La estadounidense Mississippi Lime actualiza su oferta por Cementos Bío Bío: ahora la valoriza en US$ 400 millones

A última hora de anoche, Cementos Bío Bío dio a conocer que el pasado 29 de mayo de 2024 su directorio fue informado de una carta de intención para una oferta, no vinculante, de compra por el 100% de la compañía que la estadounidense Mississippi Lime Company presentó a sus accionistas controladores, las familias Briones, Rozas y Stein, de US$1,89 por acción (aproximadamente $1.712 al dólar de ese momento), lo que la valorizaba en casi US$500 millones.

Sin embargo, esta mañana MLC, como se denomina oficialmente la firma norteamericana desde abril pasado, anunció que presentó una oferta indicativa revisada por la propiedad total de Cementos Bío Bío (CBB), “tras meses de due diligence y revisión del desempeño operacional y financiero de la empresa”. “MLC y los accionistas principales de CBB compartieron una carta de intenciones no vinculante en mayo de 2024 bajo condiciones. Esa oferta indicativa, y sus condiciones, expiró durante este año”, explicó.

MLC entonces presentó su oferta indicativa revisada a los accionistas controladores de CBB el pasado jueves 14 de noviembre y suscribió una nueva carta de intenciones no vinculante el lunes 18 de noviembre. “La oferta indicativa revisada, que está sujeta a todas los términos y condiciones establecidos en la carta de intenciones no vinculante, atribuye una valorización de capital de US$ 400 millones a CBB”, agregó la norteamericana.

De este modo, MLC redujo en 20% su propuesta inicial en dólares, pero sólo en 14% en pesos, ya que el tipo de cambio se modificó entre fines de mayo y la fecha actual. La estadounidense dijo, en todo caso, que la transacción quedó sujeta al due dilligence en curso, y a la la negociación y ejecución de la documentación definitiva por parte de MLC y el grupo controlador de CBB.

Así y todo, de todas maneras, pone en entredicho la propuesta de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que había presentado el grupo Yura, de la familia peruana Rodríguez Rodríguez, por un 20% de las acciones de Bío Bío adicionales al 20% que tiene actualmente y que valuaba a la compañía chilena en sólo US$250 millones.

Quién es MLC

Pero aunque parezca sorprendente, la firma norteamericana, con sede central en la ciudad de St. Louis en el estado de Missouri, no es una empresa de cemento, sino que de caliza, uno de los principales insumos de ese material de construcción. Es, entonces, en este producto donde se centraría su interés, pues Bío Bío cuenta con cuatro minas de caliza, tres en Chile, en Antofagasta, Copiapó y Romeral (en la Región del Maule), y una en San Juan, Argentina, y tres plantas de cal, en Antofagasta, Copiapó y San Juan, las que el año pasado produjeron 830 mil toneladas, aunque cuentan con una capacidad instalada total de 1,266 millones de toneladas. Aunque, claro, los activos principales de CBB son sus cinco plantas de cemento (4 en Chile -Arica. Antofagasta, Teno y Talcahuano- y una en Perú -Matarani-) y sus 28 plantas de hormigón (todas en Chile).

MLC, en tanto, cuenta con 10 plantas de cal, nueve de ellas en Estados Unidos en los estados de Missouri, Kentucky, Illinois, Alabama, Carolina del Sur, Mississippi y Virginia Occidental y una en el Reino Unido (llamada Singleton Birch Limited en Melton Ross), seis terminales de distribución en ciudades como Los Angeles, Chicago, Denver y Kansas City, y seis locaciones de transporte de cal en carretera.

La compañía norteamericana se presenta como poseedora de una de las reservas de caliza más ricas del mundo, al tiempo que señala que produce más de 90 grupos diferentes de productos sobre la base de cal y calcio, entre los que se incluyen: cal viva con alto contenido de calcio (óxido de calcio), cal hidratada (hidróxido de calcio), cal especial, piedra caliza (carbonato de calcio) y cal dolomítica (dolomita), que son productos químicos esenciales destinados a una amplia gama de rubros, tales como la fabricación de acero, el tratamiento de emisiones, el tratamiento del agua, la energía, la industria automotriz, el papel, los productos químicos, la construcción, el vidrio y la fibra de vidrio, los plásticos, la agricultura y hasta en alimentos. De hecho, la última información de la compañía en su página web justamente habla de que su hidróxido de calcio y óxido de calcio de marca VitaCal fue certificado por la Fundación Americana Halal (que certifica los alimentos permitidos para musulmanes), tal como lo habían hecho antes para la comida Kosher (religión judía), pues son utilizados como aditivos directos en alimentos y son componentes básicos para conservantes.

Mississippi Lime es una compañía de origen familiar que fue fundada en 1907 por Harry B. Mathews Jr. En 2012, para diversificar y expandir el negocio, el fideicomiso de Harry B. Mathews creó la empresa de inversión HBM Holdings, que es la controladora del 100% de MLC, que es una sociedad cerrada, por lo que sus acciones no se transan en bolsa.

HBM posee también las empresas Schafer Industries (de partes y piezas de vehículos y aviones), HarperLove (adhesivos para cartón corrugado) y Control Devices (válvulas de control de flujo).

Desde el 2021 que el presidente y director ejecutivo de MLC es Paul Hogan. En su última aparición pública, cuando MLC adquirió la inglesa Singleton Birch en 2022, Hogan explicó que “MLC ha sido un socio de confianza en el sector de la cal durante más de un siglo. Nuestros clientes confían en nosotros para ofrecer productos de calcio de alta calidad y, al mismo tiempo, lograr el más alto nivel de producción responsable, servicio confiable y agilidad. Nuestra nueva marca representa un punto de inflexión en nuestra trayectoria, definida por una presencia internacional cada vez mayor, la mejora continua y la innovación”.