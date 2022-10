Las predicciones para el Premio Nobel de Economía 2022

Desde 2002, el sitio web dedicado a las ciencias, Clarivate Analytics. ha conseguido predecir exitosamente 64 ganadores del premio Nobel en distintas categorías y ya publicó los candidatos que podrían llevarse el de Economía en 2022 y que se anuncia el próximo lunes 10 de octubre.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión la publicación solo tiene a hombres entre sus candidatos con más posibilidades de quedarse con el premio, ocho en total, dividos en 3 grupos por temática, que el año pasado recibieron David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, por su labor en los campos de la economía laboral y las relaciones causales, utilizando experimentos que se basan en situaciones de la vida real para revolucionar la investigación empírica.

Las tres áreas que podrían ser premiadas son la del rol de de las instituciones políticas y económicas en formar el desarrollo de las naciones; evidencias y modelos que amplían el entendimiento del comportamiento económico, incluyendo además del interés personal, reciprocidad y altruismo; y sobre la economía de la felicidad y el bienestar.

Por qué fracasan los países

El primero grupo incluye a los dos autores del famoso libro de 2012, Why Nations Fail (Por qué fracasan los países), además de un tercer economista.

Daron Acemoglu. Edad: 55 años. Nacionalidad: Estadounidense

Profesor del Departamento de Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos. Es uno de los nombres que hace al menos 5 años suena para ser galardonado con el Nobel de Economía. Es el tercer economista más citado del mundo, según el ránking Ideas/Repec. Coautor del libro Why Nations Fail y The Narrow Corridor (El Pasillo Estrecho). En este último hace un recorrido para entender por qué algunas sociedades logran conquistar la libertad, mientras otras viven o caen en tiranías. Sus áreas de investigación son macroeconomía, economía política, economía laboral, desarrollo económico y teoría económica.

James A. Robinson. Edad: 60 años. Nacionalidad: Británica

Director de The Pearson Institute para el Estudio y Resolución de Conflictos Globales, de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago. Robinson es un constante coautor junto con Acemoclu de libros y papers. El último es “Non-Modernization” de 2021, en el que argumentan que la “teoría de la modernización” no puede explicar varios caminos del desarrollo económico. El académico, en entrevista con La Tercera días después del 18 de octubre de 2019, indicaba sobre la crisis social en Chile que “la crisis es similar a la vivida por otros países que la superaron y llegaron al desarrollo, pero que se requerirá un nuevo pacto social para lograrlo”.

Simon Johnson. Edad: 59 años. Nacionalidad: Británica

Johnson es un profesor de Emprendimiento, de Economía Global y Administración en la Escuela de Administración del MIT. Entre 2007 y 2008 fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional y actualmente es el co-presidente del Instituto CFA. En su último libro “Jump-Starting America: How Breakthrough Science Can Revive Economic Growth and the American Dream” explica cómo crear millones de buenos puestos de trabajo en Estados Unidos a través de inversión pública en investigación y desarrollo. Esa idea ha sido bien vista en ambos partidos políticos en ese país. Su área de investigación es Ciencias del Comportamiento y políticas.

Reciprocidad, altruismo y cooperación

Samuel Bowles. Edad: 83 años. Nacionalidad: Estadounidense

Es investigador y Director del Programa de Ciencias del Comportamiento en el Instituto Santa Fe (ISF) en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, y profesor emérito del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts. Catalogado como de pensamiento “neo-marxista”, la investigación actual de Bowles incluye también estudios teóricos y empíricos sobre la jerarquía política y la desigualdad de la riqueza y su evolución a muy largo plazo. De acuerdo a su reseña en el ISF, “sus estudios sobre la evolución cultural y genética han puesto en tela de juicio el supuesto económico convencional de que las personas están motivadas exclusivamente por el interés propio. En sus últimos trabajos también ha explorado cómo las organizaciones, comunidades y naciones podrían estar mejor gobernadas a la luz del hecho de que los motivos altruistas y éticos son comunes en la mayoría de las poblaciones”. Bowles ha sido asesor económico del gobierno de Cuba, entre otros países.

Herbert Gintis. Edad: 82 años. Nacionalidad: Estadounidense

Tal como Bowles, Gintis es profesor emérito del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts y también académico en el Instituto Santa Fe. Ha realizado trabajos junto a Bowles desde la década de los 60. Actualmente encabeza un proyecto de investigación multidisciplinar que modela comportamientos como la empatía, la reciprocidad, el comportamiento interno/externo, la venganza y otros comportamientos humanos observados que no se manejan bien en el modelo tradicional del agente que se preocupa por sí mismo.

Pioneros en la Economía de la felicidad y el bienestar subjetivo

Richard A. Easterlin. Edad: 96 años. Nacionalidad: Estadounidense

Es actualmente profesor emérito de Economía de la University of Southern California (USC). Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Es reconocido como fundador de la “economía de la felicidad”. Se le conoce sobre todo por la “Paradoja de Easterlin”, presentada en su paper de 1974 “¿Mejora el crecimiento económico la suerte del ser humano? Alguna experiencia empírica”. Este documento demostró que, en contra de la teoría económica, a medida que una sociedad acumula más riqueza con el tiempo, no se produce el correspondiente aumento de la felicidad de sus habitantes. En USC resaltan que en los últimos años ha estudiado los cambios en el bienestar subjetivo a lo largo del ciclo vital, con el fin de aclarar el papel relativo que desempeñan en la determinación de la sensación de bienestar de las personas el nivel de vida, la vida familiar, la salud y las condiciones laborales. Su investigación actual se centra en la asociación entre el crecimiento económico a largo plazo y el bienestar subjetivo. En sus últimos artículos, el Dr. Easterlin examina la relación entre la tasa de crecimiento a largo plazo del PIB per cápita y la tendencia a la felicidad en los países en desarrollo, en transición y en los desarrollados, y encuentra, en consonancia con el resultado de su documento de 1974, que no hay relación entre ambos.

Richard Layard. Edad: 88 años. Nacionalidad: Británica

El economista es co-director del Programa de Bienestar Comunitario del Centro para el Desempeño Económico de la London School of Economics (LSE). Es co-editor del World Happiness Report, junto a John Helliwell y Jeffrey Sachs. Es un economista laboral que ha trabajado durante la mayor parte de su vida en cómo reducir el desempleo y la desigualdad. También es uno de los primeros economistas en trabajar sobre la felicidad, y su principal interés actual es cómo una mejor salud mental podría mejorar nuestra vida social y económica, indican en la LSE. En 2005 escribió “La Felicidad: Lecciones de una Nueva Ciencia”, que se publicó en 20 idiomas. Actualmente sigue investigando y encontrando efectos significativos de los ingresos relativos en la felicidad y destacando la importancia de las variables no relacionadas con los ingresos en la felicidad agregada. Y en 2018 fue coautor de un libro titulado “Los orígenes de la felicidad: La ciencia del bienestar a lo largo de la vida”. Su último libro, “¿Podemos ser más felices?” se publicó en 2020.

Andrew J. Oswald. Edad: 69 años. Nacionalidad: Británica

Es profesor de Economía y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Se le atribuye el mérito de haber contribuido a crear el campo que ahora se conoce como Economía de la Felicidad, que es uno de los de más rápido crecimiento dentro de las ciencias sociales. Andrew ha trabajado en siete áreas principales: los sindicatos, los contratos laborales, la curva salarial, el espíritu empresarial, la propiedad de la vivienda y el desempleo, las consecuencias de los altos precios del petróleo y la economía de la felicidad y la salud mental.