Los 19 mejores regalos tecnológicos de 2024, según nuestros gurús de los gadgets

Cuando los regalos tecnológicos resuelven problemas y mejoran vidas, no son sólo para los frikis, son para todos. La prueba está en esta guía, que sólo incluye equipos que hemos probado y nos han encantado. Incluso hemos comprado algunos.

Entre ellos, un adaptador de corriente con rastreador incorporado, para que nunca más lo pierdas. Otro es una combinación de almohada y soporte para tablet, ideal para relajarse y escuchar música en streaming. Hay un anillo inteligente que nos ha ayudado a dormir mejor. Además de divertidas opciones como un despertador con sensor de movimiento para los fanáticos de Mario y Zelda.

Aquí encontrarás artículos para el bolsillo y otros que merecen un derroche. Aunque hemos indicado los precios originales, muchos tienen (o tendrán) descuentos navideños. Compara precios antes de comprar.

The Wall Street Journal no recibe ninguna compensación de las marcas ni de los minoristas por aparecer en esta guía.

Cosas para entretenerse

Pasapáginas Datafy - US$ 20

No hay nada como acurrucarse bajo las sábanas con un buen libro electrónico... hasta que tienes que sacar la mano al aire frío para pasar la página. Sí, el mando a distancia pasapáginas Datafy resuelve un problema que no sabías que tenías. Engancha el pasapáginas en la parte superior de tu nuevo Kindle y utiliza el mando a distancia que lo acompaña para pasar a la página siguiente. (Nota: es compatible con modelos anteriores al Kindle de 10ª generación de 2019.) Se acabaron las manos frías, al menos hasta que inevitablemente tengas que levantarte de la cama. amazon.com

Soporte para tablet Saiji - US$ 80

Si quieres que tu e-reader sea aún más cómodo, piensa en un soporte. Algunas fundas para tablets tienen soportes para sostener el dispositivo, pero pueden quedar flojos en superficies blandas como la cama o el regazo. El soporte para tablet Saiji combina una almohada y un soporte para sostener un e-reader, un teléfono o una tablet. El cuello es ajustable para que puedas ajustar tu dispositivo sin mover la almohada. amazon.com

Cámara GoPro Hero 4K - US$ 200

Claro, tu teléfono puede tomar algunas fotos bastante buenas, pero no intentes sumergirlo bajo el agua o usarlo en temperaturas extremas. Una cámara GoPro es mucho mejor compañera de aventuras, y la nueva cámara Hero es súper sencilla. Sólo tiene dos botones, para el obturador y el encendido, y tres modos de captura: video 4K, video a cámara lenta y fotos. La nueva tecnología de batería permite grabar de forma continua durante una hora. Eso sí, no tiene zoom, así que si quieres un primer plano, tendrás que hacer zoom con los pies. gopro.com

Tablet Paper Pro Remarkable - US$ 579

Si le encanta tomar notas a mano pero le aterra perderlas, piense en el “papel digital”. El nuevo modelo Paper Pro de Remarkable es el primero con pantalla en color. Además, tiene una luz de fondo ajustable para apuntar ideas a media noche. Tus notas se guardan en la nube (Google, Dropbox o la propia Remarkable), para que puedas acceder a ellas desde cualquier dispositivo. Tiene una pantalla más grande y más espacio de almacenamiento que los modelos anteriores, pero la batería dura dos semanas. remarkable.com

Cosas para llevar

Cordón para teléfono Moft - US$ 30

¿Puede tu teléfono ser también un accesorio de moda? Este cordón te permite llevarlo colgado del cuerpo. Ya no tendrás que rebuscar en el bolso mientras corres por el aeropuerto, ni meterlo en el bolsillo trasero, donde es fácil que te lo roben. La versión de Moft es única, con su lengüeta para ajustar la longitud con una sola mano y sus clips para entrar y salir fácilmente del modo cordón. Su fuerte adhesivo puede pegarse a carcasas metálicas o de plástico de cualquier teléfono. El estuche Movas de Moft para iPhone tiene un recorte especial en la parte inferior para ocultar la sujeción del cordón. moft.es

AirPods 4 con cancelación activa del ruido - US$179

Te presentamos los AirPods más adecuados. Las nuevas funciones -cancelación de ruido, carga inalámbrica y un estuche con anillo- bien merecen el aumento de US$ 50 respecto al modelo básico. La música suena nítida, pero la verdadera hazaña de los auriculares es su capacidad para reducir las distracciones audibles, ya sea el zumbido de la oficina o el traqueteo de un tren. Sin embargo, no incorporan la nueva función de audífonos de grado clínico de Apple, que solo ofrecen los AirPods Pro 2, de US$ 249. apple.com

