propios y desde hace años es un aliado a los Said Somavía, es Guillermo Said Yarur, quien repostula al cargo.

Las AFP tienen cerca del 18% de la empresa y aseguran con ello dos cupos en la mesa. Esta vez postularán a las dos únicas mujeres de la mesa: Anita Holuigue, quien llegó a Parque Arauco en 2019 y además es presidenta de TVN, y Ana María Orellana, ingeniera comercial y directora de Enjoy.

El noveno fue electo en 2019 por Jack Mosa. En ese tiempo tenía cerca de un 8% y tras conversar con la familia Said, decidió no postular él sino un tercero que tenía el beneplácito de los controladores: Fernando Massú, presidente de BTG Pactual y la estatal Enap y exgerente general de Corpbanca.

Mosa, sin embargo, aumentó su participación en Parque Arauco el año pasado, en compras que no fueron advertidas a los Said, quienes vieron con hostilidad su arremetida. En agosto Mosa superó el 10% y, tras sucesivas adquisiciones, sobrepasó el 13% en marzo.

Fernando Massú

El empresario hoy se debate entre postular un candidato o dos. O buscar apoyos para un segundo representante. “Hemos buscado consensos para elegir un segundo director”, decía a Pulso hace dos semanas, cuando estaba contactando a otros minoritarios para sumar respaldos. Mosa tiene claro que con su 13% le asegura un solo puesto. Accionistas de Parque Arauco calculan que se requiere cerca de 8,2% de la propiedad para llenar uno de los nueve asientos.

Como sea, hay varias cosas por definir aún.

FOTO: Jose Francisco Zu–iga /AGENCIAUNO

Lo primero es decidir si el propio Mossa irá. Su nombre genera resistencia en los controladores, quienes dicen que es un competidor en el negocio de los centros comerciales a través del grupo Pasmar.

Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica rechazó una denuncia por interlocking: la participación simultánea de la misma persona en cargos de director o ejecutivo relevante en empresas competidoras entre sí. Mosa ha defendido su opción a elegirse en Parque Arauco. Lo dijo así a Pulso el 27 de marzo: “Tengo el mismo derecho que cualquier otra persona para ser director de Parque Arauco (...) Ser director de Parque Arauco es algo que aún no descarto”.

Lo segundo es resolver si repostula a Fernando Massú, algo que hoy tampoco estaba totalmente descartado.

Lo tercero es zanjar si postula a nuevos nombres y para ello, según confirmaron a Pulso varias fuentes, ha sondeado nombres con una característica definida: abogados que son o han sido directores de empresas y que son especialistas en litigios de tipo económico.

Uno de ellos fue Sebastián Oddo, ex abogado de Julio Ponce Lerou en las cascadas y hoy asesor de los controladores de la Clínica Las Condes. Oddo -cuya nombre fue divulgado por El Mostrador- habría rechazado el ofrecimiento por un conflicto de interés: también asesora a los controladores de un operador de strip center que opera en la zona de Pasmar.

Otro fue Arturo Majlis, abogado de Grasty Quintana & Majlis, ex director de Embotelladora Andina, que también declinó el ofrecimiento.

El tercero es Alberto Eguiguren, estrecho asesor de Nicolás Ibáñez, ex director de Laboratorios Chile, director de las empresas sanitarias Aguas Décima y Aguas del Altiplano y, desde el año pasado, de la empresa tecnológica Sonda. Personas ligadas a la negociación afirman que Eguiguren habría dado su beneplácito a su eventual postulación.

Si Mosa decide postular a alguno de sus candidatos en la condición de director independiente -y con ello intentar conseguir el voto de otros minoritarios- tiene hasta mañana para oficializarlo en Parque Arauco.

La definición ha estado en plena discusión toda la mañana y al cierre de este artículo, desde el grupo Pasmar dijeron que han sostenido conversaciones con distintos perfiles profesionales, siempre en el su interés de consensuar nombres. “Y para eso hay que tener alternativas”, expresaron.

“Por respeto a los profesionales que han sido contactado para sondear sus alternativas, no parece correcto que se ventilen sus nombres. Hasta esta hora no se ha tomado decisión de cara a la Junta. Esta se tomará a más tardar mañana”, dijeron en Pasmar.

Además, insistieron en lo dicho por Mosa hace dos semanas: aquí no hay disputa con otros accionistas. “Aquí no hay nada escondido: la compañía cuenta con poco más del 13% de las acciones de Parque Arauco y con eso se elige a un director. Un eventual segundo director debe surgir de un consenso y por ello todo lo que se ha hablado no proviene de la empresa”, comunicaron en Pasmar.