Pese a su complicada situación en el torneo local, la U es el club más valioso del fútbol chileno

En el torneo de fútbol local, todas las miradas están puestas en Colo Colo, la UC y la U. Y no sólo porque son los tres clubes más grandes, populares y poderosos de Chile sino por la situación expectante en la que se encuentran en la tabla de posiciones, a falta de unas pocas fechas para término del campeonato.

Mientras los dos primeros disputan palmo a palmo quien será el próximo campeón, en la Universidad de Chile cruzan los dedos para no descender a la Primera B una vez más.

Marcos Bolados anota el 1-0 de Colo Colo, cuando recién jugaban seis minutos del Superclásico ante la U.

Sin embargo, en este negocio, los resultados deportivos no necesariamente van de la mano con el valor económico. En ese contexto, puede decirse que la U es más valiosa que el club popular y la Católica.

Azul Azul, la sociedad concesionaria que administra el club deportivo Universidad de Chile, tiene una capitalización bursátil de US$ 32,5 millones, por encima de los US$ 26,9 millones de Blanco y Negro, la sociedad a cargo de Colo-Colo; y casi el triple de Cruzados, la sociedad que administra a la UC (US$ 12,7 millones).

Los tres equipos vivieron mejores tiempos en esta materia. En 2012 las acciones de las tres concesionarias alcanzaron máximos históricos y la U (Azul Azul) llegó a un valor peak de US$ 197,2 millones, más de US$ 100 millones por encima de Colo Colo (Blanco y Negro).

Colo Colo enfrenta a Universidad Católica.

De acuerdo a los registros de Bloomberg, de estas tres sociedades, solo Azul Azul es más valiosa hoy que cuando se estrenó en bolsa a fines de 2008. Blanco y Negro y Cruzados han perdido un valor considerable desde su estreno en el juego de la bolsa en 2005 y 2009, respectivamente.

Universidad Católica y Colo-Colo lideran con 62 puntos cada uno el torneo local y en la próxima fecha juegan de local frente a la Unión Española y Huachipato. La U, por su parte, está complicadísima en la parte baja de la tabla y se enfrenta de visita a Cobresal.

¿Quién será el campeón? ¿Bajará la U? Noticia en desarrollo.