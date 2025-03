Más grandes que EE.UU. y China: los gigantescos mercados que mira Chile para enfrentar la guerra comercial

Días convulsionados han vivido los mercados internacionales en las últimas semanas. Y buena parte del temor de los inversionistas tiene que ver con Donald Trump y sus amenazas arancelarias contra China, México y Canadá, que han reavivando la denominada guerra comercial.

En Chile hay preocupación por el impacto de estas medidas en los mercados financieros y en el desempeño de la economía mundial, pero, particularmente, por cómo podría afectar a China. El gigante asiático es el principal socio comercial de Chile y la ralentización de su gigantesca economía supone una amenaza para las exportaciones locales.

Las exportaciones chilenas de bienes escalaron hasta los US$ 100.163 millones en 2024, marcando su mayor valor desde que existen registros, superando, además, por primera vez, la barrera de los US$ 100 mil millones en ventas al exterior. De ese total, US$ 37.835 millones fueron a China, más que duplicando lo que se envió a EEUU.

El gigantesco mercado del sudeste asiático

Debido a lo anterior, varios expertos en comercio exterior y también desde el sector privado están enfatizando en la importancia de ampliar aún más los acuerdos comerciales de Chile y diversificar los destinos de exportaciones, como estrategia para morigerar el impacto de la escalada comercial actual. En ese contexto, asoman como oportunidad dos mercados gigantescos, uno de ellos mayor que el de Estados Unidos, y el otro, incluso, más grande que el de China.

Sudeste asiático y la India

El primero se trata de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), que es una organización regional fundada el 8 de agosto de 1967 por cinco países: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Su objetivo principal es promover la cooperación política, económica, social y cultural entre sus miembros, así como fomentar la paz y la estabilidad en la región del sudeste asiático.

Con el tiempo, la ASEAN ha ampliado su membresía y actualmente incluye a diez países: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunéi (se unió en 1984), Vietnam (se unió en 1995), Laos (se unió en 1997), Myanmar (se unió en 1997) y Camboya (se unió en 1999).

En la imagen, el presidente Gabriel Boric y su par de Vietnam, Luong Cuong.

La ASEAN ha establecido una serie de acuerdos y mecanismos para fortalecer la integración regional, como la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC), “que busca crear un mercado único y una base de producción integrada”. Además, la organización mantiene relaciones de diálogo con otros países y bloques regionales, como China, Japón, Corea del Sur, India, Estados Unidos y la Unión Europea.

Sus 10 países suman una población de 675 millones de personas (dos veces la de Estados Unidos) y un PIB combinado de US$ 3,8 billones en términos nominales.

El segundo de esos mercados es India, que constituye el país más poblado del mundo y que supone oportunidades tan atractivas como las que tenía China hace un par de décadas.

“Chile tiene un desafío de anticipar dónde están los mercados del futuro y, en ese sentido, desde Sofofa estamos armando un nuevo capítulo binacional con India, y otro con ASEAN. Esos mercados tenemos que ir a explorar y ayudaría a mitigar, de alguna forma, los efectos de las medidas que estamos viendo. También hay que mantener una coordinación público-privada, y por eso estamos participando activamente de una mesa que conformó la Cancillería para tratar el tema”, dijo este domingo a Pulso, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro.

El gigantesco mercado del sudeste asiático. En la imagen, Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa.

La dirigenta gremial señaló al respecto, que junto al Ministerio de Relaciones Exteriores tienen una serie de viajes planificados.

“Con Cancillería estamos coordinando un viaje a India, y hay intención de visitar los Emiratos Árabes, Japón y China. Se trata de reestimular vínculos que ya teníamos, y construir nuevos, sobre todo con ASEAN e India”, afirmó Navarro.

La ASEAN ha experimentado un aumento significativo en las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. De acuerdo a la UNCTAD, estas promediaron los US$ 170.000 millones anuales desde 2016, casi el doble de los US$ 92.000 millones registrados entre 2006 y 2015.

Cercanía chilena

Más en lo reciente, entre 2021 y 2023 la inversión extranjera en ASEAN promedió US$ 220.000 millones al año, consolidando su estatus como uno de los principales receptores de IED entre las economías en desarrollo, durante tres años consecutivos.

“Los países emergentes eran los subdesarrollados, pero que fueron ganadores durante el proceso de expansión de la globalización capitalista de años 90 y principios del siglo son Chile, Turquía, Vietnam, Indonesia. Todos dependen del comercio internacional. Y esos países se pueden articular para intentar defender un sistema de reglas de comercio. Chile debería colaborar ahí”, indicó el economista Oscar Landerretche, en diálogo con El Mercurio.

El gigantesco mercado del sudeste asiático. En la imagen, el Puerto de San Antonio.

Los países miembros de la ASEAN no son demasiados homogéneos desde la óptica de sus PIB. Por un lado, hay naciones como Laos y Myanmar, más bien pobres; y por otro, lugares de un mucho mayor desarrollo, como Malasia o Singapur.

“Los países de la ASEAN se han beneficiado de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China en los últimos años, ganando cuota de mercado en las exportaciones mundiales y atrayendo inversiones extranjeras”, explica Françoise Huang, economista senior de la aseguradora de crédito Allianz Trade, en entrevista con DW.

Y Chile no es del todo ajeno a la ASEAN, ya que el bloque, en el marco de su 34 cumbre realizada en Bangkok, otorgó al país el estatus de “socio en desarrollo”, siendo la segunda economía después de Alemania en obtener este tipo de relación.

Otra señal de acercamiento entre Chile y el bloque se dio el año pasado, con la visita a Chile del Presidente de Vietnam, Luong Cuong, quien fue recibido en La Moneda por Gabriel Boric. Se trató de la primera visita oficial de un mandatario de ese país a Chile en 15 años.

El otro mercado es la India, cuya población supera los 1.440 millones de personas, levemente por sobre los poco más de 1.400 millones de habitantes de China, y con un PIB del orden de US$3,9 billones.