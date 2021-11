Las tensiones en el suministro global golpean el “Día de los solteros” creado por Alibaba en China

La temporada de compras más importante de China se está viendo afectada por la crisis mundial de la cadena de suministro.

El festival anual de compras, conocido como “Día de los solteros”, ha pasado de ser un evento de compras de un día a semanas de promociones que generan más ingresos que el Black Friday y el Cyber Monday combinados. Si bien las plataformas de comercio electrónico chinas registraron más ventas que nunca este año, el evento se vio empañado por los problemas de producción.

La inflación en las fábricas de China ha aumentado a medida que la energía y otras materias primas suben de precio. Los cortes de luz han detenido o ralentizado la fabricación en varias provincias, mientras que la escasez mundial de semiconductores sigue pesando sobre la producción de productos electrónicos. Algunas importaciones están llegando más lento de lo habitual en medio de una disrupción de la logística global.

Todo eso está provocando retrasos para algunos bienes de consumo y decisiones difíciles para los comerciantes que están luchando por asegurar el inventario. Algunos vendedores aún mantienen sus descuentos de precios habituales durante el festival, a pesar de los costos más altos y los retrasos en la producción, para seguir vendiendo productos. Otros ofrecen descuentos más pequeños y recortan la publicidad en las plataformas de e-commerce (comercio electrónico) para ayudar a mantener los suministros y los márgenes de ganancias, según dijeron consultores.

“Todos tenemos que encontrar un equilibrio: ¿queremos preservar las ventas o las ganancias?” afirmó Wen Siqing, que dirige tiendas de papelería en Taobao de Alibaba Group Holding Ltd. y Douyin, la plataforma de videos cortos de ByteDance Ltd.Wen dijo que no ha subido mucho los precios por temor a perder ventas, aunque este año está pagando más por artículos como cuadernos y papel de dibujo.

Los desafíos en China son un presagio de lo que vendrá en esta temporada de compras navideñas en otras partes del mundo, después de que un colapso en la cadena de suministro este año trastornó la fabricación y los envíos a nivel mundial. En Estados Unidos, los retailers ya están advirtiendo sobre problemas de envío y logística, alentando a los compradores a realizar sus pedidos lo antes posible.

Alibaba dijo que las ventas totales de este año alcanzaron un récord de 540.300 millones de yuanes, equivalente a alrededor de US$ 84.500 millones, un crecimiento interanual del 8,5%. Ese fue el ritmo de crecimiento más lento desde que el gigante del e-commerce inició el festival en 2009. JD.com Inc. reportó ventas récord de 349.100 millones de yuanes, o alrededor de US$ 54.600 millones.

En la foto se puede ver a trabajadores clasificando paquetes en una empresa de logística en Hengyang, en la provincia central china de Hunan, el 12 de noviembre del 2021, un día después del "Día de los solteros", el día de compras más grande del año. (Foto de AFP) / China OUT

Los recibos de depósito estadounidenses de JD.com aumentaron un 8,3% el jueves y los de Alibaba un 2,4%. Las acciones de Alibaba en Hong Kong se negociaban modestamente a la baja a principios de la tarde del viernes.

Dos de las plataformas de e-commerce más grandes de China, Taobao y JD.com, indican que la entrega de los últimos modelos de smartphones de Apple Inc. y Huawei Technologies Co. podría demorar hasta cuatro semanas. El personal de servicio al cliente de algunas tiendas online en estas plataformas dijo que la lentitud del envío se debe principalmente a la escasez de chips y otros componentes electrónicos.

Alibaba no respondió a las solicitudes de comentarios. En un comunicado de prensa, Alibaba afirmó que ha ayudado a sus comerciantes a superar las disrupciones de la cadena de suministro este año al abastecer almacenes y fletar vuelos a través de su red logística. Un vocero de JD.com Inc. dijo que la compañía utiliza sus capacidades de cadena de suministro para trabajar con marcas y comerciantes en todas las circunstancias.

Apple no respondió a una solicitud de comentarios. A principios de este año, Apple advirtió que la escasez de chips afectaría la producción de iPhones hacia finales de año. Huawei, que alguna vez fue el principal fabricante nacional de smartphones de China, ha estado perdiendo participación frente a sus rivales después de que las sanciones de Estados Unidos impidieran su acceso a componentes críticos. Un vocero de Huawei dijo que la compañía ha trabajado para garantizar que los productos lleguen a los consumidores lo antes posible.