Gafas inteligentes Ray-Ban Meta - A partir de US$ 299

¿Sabes qué no es divertido? Levantar el teléfono para hacer una foto a tus hijos cuando están pescando en la parte trasera de una barca. O en una taza de té giratoria. O [inserte aquí su momento familiar]. Las gafas Ray-Ban de Meta se han convertido en nuestro nuevo recurso. Basta con decirles: “Oye Meta, haz una foto”, y capturan el momento con su cámara de 12 megapíxeles. También pueden grabar videos de hasta tres minutos. Además, llevan altavoces integrados para que puedas escuchar música o las respuestas de Meta AI a tus preguntas. meta.com

Cosas para mantenerte en forma

Pulsómetro Garmin HRM-Fit - US$ 150

Los datos de frecuencia cardiaca en tiempo real son esenciales para los deportistas, y una correa pectoral es el dispositivo de seguimiento más preciso. Pero para las mujeres, la combinación de sujetadores deportivos y correas para el pecho puede resultar molesta. La inteligente solución de Garmin: El HRM-Fit se sujeta directamente a la parte inferior del sujetador, sin necesidad de tirantes adicionales. Un sujetador ajustado y con soporte funciona mejor con el dispositivo, que de todos modos es el mejor para correr y montar en bicicleta. La correa puede conectarse por Bluetooth a bicicletas Peloton y otras máquinas de ejercicio, así como a relojes Garmin, Apple Watch y otros dispositivos de seguimiento de la actividad física. garmin.com

Anillo inteligente Oura 4 - A partir de US$ 349

El mejor aparato de salud es el que no te quitas. Por eso el Oura tiene tantos seguidores. Este pequeño y cómodo dispositivo se coloca en el dedo y registra datos vitales como la calidad del sueño y la frecuencia cardiaca. El Ring 4 de este año viene con una batería que dura ocho días más, sensores más precisos y una gama de tamaños más amplia que la generación anterior. También se ha renovado la aplicación, que ofrece información sobre tu salud a largo plazo y tus niveles de estrés a lo largo del día. ouraring.com

Pixel Watch 3 - A partir de US$ 350

El Pixel Watch de Google ha pasado de ser un fiasco a convertirse en un campeón. La última edición tiene una pantalla más grande y brillante y una mayor duración de la batería (hasta 36 horas en modo de ahorro de energía). Hay un montón de actualizaciones de salud, especialmente para los corredores. El reloj ofrece orientación en tiempo real sobre cuándo acelerar o enfriar en función de su objetivo, y viene con entrenamientos generados por IA. Funciona con la mayoría de los teléfonos Android, pero es mejor emparejarlo con dispositivos Pixel y Google Nest. (Lo sentimos, solo para Android). google.com

Apple Watch Series 10 - A partir de US$ 399

El último smartwatch de Apple hace más fácil que nunca... consultar la hora. El diseño no ha cambiado mucho en una década, pero las capacidades han crecido. Esta versión tiene una pantalla más grande y delgada, además de sensores de profundidad y temperatura del agua para nadadores y buceadores. El reloj es notablemente más ligero y más cómodo de llevar durante todo el día. También incluye una nueva herramienta de detección de la apnea del sueño (que también funciona en los relojes del año pasado). apple.com

Zwift Ride Smart Indoor Bike Frame - US$ 800 (solo) o US$ 1.300 (paquete)

Se acerca el invierno. Para los aficionados al ciclismo, eso significa entrenamiento en interior. Podrías meter tu bicicleta de carretera en un rodillo. Pero Zwift tiene ahora un cuadro de bicicleta inteligente, con controladores integrados en el manillar para cambiar de marcha o participar en desafíos similares a los de los videojuegos. Es fácil de ajustar para varios ciclistas y es más silenciosa que una bicicleta normal. Si ya tienes la bicicleta estática, puedes comprar sólo el cuadro, o ambas cosas en un paquete. zwift.com

