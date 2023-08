Los reparos que ocasionaron el revés de Cencosud en la evaluación de su nuevo mall en Colegio Saint George’s

Eran pasadas las 21:30 horas ayer cuando el gerente general de Inmobiliaria Cencosud, Thomas Grob, y el jefe de proyectos de la agencia Sustentablemente, Álvaro Aguirre, enviaron un correo para suspender la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Centro Comercial Cencosud Shopping en Vitacura”, ubicado al costado del Colegio Saint George’s.

A las 22:57 horas, la paralización de la tramitación ambiental de la iniciativa que considera una inversión de US$120 millones ya era pública. Cencosud envió un comunicado de prensa, destacando que reingresará la DIA en los próximos meses y “espera facilitar su revisión, teniendo plena claridad respecto a las medidas aprobadas en materia de vialidad, lo que permitirá tener una evaluación más fluida del proyecto”.

La iniciativa cobra especial relevancia al interior de Cencosud: su presidenta Heike Paulmann calificó el futuro centro comercial como “un tremendo proyecto”, en conversación con DF Mas. En paralelo, el conglomerado mantiene una férrea disputa con la Municipalidad de Vitacura por revivir el megaproyecto Alto Las Condes 2, con un permiso de edificación emitido hace 20 años. El consejo municipal decidió declarar la caducidad del permiso, medida que posteriormente la alcaldesa Camila Merino respaldó. La empresa acudió a tribunales. En primera instancia perdió y ahora el litigio se tramita en la Corte Suprema a la espera de los alegatos.

Las dificultades en el proyecto del mall ubicado al costado del Colegio Saint George’s fueron decisivas para que Cencosud decidiera retirar su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuentan conocedores del caso. Las mismas fuentes detallaron que los mayores reparos a la iniciativa estuvieron vinculados a su impacto vial y los tiempos de desplazamiento. A ello se suma que Cencosud inició la tramitación ambiental del proyecto sin tener aprobado el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), lo cual no permitía a los servicios y el municipio determinar si existe o no un impacto en los sistemas de vida y costumbres. Esto último viene a ser clave, puesto que en caso de afectación, la iniciativa tendría que ingresar como un estudio de impacto ambiental (EIA) y no una declaración, con mayores exigencias ambientales y prolongación de los tiempos.

A raíz de lo anterior, de las 11 entidades que emitieron un pronunciamiento, en los 33 días en que se extendió la tramitación del proyecto, sólo una se manifestó conforme con los antecedentes que expuso Cencosud: la Seremi de Energía de la Región Metropolitana.

Las 11 entidades que manifestaron observaciones fueron: la Superintendencia de Servicios Sanitarios; Seremi de Agricultura, Dirección de Obras Hidráulicas; Consejo de Monumentos Nacionales; Conaf; Seremi Medio Ambiente; Seremi de Salud; Municipalidad de Vitacura; Gobierno Regional y el Servicio Nacional de Geología y Minería.

Bajo ese marco, los cuestionamientos fueron diversos. El Seremi de Salud (RM), Benjamin Soto solicitó a Cencosud aclarar si el terreno cuenta con la facilidad para el cumplimiento de la normativa de ruidos, residuos y aguas servidas. También destacó los cuidados que el titular debe tener en el tratamiento de los residuos que genere el centro de salud que operará al interior del mall. “Todos los residuos generados en el centro de salud (residuos especiales, peligrosos y asimilables a domiciliarios), deberán ser manejados en forma independiente y almacenados en sala distinta de los residuos generados en el centro comercial”, acotó.

Pero sin duda el pronunciamiento más duro en contra del proyecto ocurrió sólo dos días antes que la empresa decidiera retirar la DIA, con el oficio que envió la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino exigiendo poner término anticipado a la evaluación ambiental debido a la ausencia de información relevante y esencial.

“El proyecto no presenta información relevante y esencial en la evaluación en materia de impactos relativos a los sistemas de vida y costumbre, particularmente aquel referido a los tiempos de desplazamiento, dado que la información que se entrega en la DIA se basa en un Informe de Mitigación Vial no aprobado por la autoridad competente que, además adolece de errores técnicos”, dijo la jefa comunal en su presentación.

Cencosud declinó responder consultas sobre este artículo.

Corte de árboles y residuos del centro médico

Otra de las entidades que también manifestó su preocupación con el proyecto de Cencosud fue Conaf. Su director metropolitano, Rodrigo Illesca, pidió expresamente en un oficio al SEA aclarar el corte de especies de árboles en una zona de protección bajo Decreto Supremo N° 82, en la comuna de Vitacura. Esto luego de que, en una revisión, sus funcionarios detectaran la tala de cuatro árboles en la zona en que se instalará el proyecto de Cencosud.

Fotografía de Conaf incluida en su oficio al SEA.

Por su parte, el director (s) de Sernageomin. Jaime Martínez solicitó a Cencosud “realizar un análisis de inundaciones para la zona donde estará emplazado el proyecto, y actualizar e incluir medidas y acciones de control para el riesgo de inundación”. El área del proyecto se localiza en una zonificación de ‘Alto peligro’, correspondiente a zonas con cauces fluviales actuales, sus márgenes y terrazas bajas adyacentes que, eventualmente podrían ser inundadas por desbordes de ríos y/o esteros”, señaló.

En relación al abastecimiento de agua potable para el llenado de la laguna artificial de 4.200 m2 de superficie, para la fase de operación del proyecto, Cencosud declaró que será a través de la empresa sanitaria Aguas Manquehue. En esa línea, la Seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes, solicitó al titular “ampliar la presentación acreditando que 1.143 m3/día, son suficientes para abastecer los requerimientos del recurso hídrico para la fase de operación del proyecto”.

El Gobierno Regional Metropolitano pidió a la empresa detallar el sistema de aireación, PH y niveles de elementos (fosforo, nitrógeno, oxigeno) que se mantendrán en la laguna artificial “para asegurar la salubridad de esta y la existencia de organismos que puedan existir”.

En la breve tramitación ambiental del proyecto también hubo peticiones que manifestaron las entidades públicas a Cencosud como compromisos voluntarios. El Gobierno Regional Metropolitano solicitó que, en el marco de los compromisos voluntarios, el titular contrate al menos 30% de la mano de obra en comunas aledañas, con la finalidad de asegurar que sean trabajadores locales. Además, pidió buses de acercamiento para sus empleados.

La Municipalidad de Vitacura solicitó “la ejecución de ciclovías que permitan conectar el predio con el Mapocho 42k, tanto en el sector con Av. Américo Vespucio como con el sector de rotonda Carol Urzúa”.