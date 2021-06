Nicolás Maduro habla con Bloomberg y dice que ya es hora de un acuerdo con EEUU y que Venezuela será la tierra de las oportunidades: “Invito a los inversionistas estadounidenses”

“Si Venezuela no puede producir petróleo y vender, no puede producir y vender su oro, no puede producir su bauxita y venderla, no puede producir el hierro, etcétera, y en el mercado internacional no puede conseguir realizar su dinero", afirmó el mandatario venezolano.