Un fabricante chino de smartphones con sede en Guangdong dijo que, junto con la escasez de chips, los recientes cortes de luz en la provincia del sur también provocaron retrasos en la producción. Enfrentando una escasez de energía, las fábricas chinas en algunas provincias se han visto obligadas a cerrar o reducir el uso de energía desde agosto.

Según analistas del S&P Global Ratings, los fabricantes de bienes de consumo han sido los más afectados por los cortes de energía, ya que interrumpen la producción y aumentan los costos de energía. Mientras tanto, un aumento en los precios de las materias primas podría presionar aún más a los productores. Los analistas del S&P estiman que los precios del acero y el cobre han aumentado aproximadamente un 40% en lo que va de año para los fabricantes de electrodomésticos, y que los hilos y la lana han subido un 30% para los fabricantes de prendas de vestir. En octubre, los precios en las fábricas de China aumentaron un 13,5% en comparación con el año anterior.

En el condado de Gaoyang, un área al suroeste de Beijing donde se produce un tercio de las toallas que se usan en China, el precio del algodón y otros textiles ha aumentado alrededor del 50% desde septiembre, según una gerente de Baoding Mengcuijiao Textile Co., un fabricante y mayorista de toallas. Eso ha reducido las ganancias de los fabricantes de toallas, afirmó, y agregó que su compañía no ha aumentado sus precios por temor a afectar las ventas a pesar de los fuertes pedidos para el Día de los Solteros.

Un fabricante de cosméticos en Suzhou dijo que el aumento del precio del petróleo y otros productos químicos han planteado un desafío, lo que llevó a la compañía a subir los precios de sus productos después de enfrentar un aumento del 30% al 40% en los costos durante dos meses.

Jacob Cooke, director ejecutivo de la consultora de e-commerce WPIC, dijo que las marcas generalmente están ofreciendo descuentos más pequeños este año, probablemente debido a suministros limitados o presión sobre los márgenes de ganancias. Si bien colocar anuncios en plataformas de comercio electrónico como Tmall de Alibaba suele ser extremadamente competitivo, Cooke dijo que este año fue la primera vez que vio la apertura de espacios publicitarios a finales de octubre cuando comenzó el festival del Día de los Solteros, lo que atribuyó a que otros vendedores cancelaron colocaciones debido a una oferta insuficiente.

El festival, históricamente un evento extravagante, también está bajo el espectro de un entorno regulatorio cambiante para el sector tecnológico de China. En las últimas semanas, varias agencias gubernamentales han convocado a Alibaba y otros gigantes tecnológicos, advirtiendo contra las prácticas de ventas inapropiadas durante el Día de los Solteros, como el spamear a los consumidores con mensajes, precios o publicidad engañosa, inflar transacciones falsamente y otros comportamientos anticompetitivos.

Alibaba fue objeto de una investigación del principal regulador del mercado de Beijing a principios de este año, que descubrió que el gigante del e-commerce había abusado de su posición dominante en el mercado al presionar a los comerciantes para que vendieran exclusivamente en sus plataformas y resultó en una multa récord de US$2.800 millones. Este año, Alibaba ha enfatizado el impacto social positivo del Día de los Solteros a través de sus donaciones filantrópicas e iniciativas ecológicas, como la promoción de productos y proveedores respetuosos con el medio ambiente. Su rival JD.com también dijo que se centra en la sostenibilidad y la reducción de residuos.

Dado que las plataformas y marcas de comercio electrónico han ofrecido grandes descuentos fuera del festival, las ofertas del Día de los Solteros se han vuelto menos atractivas para algunos consumidores, como Fu Yandong, un ingeniero automotriz de 34 años de Wuhan. “Uno puede comprar a costos bastante bajos durante todo el año, en una plataforma u en otra”, afirmó.

Aún así, ordenó una bolsa durante este festival del Día de los Solteros. Está esperando dos o tres semanas más de lo habitual para recibirlo, lo que la tienda atribuyó a retrasos en la importación del cuero necesario. No ve ningún sentido en ponerse ansioso. “¿Qué más podemos hacer? Solo esperaré”, afirmó.

—Raffaele Huang contribuyó a este artículo.