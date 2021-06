Las gangas que quedaron en la bolsa chilena tras el tsunami electoral

A río revuelto...el resultado de las elecciones en donde se eligieron a los constituyentes aún se siente en el mercado bursátil local. La derecha no obtuvo los cupos suficientes para frenar los cambios más relevantes y que preocupan a los inversionistas, por lo que la incertidumbre ha provocado que el IPSA, el principal indicador de la plaza local, que agrupa a 30 acciones, aún no recupere el nivel previo a los comiciones, ni menos el valor previo al estallido social. Sin embargo, esta barrida generalizada del mercado local está dejando a títulos en valores impensados hace algunas semanas, unas “gangas”, incluyendo al mayor riesgo país.

Así lo creen en Credicorp Capital, que elaboró un estudio llamado “Cómo jugar la renta variable en el contexto actual”.

Luego de las elecciones del 15 y 16 de mayo, el mercado empezó a internalizar que estamos al borde de un punto de inflexión, ya que se espera que la nueva constitución logre satisfacer nuevas demandas sociales que tendrán un impacto en la disciplina fiscal. La magnitud y color de tales cambios son inciertos y por lo tanto es difícil definir si tales cambios están 100% incorporados en los precios del mercado. Con varias compañías transando por debajo de 1x P/BV, muchos inversionistas se preguntan si hemos llegado a un piso y, por lo tanto, si es momento de comprar nuevamente la renta variable local”, señaló el documento elaborado por Carolina Ratto y Andrés Cereceda y su equipo.

La head of equity research de Credicorp, Carolina Ratto, en conversación con Pulso explicó que “Estamos en un punto de inflexión de la bolsa local. Y está más capturado por los locales que los extranjeros. Porque si uno ve el múltiplo al que transaba el IPSA estaba a 16 veces precio utilidad, hoy está cerca de 14 veces o 13,5 veces. El IPSA está descontado, pero al nivel en que vamos a estar es bastante incierto. No sabemos cuánto de descuento le deberíamos aplicar, porque no tenemos una noción bien acabada de qué país vamos a tener en términos de independencia del Banco Central, de sistema presidencial, derechos de aguas...Hay muchas cosas que están ponderando en ese descuento que es difícil saber hasta cuánto puede llegar”.

A su juicio, ahora hay una expectativa de poner paños fríos, “dado que los niveles a los que están transando algunas empresas ya no nos hacen sentido”.

Es así como en su informe dividieron tres grupos de acciones:

Con descuento e historias defensivas: Esto quiere decir valuaciones atractivas, un balance fuerte, el flujo de caja no se ve afectado por la incertidumbre política en Chile y bajo riesgo reguladorio. Una oportunidad de compra. En este grupo están Cencosud, SMU, Sonda, Embotelladora Andina, Malls, CAP, SM SAAM y Concha y Toro. Riesgo Moderado: Fuerte marca con sólidos flujos de caja, valoraciones convincentes, pero con algo de ruido en cambios de regulaciones. En este segmento posicionaron a Falabella, bancos, Entel, CMPC y Copec. En medio de la tormenta: Como el nombre de este grupo lo indica, son prácticamente el objetivo de los dardos de algunas discusiones a nivel constitucional o bien en el Congreso producto de que son sectores regulados. Aguas Andinas y su matriz IAM integran este dañado grupo, todas las Utilities (energía), SQM-B e ILC, que controla AFP Habitat e isapre Consalud, entre otros.

“Lo que va a primar es la volatilidad, muy linkeado a anuncios que se den sobre temas constitucionales, tenemos elecciones presidencial y del Congreso. Hay discusiones que se darán en los próximos meses el tema de conformada la constitución, saber si seguirán los dos tercios. Países como Bolivia se demoraron meses en establecer los reglamentos bajo los cuales se conformará la convención constituyente”, precisa Ratto.

Las oportunidades

En Credicorp tienen una estrategia defensiva en renta variable local. “El escenario más benigno para la bolsa es pensar que tendremos un Estado con un gasto fiscal estructuralmente más alto, todavía controlado, en el que no hay todavía restricciones a la inversión extranjera, en donde de alguna manera el sistema de AFP se soluciona con tener más competencia, pero que de alguna manera sigan siendo actores relevantes del mercado. Derecho propiedad se respeta, probablemente con algunos royalties. Pero el proceso será muy doloroso, la polarización es muy fuerte”.

