“Me he convertido en un animalito”: los informes médicos y contables que presentó el exgerente general de Primus para dejar Capitán Yáber

A las 9:40 horas de este jueves comenzó la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene al exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

Durante la sesión en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, su abogado, Mario Vargas, socio de Lagos, Vargas y Silber, sorprendió al presentar una serie de documentos que evidenciarían el deteriorado estado de salud de su defendido. Coeymans está imputado por presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y lavado de activos, en el marco de un fraude que ascendería a aproximadamente $100 mil millones, afectando a inversionistas de Primus Capital.

La magistrada suspendió la audiencia por una hora, reanudándola pasadas las 10:30 horas, para dar tiempo a la Fiscalía y a la querellante, Primus Capital, representada por el abogado Francisco Velozo, socio de Contreras Velozo, a fin de revisar los documentos presentados.

Al retomarse la audiencia, la defensa de Coeymans solicitó la recusación de la magistrada, argumentando que esta ya se había pronunciado sobre el fondo del caso al decretar la orden de detención del imputado en abril de 2024, luego de que no se presentara a su audiencia de formalización. En esa ocasión, el ejecutivo, a través de sus abogados, presentó un certificado médico que indicaba que se encontraba en Lima y debía guardar reposo por siete días. Sin embargo, la jueza desestimó la validez del documento y ordenó la detención internacional del exejecutivo.

La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Mariana Leyton, rechazó la recusación amistosa planteada por el abogado Mario Vargas y reprogramó la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva para el 27 de febrero, mientras la Corte de Apelaciones de Santiago revisa la recusación presentada por la defensa de Coeymans.

Aislamiento total

Pulso tuvo acceso a los informes con los que Coeymans busca convencer al tribunal de que ya no representa un peligro para la sociedad ni existe riesgo de fuga.

El informe elaborado por la perito social Paola Horta, detalla parte de la entrevista que sostuvo con el imputado en el recinto penitenciario. En ella, Coeymans describió sus dificultades financieras, problemas familiares y aislamiento: “Me he convertido en un animalito”, afirmó.

Según su relato, la vida en Capitán Yáber lo ha llevado a un estado de aislamiento total: “Aprendí a aislarme, incluso acá. No hablo con nadie, evito el contacto con otras personas”.

El exgerente general de Primus también recordó su estadía en una cárcel de Perú, donde aseguró haber vivido condiciones extremas: “En la cárcel de Pucallpa viví el infierno. No solo era discriminado por los presos, sino también por los gendarmes”.

“Me he convertido en un animalito”: los informes médicos y contables que presentó el exgerente general de Primus para dejar Capitán Yáber

Incluso relató episodios de encierro extremo: “Estuve 20 días solo en un calabozo de aislamiento insalubre y sin luz. Tuve que hacer una huelga de hambre para que me sacaran de allí”.

“Hoy no tengo dinero”

El informe detalla que el imputado ha recibido atención psiquiátrica dentro del penal debido a su estado emocional. De acuerdo con la evaluación de la médico psiquiatra Cecilia Solar Hormazábal, Coeymans presenta un “cuadro compatible con trastorno de estrés postraumático”, con síntomas como “insomnio, sobresaltos, ahogos, dificultad para respirar, imágenes intrusivas de encarcelamiento, despertares con sobresaltos y pesadillas”.

El tratamiento que ha recibido, según el informe, ha tenido resultados parciales: “Se han realizado sesiones de EMD y EMDR con efecto parcial”, y se le ha medicado con Sertralina, Pregabalina y Quetiapina.

Además del deterioro de su salud, el informe subraya su compleja situación financiera. Coeymans indicó: “Hoy no tengo dinero. Se me acabaron los ahorros, estoy debiendo algunos dividendos y otros compromisos”.

Asimismo, señaló que su intento de reinsertarse en el ámbito laboral ha sido infructuoso: “No me he reinsertado laboralmente, no he podido por el perjuicio reputacional que tuvo sobre mi persona, por todo el alcance mediático que tiene la causa”.

A pesar de haber intentado emprender nuevos negocios, afirmó: “He intentado hacer nuevos negocios, pero aún no dan frutos”.

El quiebre con su familia

El aislamiento de Coeymans también se ha extendido al ámbito familiar. Según el informe, desde su ingreso al penal no ha podido comunicarse con sus hijos: “Lo único bueno de estar preso en Pucallpa era que podía hablar con mis hijos todos los días. Acá en Chile, ni una posibilidad”.

“Se concluye que presenta calificado arraigo familiar y social, irreprochable conducta anterior y ausencia de patrón conductual antisocial”, consignó el informe.

Según el mismo documento, durante el periodo en que el peritado estuvo en Perú, si bien Coeymans no pudo ver a sus hijos, hablaba a diario con ellos, sin embargo, desde que llegó a Chile y fue recluido en el Anexo Penitenciario, no se ha podido comunicar directamente con sus hijos. “Acá no hay teléfono y la madre de mis hijos no los ha traído ni ella ha venido, a pesar que se lo he pedido”, expresó. Estos dichos fueron confirmados por la madre de los niños: “Desde que Francisco está en la Capitán Yáber no ha hablado con los niños. Yo no he ido y tampoco voy a llevar a mis hijos, no es un lugar para ellos, ya están lo suficientemente dañados con todo lo que les ha pasado, para someterlos a un nuevo estrés”.

Inconsistencias

Entre los documentos que aportó la defensa también se encuentra un metaperitaje contable elaborado por el contador auditor Jorge Lara Goicochea, que identifica inconsistencias en el informe pericial financiero realizado por el académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, Werner Kristjanpoller, a petición del Ministerio Público.

Entre las principales observaciones, el metaperito advierte que las cifras reportadas por Kristjanpoller en relación con la cuenta corriente N° 72563301, perteneciente a Coco Investment SpA, no coinciden con los valores que se desprenden del análisis de los documentos examinados. En su informe, Kristjanpoller señalaba que los cargos en dicha cuenta ascendieron a $8.368.752.726 y los abonos a $8.372.938.005. Sin embargo, al realizar la suma de los montos consignados en el cuadro incluido en el informe, Lara Goicochea detecta que los cargos suman en realidad $524.611.472, lo que representa una diferencia de $7.844.141.254 respecto a lo informado. En el caso de los abonos, la suma real asciende a $1.887.668.500, lo que implica una diferencia de $6.485.269.505.

Además, el metaperitaje revela que la cuenta corriente analizada registró movimientos de fondos entre Coco Investment SpA y Primus Capital S.A., los cuales no fueron detallados adecuadamente en el informe de Kristjanpoller. En total, Coco Investment SpA realizó transferencias por $1.105.740.552 a Primus Capital S.A., mientras que esta última abonó $692.000.000 en la cuenta de Coco Investment SpA, lo que resulta en un mayor desembolso de $413.740.552 por parte de la primera.

A partir de estos hallazgos, Lara Goicochea concluye que el informe elaborado por Kristjanpoller presenta inconsistencias significativas y no cumple con el mandato de la Fiscalía, que requería un análisis detallado de los movimientos asociados a las personas y entidades titulares de las cuentas investigadas. En consecuencia, califica la conclusión del peritaje como parcial, incompleta e inconsistente.