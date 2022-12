“La discoteca más antigua de Chile”: la batalla legal de Club Eve en contra de la Municipalidad de Vitacura para evitar su quiebra

La familia Muzard, a través de Comercial Raidas SpA, lleva adelante una batalla legal en contra de la Municipalidad de Vitacura para evitar el cierre definitivo de Club Eve.

La sociedad interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para declarar ilegal un decreto de la alcaldesa Camila Merino (Evópoli) que ordenó no renovar la patente de alcoholes de la discoteca. Ello a pesar de que, según la empresa, ha dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos para el desarrollo de dicha actividad económica.

Comercial Raidas SpA es dueña de Club Eve, ubicado en Avenida Vitacura N°5.480, y hasta antes de la dictación del decreto reclamado el recinto funcionaba con el expendio de bebidas alcohólicas. El local opera en el inmueble de propiedad de Inmobiliaria e Inversones Koshwan e Inmobiliaria e Inversiones Cordillera S.A.

“Se trata de la discoteca más antigua o con mayor trayectoria de Chile. De hecho, en el año 2012 se realizó un estudio de marca, situando a Club Eve dentro de las 70 marcas con mayor reconocimiento y recordación a nivel nacional”, consignó el escrito al que tuvo acceso Pulso.

La discoteca Eve nace en 1968, cuando un grupo de amigos instalan un toldo en un sector del restaurante Sayonara que se ubicaba en una casa al costado del establecimiento actual, poniendo música para bailar. “Tal es su éxito, que al año se instalan en la casa de Vitacura con Luis Carrera. Es a principios de los años 70 que comienza la construcción del primer mall de Santiago, el “Centro Comercial Eve”, bajo el alero de la discoteca, al ser construido por el mismo dueño de Eve”, destacó la empresa en el mismo documento.

El estilo, la vanguardia y la moda siempre fueron la principal característica de Club Eve; donde pasaron figuras de nivel mundial como The Supremes, Grace Jones, los Globetrotters, y Los Jaivas y Los Tres, entre muchos otros artistas nacionales e internacionales.

El cierre en junio de este año provocó que la discoteca solicitara permisos temporales para operar y realizara eventos sin alcohol para menores de edad. El impacto se extiende si se considera que el recinto otorgaba empleo de manera indirecta a más de 250 personas.

Andrés Muzard, socio de Club Eve, explicó a Pulso que la sociedad había logrado un acuerdo para que la productora Red Eye, de propiedad de Cristián González, ingresara a la operación de la discoteca, y la no renovación de la patente de alcoholes frenó todo.

“Si no nos va bien con este recurso de protección, no nos queda de otra que la quiebra, no veo muchas opciones. Hoy con todos los problemas de seguridad y las complicaciones para bares y discotecas, hay que pensarlo muy bien antes de invertir”, sostuvo el empresario.

Andrés Muzard, socio de Club Eve.

Hoy el local cuenta con un restaurant, además de una sala de baile con música e iluminación. “Sin duda Club Eve es un ícono de la comuna de Vitacura, siendo incluso más antiguo que la comuna en sí”, acotó la compañía.

Sin embargo, a los problemas que trajo consigo la pandemia con el cierre del local y la crisis económica que se inició a partir de mediados de octubre de 2019, se sumó el conflicto con el municipio.

Club Eve.

Origen del conflicto

Según la presentación realizada por Comercial Raidas SpA, cuatro son los requisitos para que el municipio rechace la renovación de una patente de alcoholes. El primero es que el contribuyente se encuentre afecto a las inhabilidades del artículo 4° de la Ley N°19.925. Le sigue que el el local no reúna las condiciones de salubridad, higiene y seguridad. Otra de las causales es que el local esté afecto a alguna limitación en la zonificación del plano regulador comunal. Y el último: que se haya solicitado el informe a la Junta de Vecinos, el cual según la jurisprudencia, no tiene un carácter de vinculante para el concejo.

No obstante, para Comercial Raidas SpA, la discoteca no ha incumplido ninguna de las condiciones mencionadas. En efecto, según explicó en su presentación, el acuerdo N°6635 adoptado el 15 de junio de 22 del concejo municipal de Vitacura estableció que se sanciona al local por “un sólo hecho” de carácter excepcional y delictivo, donde la compañía no tiene responsabilidad, ya que ocurrió en el exterior.

Lo anterior es reafirmado por la sociedad al citar las declaraciones de los concejales de la comuna de Vitacura, que destacaron que el hecho policial ocurrió fuera de la discoteca. Felipe Irarrázaval (RN) sostuvo que “es bueno especificar bien cómo fueron las distintas situaciones, en el caso del Club Eve, es una persona identificada con su nombre y apellido, que estaba dentro del local, que habría mostrado el arma dentro del local y que de ahí salió y tuvo el problema afuera, donde terminó siendo detenido”.

La alcaldesa Camila Merino (Evópoli) agregó que " me gustaría aclarar que no están claros si el mostró el arma dentro del local o afuera, porque después, en las declaraciones cambiaron y se dice que fue afuera del local donde se mostró el arma”.

”En Club Eve no lograron sopesar la oportunidad que se estaban jugando y siguieron ingresando un perfil de convocados al establecimiento que generan graves externalidades afuera del recinto, específicamente en los estacionamientos, donde cuando quisieron ser controlados por carabineros, les arrojaron el auto encima a los funcionarios. Por eso rechazo la patente”, añadió el concejal Tomás Kast (Evópoli).

Descargos del municipio

El pasado 7 de diciembre, la Municipalidad de Vitacura contestó el recurso de protección, solicitando que sea rechazado “con expresa condena en costas”.

El municipio informó que si bien no existe una Junta de Vecinos en el sector, existen “múltiples solicitudes y requerimientos de vecinos en relación a la situación de la patente de alcoholes del referido local, quienes preocupados por los desmanes, alteraciones del orden, carreras de autos y, en particular por el grave hecho relacionado con un arma de fuego, legítimamente hicieron llegar sus aprensiones respecto a la eventual renovación de la patente de alcohol en revisión”.

En su presentación, el municipio citó el fundamento del decreto que ordenó la no renovación de la patente de alcoholes de la discoteca.

“Se acordó la no renovación de las patentes de alcoholes para Comercial Raidas SpA, en razón de la existencia de múltiples denuncias de vecinos en relación a situaciones irregulares y externalidades negativas ocurridas al exterior del establecimiento, durante sus horas de funcionamiento, y dificultades por parte de dicho establecimiento en orden a detener la producción de dichas externalidades, con las consecuencias que acarrean para la comunidad, sobre todo para los residentes de sectores cercanos al establecimiento”, concluyó.