Esto implicará más impuestos o menos inversión, lo que redundará en un menor crecimiento de las empresas, pero así y todo aparecen ya historias interesantes, siendo las ligadas a consumo. “Estas políticas de mayores derechos sociales van a apuntalar que los bienes básicos terminen teniendo un mayor crecimiento. Los primeros años del kirchnerismo en Argentina fueron súper positivos para el consumo. Hay que tomar en cuenta eso también”, detalla Ratto.

ANDINA: “Dadas las circunstancias actuales, favorecemos al sector de bebidas, considerando su naturaleza defensiva y bajo riesgo a ser regulado”, detaca el reporte. Dentro del sector, Embotelladora Andina, con un precio objetivo de $2.200 y recomendación de compra (hoy transa en $1.612) es la favorita del sector, dado que transa con un descuento relevante frente a CCU y otros embotelladores de Coca Cola y posee mayores niveles de liquidez que Embonor. Ratto destaca también el acuerdo con AB InBev para la distribución de cerveza, lo que debería continuar impulsando los volúmenes en Chile. La compañía es la menos expuesta a costos dolarizados dentro del sector y por lo que tendría un menor impacto relativo en márgenes ante una depreciación del peso chileno.

CONCHA Y TORO: Con un precio objetivo de $2.000, la ven atractiva debido a la naturaleza exportadora de su negocio y a su baja exposición a Chile. Creen que su acción se encuentra descontada, considerando que la mejora en márgenes producto de la redefinición de su estrategia de marcas debiera conducir a un “rerating” de la acción. Además, destacan las buenas cosechas para esta vendimia. Hoy transa en $1.323.

CENCOSUD: Hoy se transa en $1.408 y el precio objetivo asignado por Credicorp es $1.820, ante a lo que califican como un “increíble” 2020, resaltando el crecimiento en supermercados en Chile ante la mayor liquidez en los hogares en medio del retiro de los fondos previsionales y ayudas estatales, escenario en el que logró aumentar su participación de mercado. Los fundamentales permanecen fuertes. La naturaleza defensiva del negocio de la compañía debiera resultar en una historia atractiva en medio de un mercado local volátil”. Dicen que el buen momentum de los resultados debería continuar debido al impacto sobre el consumo del tercer retiro de los fondos de pensiones y a una profundización de su estrategia digital. Las decisiones estratégicas tomadas recientemente apuntan a mejorar la generación de flujo de caja de la compañía, como el cierre de las tiendas Paris en Perú, la fusión de Johnson y Paris en Chile, la alianza con Cornershop y la OPA en Brasil. También es positiva por la expectativa de recuperación en la operación de los malls. La posición de deuda la califican de cómoda. “Creemos que la empresa se verá beneficiada por el exitoso plan de vacunación en Chile y porque dada la naturaleza de su negocio de carácter esencial, será resiliente ante las políticas de confinamiento existentes y ante un escenario político incierto”.

SMU: Reconocemos que el timing de mercado a corto plazo es difícil, pero habiendo dicho esto, creemos que la valoración descontada de SMU (COMPRAR; P.O: CLP 170), junto con la naturaleza defensiva de su negocio y su posición de caja fuerte, podrían resultar en una historia atractiva en medio del escenario político actual en Chile. Adicionalmente, habiendo dejado atrás los resultados del 1Q21, estamos más optimistas sobre el futuro de SMU. Damos la bienvenida a los esfuerzos relacionado al e-commerce, ya que la compañía parece más comprometida que antes con el lanzamiento de nuevas iniciativas que mejorarán las ventas online. También agradecemos el hecho de que la compañía se esté enfocando en potenciar sus formatos de descuento, los cuales están mostrando tasas de crecimiento impresionantes en todo Latam y creemos que es una fuente de valor relevante que la compañía puede explotar. Por otro lado, la expansión de márgenes parece haber llegado para quedarse, ya que la compañía ha estado implementando eficiencias operativas relacionadas al número de empleados y la logística de las tiendas que continuarán mejorando los márgenes para los próximos trimestres una vez que se normalicen los niveles de ventas.

MALLS: Nos encontramos positivos sobre el sector de Real Estate como un todo, ya que no vemos potenciales regulaciones en la nueva constitución que puedan implicar un riesgo a la baja para la industria. Recomiendan comprar Mall Plaza y Cencoshopp, con precios objetivos de $1.490 ($1.079 actual) y $1.670 ($1.280). “La recuperación del flujo de visitantes en el caso de Chile ha sido más rápido, no tanto en Brasil por las restricciones y aforos. Además, en un contexto en el que los retiros previsionales han ayudado mucho al retail. Hay dos condiciones que ayudan, probablemente el proceso de vacunación va a generar una apertura más rápida en Chile que en otros de la región. El segundo punto es que el hecho que el consumo esté tan bien, eso mejora las negociaciones y los pone en una mejor posición a la hora de renegociar contratos (de arriendo)”, detalla Ratto.

