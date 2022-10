Meesho, respaldada por Meta, supera a Amazon y Walmart en la carrera por los compradores indios

Un nuevo servicio de comercio electrónico está ganando más compradores en la India que Amazon.com Inc. y Flipkart de Walmart Inc., lo que supone un reto para los titanes minoristas estadounidenses, que han invertido miles de millones de dólares en el mayor mercado digital sin explotar del mundo.

Meesho, con sede en Bengaluru, lidera el floreciente sector del comercio social, permitiendo a los usuarios vender artículos compartiendo listados de productos con amigos a través del popular servicio de mensajería WhatsApp de Meta Platforms Inc., junto con Facebook e Instagram. Meta también es un inversor en Meesho, con una participación no revelada.

Meesho fue la aplicación de compras más descargada del mundo durante el primer semestre de este año, según la empresa de análisis de aplicaciones Apptopia, y los compradores destacaron su facilidad de uso, su amplia selección de productos y sus bajos precios. Unos 127 millones de personas descargaron la aplicación, que sólo está disponible en la India, frente a los 81 millones de descargas de Amazon y los 50 millones de Flipkart durante el periodo.

Amazon y Flipkart son “más para el 1%-5% de la población” en términos de ingresos, y se especializan en productos más caros, como smartphones y televisores, comentó el director financiero de Meesho, Dhiresh Bansal.

El objetivo de Meesho es ser el líder en línea de los productos más sencillos, como la ropa y los artículos del hogar, que suelen venderse en el comercio minorista no organizado, que representa hasta el 85% del sector de las compras en la India, dijo Bansal. La startup atiende a los grupos de consumidores que están acostumbrados a comprar en las tiendas de la esquina y que ahora recurren a Internet, añadió.

Meesho se fundó en 2015 y ha recaudado US$ 1.100 millones de inversores como Meta, SoftBank Group Corp.’s Vision Fund, Sequoia Capital India y el fondo de capital riesgo B Capital Group del cofundador de Facebook, Eduardo Saverin. Meesho no es rentable, pero Bansal sostuvo que lo será en algún momento y que intentará cotizar en bolsa. Está valorada en unos US$ 5.000 millones.

A Meesho le queda mucho camino por recorrer para alcanzar a Amazon y Walmart, que juntos han inyectado más de US$ 22.000 millones en la India desde 2014. Cada una de ellas controla alrededor de US$ 20.000 millones de ventas en línea en la India anualmente, combinando alrededor del 60% del total de la India, según un informe de la firma de inversión estadounidense AllianceBernstein. Meesho, por su parte, es responsable de unos US$ 5.000 millones, o el 7% de las ventas totales de la India.

Las empresas estadounidenses entraron en la India deseosas de aprovechar los cientos de millones de consumidores que se conectan a Internet por primera vez en el país del sur de Asia, aunque el crecimiento de las compras en línea como proporción del total del comercio minorista ha sido más lento que en otros grandes mercados. El comercio electrónico sigue representando sólo el 5% de las ventas minoristas, muy por debajo del promedio mundial del 14%, según AllianceBernstein.

Los paquetes se clasifican en Flipkart, que lanzó una plataforma de comercio social el año pasado. FOTO: SAMUEL RAJKUMAR/REUTERS

De acuerdo a AllianceBernstein, se prevé que el mercado de comercio electrónico de la India casi se duplique hasta alcanzar los US$ 133.000 millones en 2025, frente a los US$ 72.000 millones de este año, impulsado por los consumidores de las ciudades y pueblos más pequeños.

Mansi Khajuria, estudiante universitaria de 18 años, vive en un pueblo de varios miles de habitantes llamado Barooki, en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India. Ha comprado algunas veces en Amazon, pero nunca ha probado Flipkart.

Khajuria prefiere la mayor selección de productos de Meesho, y con frecuencia compra artículos como tops por tan solo 99 rupias, o US$1,20, y zapatos por US$ 1,46.

“Meesho es mi Zara”, señaló Khajuria, refiriéndose al minorista de moda, propiedad de la española Inditex del que ha oído hablar, pero que no puede permitirse.

Los clientes abren Meesho -su nombre es una combinación de la palabra hindi para “mi” y la palabra inglesa “shop”- y navegan por un feed similar al de TikTok. La mayoría de las veces muestra artículos sin marca, como saris, lentes de sol y champú-, muchos de los cuales cuestan menos que en Amazon o Flipkart.

Los usuarios pueden pedir los productos y pagarlos con dinero en efectivo cuando llegan a la puerta de su casa. El envío es gratuito y no hay un pedido mínimo. Los vendedores fijan sus propios márgenes de beneficio. Khajuria, por ejemplo, suele vender artículos a sus amigos a través de WhatsApp y Facebook, y gana entre US$0,61 y US$ 1,22 por transacción.

Meesho genera ingresos en gran medida a través de la publicidad, con vendedores que pagan por mostrar sus artículos de forma más prominente en la aplicación, de forma similar a una de las formas en que el grupo chino Alibaba Group Holding Ltd. gana dinero con su popular servicio de compras Taobao.

El mes pasado, la aplicación de Meesho fue abierta más de 1.400 millones de veces por sus usuarios en la India, frente a los 875 millones de la aplicación de Flipkart y los 570 millones de la de Amazon, según Apptopia.

Amazon, que ha invertido US$ 6.500 millones en sus operaciones en la India desde su lanzamiento en el país en 2013, entró en abril en el mercado del comercio social adquiriendo una empresa llamada GlowRoad, por una suma no revelada. Una representante de Amazon no hizo comentarios sobre Meesho.

Flipkart, por otro lado, que comenzó a operar en 2007, lanzó el año pasado una plataforma de comercio social llamada Shopsy. Una representante de Flipkart aseguró que Shopsy está creciendo rápidamente, pero se negó a comentar sobre Meesho. Walmart adquirió en 2018 Flipkart por US$ 16.000 millones y dos años después lideró una ronda de inversión de US$ 1.200 millones en la compañía.

También están surgiendo otras empresas en el sector del comercio electrónico en desarrollo de la India. Entre ellas se encuentran empresas emergentes de entrega ultrarrápida, como Dunzo y Zepto; los gigantes locales Reliance Industries y Tata Group, que se están introduciendo en el comercio electrónico; y el gobierno indio, que el mes pasado inició un lanzamiento limitado de su propio agregador de comercio electrónico.

El agregador, que incorpora listados de Amazon, Meesho y otros, permite a los consumidores buscar en distintas plataformas, comparar precios y realizar compras. El gobierno dice que está diseñado para democratizar las compras en línea y potenciar a los actores más pequeños. Una representante de Flipkart no quiso comentar si la empresa participaría.

A su vez, Khajuria comentó que está deseando vender -y comprar- más en Meesho este mes antes de Diwali, el festival de las luces que es una de las principales fiestas de la India.

“Todo el mundo compra durante la temporada de festivales”, dijo Khajuria. “Con más dinero, compraré aún más”, agregó Khajuria.