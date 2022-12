La reservada reunión de Sernac con La Polar por el caso de la venta de prendas falsificadas y la alerta de Under Armour

El pasado jueves el gerente general de La Polar, Manuel Severin Larraín, se presentó a las 9:30 horas en las oficinas del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en Teatinos 50, luego de ser citado a raíz de la polémica suscitada por la presunta venta de ropa falsificada en sus tiendas.

Al encuentro, que se extendió por cerca de una hora, asistió acompañado del director del grupo penal de Albagli y Zaliasnik, Jaime Winter. En la cita el ejecutivo de la multitienda -ligada a Leonidas Vial y Anselmo Palma- debió responder una serie de consultas sobre la trazabilidad de los productos vendidos, en particular sobre el origen de las prendas de las marcas deportivas Adidas y Under Armour. A la fecha, son poco más de 130 las denuncias que han presentado consumidores en contra de la compañía, en las cuales alegan haber sido engañados al detectar -según ellos- que las prendas adquiridas no son originales.

Un conocedor del proceso indicó que entre el cúmulo de reclamos ingresados por los clientes, algunos alegan por productos que no han sido vendidos por La Polar, como los de la marca Foster que pertenece a Cencosud.

En la reunión, Manuel Severin sostuvo que en caso de existir productos con problemas, se aplicará la garantía de los 90 días y se devolverá la totalidad del monto pagado. La empresa también insistió en que cuenta con pocos reclamos generalmente y que este caso obedece a una arremetida comunicacional en la que está detrás el interés comercial de las marcas deportivas de no vender sus productos a través de La Polar.

A pesar de que La Polar no cuenta con un plan de compliance (cumplimiento), la empresa destacó a Sernac que mantiene un “estricto” protocolo de atención al cliente.

“Los Planes de Cumplimiento son instrumentos que establecen políticas, procedimientos, directrices y mecanismos adoptados por una empresa para respetar la Ley del Consumidor, estableciendo medidas preventivas, correctivas y de detección de eventuales incumplimientos”, consigna Sernac en su portal.

Si bien La Polar trabajó en un plan piloto para sumarse a los planes de cumplimiento del Sernac, posteriormente la iniciativa no continuó y hoy evalúa retomar dicha labor.

Las fuentes consultadas confirmaron que la multitienda aseguró que en caso de existir un problema con las prendas vendidas, responderá de manera voluntaria a los consumidores.

En la conversación no estuvo presente el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, quien asumió en el cargo luego de postular por el Sistema de Alta Dirección Pública y ser nombrado en octubre por el Presidente Gabriel Boric.

Fue una reunión protocolar y hubo una voluntad de trabajar en conjunto, manifestaron conocedores del encuentro. Sin embargo, las mismas fuentes dijeron que el Sernac igualmente planteó que continuaría indagando antecedentes sobre el caso.

Según conocedores de la reunión, la multitienda expresó al Sernac que los consumidores, que aseguran verse afectados con la compra de los productos supuestamente falsificados, sabían que compraban saldos y que esto no debió ser explicitado en las tiendas debido a que se vendían en locales de Outlet. De hecho, en su momento no vieron que fuera necesario destacarlo, pues dan por hecho que los clientes que compran a través de esa vía conocen esta modalidad.

Por otro lado, en la conversación el gerente general de la multitienda detalló que han avanzado en su objetivo de conseguir que un tercero independiente certifique la originalidad de los polerones incautados por Aduanas y que Adidas acusa como falsificados.

El intermediario

En el proceso, las 18.557 prendas cuestionadas por la firma alemana fueron adquiridas por La Polar a un importador. Se trata de Global Brands Group, el cual tiene sede en Panamá.

El buque con el container de la compañía Evergreen Line comenzó su viaje desde Karachi, Pakistán, y luego siguió rumbo a Shanghai, China, para posteriormente cruzar al Océano Pacífico a través del Canal de Panamá y recalar en el puerto de San Antonio, en Chile, el 8 de septiembre pasado.

Este intermediario opera en Chile a través de Comercializadora Nacional SpA, la cual cuenta con una oficina en la comuna de Providencia, pero solo para recepción de facturas.

Por otro lado, durante esta semana Conadecus, organización que defiende los derechos de los consumidores, someterá a votación de su directorio si presenta o no una demanda colectiva en contra de La Polar por los productos supuestamente falsificados y vendidos.

Desde Odecu, otra organización similar a la anterior, confirmaron que a la fecha no han recibido reclamos en contra de la multitienda.

Forus

Por su parte, en Forus señalan que están a la espera de ser notificados de la demanda por competencia desleal que presentó en su contra La Polar el pasado martes. La acción es dirigida también en contra de Under Armour y hace unos días, ejecutivos del conglomerado chileno tomaron contacto con sus pares de la marca deportiva.

A la estadounidense, Forus -propiedad de la familia Swett- le consultó las repercusiones que provocaría la acción que estaba tomando La Polar y si ellos responderían a la arremetida legal. Desde Estados Unidos, donde se encuentran los cuarteles generales de la marca deportiva confirmaron que se defenderán en tribunales.

Forus es licenciatario de Under Armour desde diciembre de 2020. La marca tiene su origen a finales de los noventa y cuenta con un amplio reconocimiento en Estados Unidos. Actualmente, la licenciataria vende productos de la marcas Caterpillar y Vans a La Polar.

Sin embargo, por motivos comerciales dejó de vender en 2022 prendas de la marca Under Armour a la multitienda.

Al cierre de este artículo no hubo respuesta a las consultas planteadas a Sernac y La Polar.