CAP: Es una de las pocas acciones de commodities que no se ve impactada por posibles cambios en royalties o regulación, aseguran. “Por otro lado, a pesar de la corrección vista en los precios del hierro en las últimas semanas, los fundamentales del metal se mantienen firmes. Adicionalmente, los cambios en el management y la mayor apertura en términos de desglose de información, junto con valorizaciones atractivas versus pares globales, debiesen apuntalar el precio de CAP”, detalla el informe.

SAAM y SONDA: Para SAAM tiene un precio objetivo de $70 (hoy en $51,2), apostando a la alta actividad portuaria en un contexto en que ha logrado mantener la continuidad operacional. En el caso de Sonda, el precio objetivo de la acción es de $760 (hoy en n $403). Ve mejores márgenes y la actividad de fusiones y adquisiciones podría ser un catalizador.

Riesgo moderado

En este grupo de acciones, Ratto comenta que algo algo de ruido en el ambiente, con proyectos de ley que podrían afectar de alguna manera su negocio, o bien ser parte de la venta generalizada del IPSA, se impactadas dado que tienen una alta ponderación en el índice, como Empresas Copec (Mantener y precio objetivo de $10.200) y CMPC (Comprar, $2.800).

Así, dentro del Sector Bancario se muestran inclinados por Santander y Banco de Chile, con recomendación de compra y precios objetivos de $52 ($37,95) y $100 ($72,35), respectivamente. “Es muy pronto para ponderar el impacto del proceso constitucional en el sector bancario. No obstante, la propuesta de reducir el IVA debiera tener un impacto en inflación y en las utilidades. En el plano regulatorio, enfatizamos que los bancos han superado ya varios cambios preservando su rentabilidad. Por lo tanto, creemos que tanto Santander como Banco de Chile son historias de resiliencia atractivas”.

Falabella, si bien se beneficiará del mayor consumo al igual que otras firmas del sector, su peso en el sector financiero le hace tener un mayor riesgo. La recomendación es de compra, con un precio objetivo de $3.470 (hoy en $3.161). “Por el lado del negocio del crédito ha habido algunos ruidos generadas por iniciativas que se han presentado al congreso como el seguro de desgravamen, siempre está latente el tema de regular las comisiones, en este escenario de contexto político vamos a ver reflotar estas iniciativas”, precisa Ratto.

En la tormenta

Puro riesgo, pese a que en algunas puedan estar baratas o incluso ni siquiere reflejen el valor de sus activos. Pero en el marco del debate constitucional, es posible que los inversionistas prefieran mantenerse alejada de estas acciones, afectando su precio.

Aguas Andinas tiene un precio objetivo de $320 (hoy en $154). “La protección constitucional actual del derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas podría ser removido y los inversionistas podrían preferir esperar para comprender claramente el marco futuro, aunque parece haber un consenso bastante amplio sobre la necesidad de priorizar el consumo humano. Medidas más radicales como limitar el derecho a cobrar por los servicios públicos de agua o amenazar con la eliminación de concesiones ya adjudicadas pueden ser difíciles de implementar en la práctica por la existencia de tratados comerciales internacionales entre Chile y el resto del mundo”, dice el reporte.

“En sectores regulados y compañías que tienen este riesgo, vamos a ver a un inversionista que operará el papel por bandas. Entro a este precio y salgo a este precio”, explica Ratto.

En SQM, fijaron un precio objetivo de $42.000, y pese a que los fundamentos siguen fuertes y no tienen exposición al mercado local, estiman que se mantendrá presionada por un riesgo regulatorio relevante para el sector, el que debería seguir -dicen- mientras no se aclare un poco la dirección.

Por último, ILC es otra de las acciones en pleno huracán. Como controladora de Habitat, banco Internacional, aseguradora Confuturo e Isapre Consalud, se encuentra castigada frente a sus históricos. Siempre hay espacio para inversionistas más de largo plazo, pensando en un ILC. Si en Habitat se toman en cuenta solo las reservas y se es muy negativo con las otras áreas de negocios de la firma, de todas maneras hay alza potencial. Pero me parece que es dejar la plata estacionada mucho tiempo. En el fondo, este proceso no tardará seis meses, sino 18 meses. El precio objetivo es de $7.200 y ahora transa en $3.900.