“Suspendido indefinidamente”: CEO de Colbún afirma que no hay fecha para cambiar decisión sobre millonario proyecto y apunta a falta de certezas

Esta semana Colbún tomó la decisión de suspender el proyecto Central de Bombeo Paposo por US$1.400 millones, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Antofagasta decidiera mantener el término anticipado del procedimiento de evaluación de la iniciativa. El CEO de la compañía controlada por el grupo Matte, José Ignacio Escobar, dijo este jueves que les sorprendió la decisión de la autoridad ambiental, y afirmó que no está en carpeta retomar la iniciativa por ahora.

“Han sido días movidos. Estábamos bastante tranquilos que nuestro recurso de reposición iba a ser bien recibido. Los argumentos esgrimidos nos parecían sólidos. Efectivamente nos cayó bastante de sorpresa este rechazo parcial que hicieron de nuestro recurso de reposición. Finalmente desviaron la atención de las razones del término del rechazo hacia otros temas. Una decisión de este tipo nos causó mucho impacto y fueron las razones por las cuales decidimos suspender este proyecto tan importante para el país”, sostuvo Escobar en Radio Infinita.

Explicó que “el proyecto está suspendido indefinidamente y estamos evaluando todos los cursos de acción y lo que significaría retomarlo en algunos meses más. No tenemos ningún otro camino que el que habíamos optado que era la reposición, porque no hay más instancias legales para poder seguir tratando de revertir esta lamentable decisión. La verdad es que por ahora, y hasta que no tengamos certeza respecto a los criterios de evaluación y en los plazos, es difícil tomar esa decisión. Hemos invertido una cantidad de tiempo. El proyecto inició sus líneas bases hace más de dos años. No tenemos ninguna fecha de cambiar esta decisión. Lo que estamos viendo es una desuniformidad de criterios”.

Asimismo, indicó que la información entregada por Colbún, para obtener la aprobación era suficiente.

“No es que el proceso haya sido perfecto, pero estamos muy tranquilos de que la información necesaria para iniciar un proceso de evaluación ambiental era más que suficiente”, planteó.

También sostuvo que “venimos trabajando en la Región de Antofagasta desde 2016. Conocemos hace casi una década cómo opera este tejido para los procesos de evaluación ambiental. Se hicieron muchas modificaciones al proyecto. Se hizo una evaluación bastante profunda de flora y fauna en toda la zona de influencia del proyecto. A nuestro juicio la información de base era más que suficiente”.

Por último, indicó que la certeza para llevar adelante proyectos es clave para la recuperación económica del país.

“Efectivamente el tema de la obtención de permisos y reactivar la economía, y recuperar el empleo, es fundamental. (Mario) Marcel ha sido muy enfático, y en el Chile Day fue muy claro sobre la importancia de la recuperación económica, para atender los problemas sociales. Este proyecto va en esa línea. Se emplaza en Paposo, una zona que tuvo su esplendor en la época del salitre, pero que es una zona muy golpeada por la pobreza. Se está creando un hub energético muy importante en el país. Como parte de nuestro compromiso con la zona, es fundamental que creemos las condiciones habilitantes y que permitamos dar certidumbre”, planteó.

La empresa ingresó el proyecto en junio a trámite ambiental y el SEA de Antofagasta resolvió a mediados de agosto el término anticipado del proceso de evaluación ambiental de la iniciativa.