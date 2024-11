La desconocida oferta vinculante por un activo de WOM que llegó hasta el final

El cronograma ha sido así. En abril, Wom activó un proceso de reorganización financiera al amparo del Chapter 11 de la Ley de quiebras en Estados Unidos. Poco después inició la búsqueda de interesados por la empresa para la que invitó a una cincuentena de potenciales postulantes. En la recta final aparecieron varios nombres: operadores locales que se aliaron, como Movistar y Claro; la compañía Digital Bridge, dueña en Chile de Mundo Pacífico; la empresa local Entel; y un grupo de acreedores que suma la mayoría de las acreencias de Wom.

Todos ellos presentaron ofertas no vinculantes durante la primera quincena de octubre, pero muy distintas entre ellas: unos postularon por activos específicos, como su red de fibra óptica; a otros, como Claro y Movistar, les atraía la cartera de clientes; y otros, como los bonistas, postularon una propuesta para quedarse con toda la compañía. El cronograma siguió el 1 de diciembre, con la calificación de la mejor oferta hasta entonces: era la de los bonistas.

Pero vino otra fecha clave, el 15 de diciembre, plazo final para la presentación de las ofertas vinculantes. Eso fue el viernes pasado. Y la mejor oferta sigue siendo la de los acreedores bonistas, quienes valorizan la compañía en US$ 1.600 millones y comprometen recursos frescos por US$ 500 millones para saldar parte de las deudas y dejar con capital de trabajo a la compañía.

Esta semana, WOM anunció que esa propuesta lleva la delantera y que no perseverará en un mecanismo de subasta. Ahora negocia con los bonistas los acuerdos finales y programó para el 20 de diciembre la audiencia en el tribunal de Delaware que dará la venia a ese acuerdo. Wom agregó algo cierto, pero con matices: “Hasta el día 15 de noviembre de 2024, Wom Chile no recibió otras ofertas calificadas para la adquisición de la compañía”. La clave estaba en la referencia a las “ofertas calificadas”. Porque en realidad sí recibió otra oferta vinculante: fue la empresa de telecomunicaciones Entel, controlada por Almendral, un grupo donde conviven los grupos Matte, Fernández León, Hurtado Vicuña y Consorcio, entre otros.

Entel ofertó por un solo activo: la red de fibra óptica al hogar, la FTTH (Fiber to the Home), un activo que lleva la fibra óptica hasta los puntos de contacto final con los clientes y que hubiese permitido a Entel la expansión de su negocio de banda ancha a clientes residenciales. Entel, dicen quienes conocieron la presentación, ofreció entre US$ 80 millones y US$ 90 millones por ese activo. En el proceso, Entel fue asesorado por dos estudios legales, uno chileno, Claro & Cia., y otro estadounidense, Simpson, Thatcher & Bartlett.

Sin embargo, el comité especial, integrado por dos directores independientes, Christopher Sontchi, ex juez de Delaware, y Timothy O’Connor, se inclinó por la oferta de los bonistas por razones evidentes, dicen quienes han seguido el proceso: las reorganizaciones financieras realizadas al amparo del chapter 11 deben garantizar la mayor recuperabilidad de dineros para los acreedores. Y la venta de un activo específico, a ese precio, no permitía un prepago mayor de deudas ni dejaría a Wom con la capacidad financiera para subsistir.

Con ello, los acreedores serán los más probables futuros propietarios de Wom. La estadounidense BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo; Amundi Asset Management, la mayor de Europa; la chilena Moneda Asset Management; la británica Man GLG Partners; y la estadounidense Loomis Sayles comprometieron fondos por US$ 500 millones en recursos frescos, pero la totalidad de los acreedores podrán participar en ese refinanciamiento. Como sea, habrá un descuento de las deudas, que sumaban más de US$ 1.200 millones al inicio del chapter 11, en abril, por la vía de la capitalización de acreencias.

Hasta el 20 de diciembre, fecha inicial prevista para la audiencia que resolverá el proceso, podría aparecer un nuevo interesado, pero es algo que todos consideran difícil, dado que en las etapas previas los bonistas casi no han tenido competencia. Además, porque la participación de los competidores actuales de Wom -Movistar, Claro y Entel- no es bien evaluada por quienes toman la decisión: cualquier compra, parcial o total, debería ser previamente revisada por la Fiscalía Nacional Económica, lo que retrasaría la salida del chapter 11 en hasta un año, estiman, haciendo frágil la sobrevivencia de Wom.

Una última esperanza es la aparición de un gran fondo de inversión con recursos ilimitados o un operador global de telecomunicaciones sin presencia en Chile -China Mobil, Vodafone, Orange-, pero aquello suena a quimera: hasta ahora no han asomado la cabeza. Por todo aquello, Wom y sus asesores trabajan en la única oferta viable hasta ahora: el grupo Ad Hoc integrado por los mayores bonistas, quienes suman acreencias por US$ 676 millones en la empresa chilena. Y son asesorados por el ex CEO de la empresa, Chris Bannister, el “Tío Wom”.