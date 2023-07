Ministro Grau descarta que dichos del Presidente Boric respecto al capitalismo preocupen a inversionistas

El ministro de Economía, Nicolás Grau, realizó un balance positivo de la gira por Europa por su promoción de inversión extranjera con mayor presencia en España y Francia. “Aquí se expresa de forma muy clara que, en particular, entre Europa y Chile, hay un interés económico muy importante porque Chile tiene condiciones muy excepcionales para poder tener un rol de liderazgo en la lucha por la carbono neutralidad, donde puede tener un rol fundamental. Y, por supuesto, son muchas oportunidad de inversión”, declaró.

En radio Infinita, Grau descartó que las declaraciones del Presidente Gabriel Boric respecto al capitalismo pudieran influir en las decisiones de inversión, señalando que en las diversas conversaciones que ha mantenido con empresarios nadie ha mostrado preocupación por los dichos del mandatario.

“Nadie me ha hecho una pregunta respecto a esto. No existe preocupación de parte de los inversionistas. Y eso es porque no es ninguna sorpresa. En toda la tradición de los partidos de izquierda de todo el mundo existe una visión crítica del capitalismo. Eso fue lo que expresó el Presidente. Y eso lo entienden todas las personas, incluyendo los empresarios”, explicó.

“No genera ninguna incertidumbre en la implementación de nuestro programa con la visión que tienen los empresarios”, agregó, señalando que cuando los partidos de izquierda llegan a ser gobierno en el mundo, impulsan un Estado de Bienestar, “que es lo que tenemos en toda Europa”.

Ad portas del pacto fiscal

El ministro de Economía volvió a enfatizar en la necesidad de aumentar la recaudación tributaria, explicando que en Chile el sistema tributario “es poco progresivo. Es decir, no se expresa con suficiente fuerza que las personas con más altos ingresos paguen proporcionalmente una parte mayor de sus ingresos en impuestos. Eso es la recomendación más gruesa que ha planteado la Ocde. Es lo que buscamos promover en este pacto fiscal”, detalló.

En ese sentido, explicó que, además de la mayor recaudación para financiar otras medidas, se requiere que los recursos vengan de las personas con mayores ingresos. “Estos dos objetivos han sido reforzado como una dirección fundamental por la Ocde. La flexibilidad está en los instrumentos” y declaró que “esperamos que la oposición se allane a esto”.

“Cuando uno compara el sistema tributario de Chile con el de otros países, no es justo señalar que las personas de ingresos medios o más bajos pagan poco impuesto. La carga tributaria es bastante pareja entre los distintos grupos socioeconómicos y eso es lo que ha relevado la Ocde como un problema”, dijo.

Aún así, el ministro insistió en que Chile requiere “mejorar la eficiencia de gasto, crecer más y aumentar los impuestos. Hay que hacer esas tres cosas, porque eso han hecho los otros países”, refiriéndose a las naciones que han logrado financiar sosteniblemente, por ejemplo, sistemas de salud y pensiones.

Respecto a la permisología, área en la que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha puesto énfasis para el pacto fiscal para incentivar la inversión, Grau declaró que es una de las prioridades del ministerio, señalando que dentro de este año el gobierno presentará una reforma estructual a los permisos sectoriales.