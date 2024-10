Orden de no innovar: Enel busca paralizar procedimiento sancionatorio en su contra por masivos cortes de luz de agosto

Enel Distribución continúa su ofensiva legal en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En el marco del recurso con el que buscó impugnar más de 2 mil resoluciones con las que el organismo fiscalizador del sector eléctrico rechazó las postulaciones de la firma de capitales italianos para calificar las interrupciones de suministro como fuerza mayor o caso fortuito, este jueves la compañía ingresó una orden de no innovar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el fin de paralizar el procedimiento sancionatorio “mientras se lleva a cabo la tramitación del presente recurso de reclamación”.

“Como se detalló sobradamente, las resoluciones impugnadas por las cuales se comunicó el rechazo a dichas postulaciones no cumplen con los requisitos mínimos que establece la ley para su validez, al no satisfacer los más elementales presupuestos de publicidad y transparencia de los procedimientos administrativos, no indicar ni contar con firma, fecha, ni señalar la autoridad o funcionario que las pronunció, entre otros evidentes y visibles vicios”, planteó el abogado Raimundo Moreno, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, en representación de Enel.

“Al final, la SEC rechazó miles de postulaciones a través de las casillas de una simple planilla Excel, de la cual no sabemos su fecha, autor, ni menos cuándo fue cargada al sistema online que mantiene el órgano fiscalizador”, agregó la defensa.

Enel busca paralizar procedimiento de la SEC por los masivos cortes de luz de agosto.

En su solicitud de no innovar, también detallaron que Enel sostuvo una reunión con la SEC el pasado 4 de octubre, realizada a través de la Ley de Lobby, en la que se solicitó al órgano fiscalizador que se informara sobre la fecha precisa en la que fueron dictadas las resoluciones impugnadas, pero “lamentablemente, en esa reunión no se entregó esa información, aduciendo que era materia de esta reclamación, confirmando, una vez más, las evidentes y graves arbitrariedades”.

A lo anterior, sumaron como argumento que el fiscalizador “redujo arbitrariamente y contra el tenor expreso del artículo 63 de la Ley N°19.880 los plazos que tenían las sociedades concesionarias de distribución eléctrica para presentar sus solicitudes y prueba fundante de calificación de las interrupciones de suministro eléctrico como eventos de fuerza mayor, algo que está expresamente prohibido por la ley”, acusando que se dio orden de “acelerar” el procedimiento. A juicio de la defensa de Enel “ninguna aceleración aplicable a la administración puede tener como consecuencia la merma de derechos, y la vulneración a garantías fundamentales”.

En su argumentación, plantean que el otorgamiento de la orden de no innovar “es indispensable, puesto que se teme fundadamente que, en el tiempo intermedio desde la tramitación del presente recurso y la dictación de la sentencia definitiva, la SEC, en medio de la confusión descrita, trate las interrupciones postuladas como rechazadas definitivamente, dando lugar a exigencias legalmente improcedentes que podrían significar la iniciación o validación de procedimientos sancionatorios indebidos en contra de Enel”.

“Considerando entonces que las características de las graves ilegalidades y arbitrariedades denunciadas deberán ser resueltas por S.S. Iltma, al pronunciarse respecto del fondo del presente recurso, es fundamental que, en el intertanto, se suspenda el procedimiento de las postulaciones de interrupciones de suministro como fuerza mayor para el periodo de agosto de 2024″, añade el recurso.