Cosas para el hogar

Nintendo Sound Clock Alarmo - US$ 100

Si Nintendo tiene un Departamento de Zaniness, de ahí ha salido esto. Este reloj con sensor de movimiento que emite ruidos puede tematizarse según el juego que más te guste: “Super Mario”, “Splatoon”, “Legend of Zelda” y muchos más. A la hora de despertarse, reproduce música que puede aumentar de intensidad cuanto más tiempo pase el niño en la cama, y reacciona a los movimientos del niño con efectos de sonido del juego. Por el momento, el reloj solo está disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online, pero debería estar más disponible a principios del año que viene. nintendo.com

WiiM Pro Plus Streamer - US$ 219

Todos esos viejos y divertidos equipos de audio no tienen por qué tirarse al contenedor. Este pequeño y relativamente asequible streamer hará que los tocadiscos y otros dispositivos sean compatibles con AirPlay 2 y Google Cast, para que puedas transmitir tus canciones de forma inalámbrica a barras de sonido, altavoces o amplificadores de toda la casa. Tiene un mando a distancia, pero también puedes añadir el control por voz de Siri, Alexa o Google Assistant. Antes de comprarlo, comprueba dos veces el sitio web de WiiM para asegurarte de que Pro Plus tiene los puertos adecuados para tus necesidades. wiimhome.com

ChargePoint Home Flex - A partir de US$ 549

¿Un cargador EV para casa como regalo? Claro, y el año que viene te recomendaremos un calentador de agua muy bueno. Pero créenos: no hay mejor manera de despertar la ilusión del nuevo conductor de un vehículo eléctrico en tu vida. Disponible con conectores independientes para Teslas y la mayoría de los demás vehículos eléctricos, Home Flex cubre todas las necesidades de compatibilidad. También somos fans de la aplicación para controlar el uso de la energía y los tiempos de carga. Eso sí: si no hay una toma NEMA de alta resistencia en el garaje de tu ser querido, puede que tengas que pagar la visita del electricista. chargepoint.com

Reciclador de alimentos Mill - US$ 999

He aquí cómo evitar que tu basura apeste: Consigue un Molino. Coge cáscaras de naranja, bolsitas de té, espinas de pescado y cualquier otra cosa de tu cocina, caliéntalas y pulverízalas durante la noche. Te despiertas con un polvo marrón que parece posos de café y huele a golosinas para perros. Puedes utilizarlo para abonar tu jardín o enviarlo a Mill para que se convierta en pienso para pollos. Claro que es caro. Estaríamos encantados si todas las ciudades recogieran restos de comida en lugar de dejarnos tirarlos a los cubos de basura. Hasta entonces, ésta es una forma tranquila, no apestosa y respetuosa con el medio ambiente de gestionar los restos de comida. mill.com

Cosas para controlar tus otras cosas

Chipolo One Point - US$ 28

Las AirTags son geniales, pero no sirven para la legión de usuarios de Android. El Chipolo One Point funciona con la aplicación Find My de Google y puede acceder a la amplia red encriptada de dispositivos Android para localizar tu equipaje, llaves u otros objetos. (También hay una versión más fina para carteras.) Si tu objeto está dentro del alcance de Bluetooth, puedes emitir un sonido fuerte para encontrarlo. ¿Te has dejado olvidado un objeto? Puede que lo veas aparecer en un mapa, siempre que otros usuarios de Android hayan estado cerca de él. chipolo.net

Billetera ESR Geo - US$ 40

¿Existen billeteras MagSafe que se acoplen magnéticamente a la parte posterior de un iPhone? Por supuesto. ¿Los iPhones incorporan la función Find My para localizar el dispositivo en caso de pérdida? Por supuesto. Pero, ¿y si la billetera se cae del teléfono? La billetera MagSafe Geo se integra con la aplicación Find My de Apple para que puedas hacer sonar una alarma y localizarla. Además, es una buena cartera. Tiene capacidad para tres tarjetas y un soporte para apoyar el teléfono en el escritorio. esrgear.com

TwelveSouth PlugBug - Desde US$ 70

Los cargadores también son demasiado fáciles de dejar atrás... en la cafetería... en la puerta de un aeropuerto... lo siento si esto desencadena recuerdos dolorosos. El PlugBug funciona con la red Find My de Apple y toma una pila para proporcionar la ubicación cuando se desenchufa. No es tan preciso como AirTags, pero activará una notificación cuando te separes. Y si no puedes localizarlo, puedes hacer que emita un sonido. El cargador está disponible en modelos de 50 y 120 vatios, y hay versiones para viajes por el mundo con clavijas intercambiables. twelvesouth.com

-Traducido del inglés por Pulso.