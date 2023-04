“No sé en verdad el detalle de las operaciones de Chang”: la declaración del exgerente general de Banco Santander ante la Fiscalía

El exgerente general del Banco Santander, Miguel Mata, prestó declaración el pasado lunes 17 de abril ante la Fiscalía Local de Las Condes, en el marco de la investigación por la presunta responsabilidad de los bancos en la millonaria estafa del empresario Alberto Chang.

Se trata de la segunda diligencia de este tipo en el caso, luego de que el 13 de marzo declarara el gerente general del Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, quien señaló que “hubo varias alertas, pero todas fueron resueltas por el área comercial”.

Hoy los afectados insisten en que Alberto Chang Rajii y parte de su holding -Grupo Arcano, Ónix Capital y Highlander-, tenían cuentas corrientes en Banco Santander y Banco de Chile, y que estos debieron alertar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de las operaciones sospechosas del grupo.

La defraudación del denominado caso Chang alcanza aproximadamente los US$100 millones y afectó a cerca de 1.000 personas.

En su declaración el exejecutivo del Banco Santander Miguel Mata, explicó que “es difícil que el gerente general esté en el día a día de estos casos de conflictos. Estas áreas especializadas, cuando existen operaciones sospechosas, reportan directamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sin consultar al gerente general”.

“No tengo un conocimiento pormenorizado del caso que se está investigando. Sólo sé algunos aspectos muy concretos”, sostuvo ante el fiscal Felipe Sepúlveda.

El ejecutivo relató que en 1990 ingresó al Banco 0′Higgins. A su vez, a través de la fusión de 2002 entre Banco Santiago y Santander, llegó a este último. Entre febrero de 2018 y julio de 2022 se desempeñó como gerente general de Banco Santander.

Con la salida de Mata se concretó el arribo a Chile del ejecutivo español Román Blanco, quien se desempeña hoy como gerente general y country head del banco controlado por capitales españoles. El directorio de la entidad financiera es presidido por Claudio Melandri.

Mata también detalló que en “el año 2009 el banco hizo un ROS (Reporte de Operación Sospechosa) a la UAF relacionado con Alberto Chang, me parece que con sus empresas y su operatoria personal. Eso lo supe porque el año 2016 esto apareció profusamente en los medios. Había tres empleados del banco que invirtieron a título personal en las empresas de Chang”.

“Ellos, al igual que el resto de los inversionistas, terminaron siendo víctimas de estafa. Nosotros terminamos despidiéndolos, dado que estas personas habían invertido en el mercado informal. Estas personas son don Gonzalo Jara, Miguel Marzuca y Macarena Miranda. Hasta donde tengo entendido, estas personas no tenían relación con las operaciones del señor Chang en el Banco Santander”, acotó.

Un segundo reporte

“Creo que se hizo un segundo reporte el 2016, cuando yo era subgerente general. Por eso tomé conocimiento del reporte del año 2009, del cual no tengo mayores antecedentes. Si sé respecto del reporte del año 2009 que la UAF no dio ningún tipo de respuesta ni solicitó antecedentes adicionales al mismo. No sé en verdad el detalle de las operaciones de Chang. De este reporte no sé prácticamente nada, ya que no participaba en las instancias establecidas en el banco para estos fines. En esa época el oficial de cumplimiento dependía del fiscal del banco”, añadió.

Hoy en día el área de cumplimiento no depende del fiscal del banco, sino que de la gerencia de riesgos. Existe un modelo en el banco de levantar alertas relacionado con muchos factores, tales como screening a bases de datos como las de Interpol, habitualidad de las operaciones, etc.

“El banco al mes debe tener más menos unos 800 a 1.000 millones de transacciones, lo que implica la revisión de muchísimos datos. En caso de dudas, de esta área especializada solicita al ejecutivo que se las requiera al cliente. Cuando la alerta escala y hay sospecha de delito o lavado de activos, esto se va a un comité denominado CAR, el que está integrado por el gerente de riesgo, el oficial de cumplimiento y otros ejecutivos. No participa el gerente general. No recuerdo desde hace cuanto tiempo se opera de esta forma”, señaló.

Contradicción

Posteriormente, el abogado Rodrigo Rettig, quien representa a 59 afectados, entre los cuales están el animador José Miguel Viñuela y la actriz Josefina Montané, presentó al fiscal Sepúlveda un escrito en el que cuestionó los dichos del exejecutivo del Banco Santander.

Según planteó Rettig, la declaración de Mata se contradice con el testimonio del ingeniero comercial Juan Valdebenito, quien sostuvo en este mismo proceso el 22 de agosto de 2022, que entre 2011 y 2013 se desempeñó como oficial de cumplimiento de Banco Santander.

Sin embargo, Mata ante el fiscal Sepúlveda destacó que “Verónica Letelier fue la primera oficial de cumplimiento que tuvo el banco, ella se dedicaba a estos temas y sé que los cumplió hasta el 2017″.

“No puede haber modelo de prevención efectivo si no se conoce quienes fueron los oficiales de cumplimiento de la entidad”, consignó Rettig en su presentación.