Una teleserie turca y $171 millones en efectivo: la oferta de La Red para saldar su millonaria deuda y que TVN no aceptó

Ayer, La Red volvió a los programas en vivo. Tras meses de ausencia, millonarias deudas, demandas y demases, anunció públicamente el retorno de dos de sus programas emblemáticos: ‘Mentiras Verdaderas’ y ‘Hola Chile’; una muestra de normalidad que sigue teniendo su contracara en tribunales. Ya han sido cinco las compañías que han iniciado acciones legales contra la estación televisiva para exigir el pago de millonarias deudas. ¿La más importante? La de TVN. Le exige la cancelación de $1.027 millones por arriendos de antenas, servicio satelitales, concesiones e infraestructura. Todo, plasmado en un convenio firmado el 22 de marzo de este año, del cual La Red pagó una cuota, y nada más.

La historia judicial entre ambos partió en junio. Y fue a mediados de julio cuando La Red le ofreció a Televisión Nacional una fórmula para saldar el dinero...lo que al final del día no avanzó. “Comunico a usted nuestra intención de poner termino al litigio”, parte la carta fechada el 8 de ese mes y firmada por el director ejecutivo de la estación, Marcelo Pandolfo, quien reemplazó a Víctor Gutiérrez al mando. En esa presentación se detallan dos fórmulas: primero pagar al contado cuatro cuotas -las de abril a julio- por un total de $171 millones. Y la diferencia, propuso La Red, se cancelaría con el traspaso de los derechos de una teleserie turca llamada Hayat Benim. “El saldo pendiente de pago del contrato de transacción se solucionará a través de una dación en pago consistente en la cesión de derechos de transmisión de la telenovela turca”, se lee en la misiva.

Se detalla que la teleserie consta de 401 capítulos, cada uno de los cuales tiene un valor de US$5 mil, por lo cual, “la dación en pago asciende a un total de US$2.005.000″.

De hecho, la carta sostiene que dado ese monto quedará un pago en exceso de $976 millones, el cual se imputaría al pago de otro contrato: uno de transporte satelital, cuyas cuotas pendientes ascienden a US$162 mil, por lo que, además, se adelantará la cancelación de las 37 restantes, que finalizan el 2025. “Al monto mensual de dicho contrato se le imputaría un anticipo estimado de US$22.583 para cada cuota mensual”.

“Hacemos presentes que estas condiciones deberán ser acordadas mediante un contrato de avenimiento, conjuntamente con la presentación de un acuerdo conciliatorio total en el juicio ejecutivo vigente”, señala la carta.

Nuevo ofrecimiento

El ofrecimiento, sin embargo, no fue acogido por TVN, aunque correos electrónicos adjuntados a la causa judicial que se tramita en el 26 Juzgado Civil de Santiago dan cuenta de la intención del canal estatal de avanzar en una solución. A fines de julio, se autorizó el embargo de las cuentas corrientes de La Red para forzar el pago. El 29 de ese mes, el director de Prensa de la señal estatal, Alfredo Ramírez, derivó a abogados de Televisión Nacional, un mail de Marcelo Pandolfo para no avanzar con la incautación de fondos.

“A través de la página web del Poder Judicial nos hemos enterado de que los abogados de TVN han pedido trabar embargo sobre los fondos, presente y futuros, en la cuenta corriente con que opera La Red. Dicha cuenta corriente es la que, al día de hoy y entre otros conceptos, contiene los dineros recibidos desde nuestra matriz con la finalidad de cumplir con el pago de indemnizaciones y sueldos de personal recientemente desvinculado”, señala.

Y agrega: “En consecuencia, de avanzar TVN con este embargo de fondos, nos imposibilitará de manera efectiva el cumplimiento de las obligaciones ya mencionadas con los trabajadores y será un obstáculo para el próximo pago de sueldos y cotizaciones correspondientes al mes de julio que está por finalizar. Estimamos que cumplidas las obligaciones del segundo punto, tendremos un remanente disponible del orden de $30 millones que podríamos girar a la brevedad (hoy) a TVN para abonar al servicio de las cuotas vencidas del convenio”.

“En fecha próxima está programada otra remesa para pago de sueldos por la que hemos pedido se incremente su monto para destinarlo también al servicio de las cuotas atrasadas. Lo anterior como gesto para poder retomar la conversación sobre nuestro adeudo con TVN”, subrayó en el mail. Aseguró que de aceptar, durante la semana siguiente se habría pagado ello.

El 1 de agosto, Pandolfo volvió a la carga. Además de los $30 millones iniciales a cancelar, aseguró haber solicitado $150 millones adicionales para pagar el 12 de ese mes, tras lo cual pedía retomar el “diálogo interrumpido sobre el servicio de la deuda y vencimientos futuros”.

“En correspondencia a los pagos ofrecidos, nuestra solicitud es que TVN suspenda el embargo mencionado de manera de permitirnos efectuar, además de los propios pagos ofrecidos, cumplir con las obligaciones mínimas con nuestro personal”, subrayaba.

Y las conversaciones siguieron

El 12 de agosto, La Red ofreció pagar todas las cuotas vencidas, agregando a las mensualidades comprometidas un monto adicional que complete pagos de $100 millones al mes hasta ponerse al día. Esas cancelaciones se iniciarían la semana siguiente. “En correspondencia a los pagos ofrecidos, nuestra solicitud es que TVN suspenda formalmente toda acción de cobranza judicial de estas deudas”.

Pero todo quedó en nada. El mismo mes de agosto, La Red solicitó al tribunal anular todo el proceso, asegurando que la persona notificado no detentaba la representación legal de la estación. “El Sr. Marcelo Pandolfo Ortega no goza de facultades para representar judicialmente a nuestra representada. Lo anterior, porque el señor Pandolfo no era a la fecha de la notificación de la demanda el representante legal de La Red, para los efectos de poder ser emplazado válidamente a juicio”, señala la acción judicial.

El 26 de agosto, TVN cuestionó duramente tal actuar. Calificó a La Red de un comportamiento que sólo busca dilatar el pago. “Demostraremos que La Red conoce el juicio y lo que en él ha venido ocurriendo desde el momento mismo en que se interpuso la demanda de autos”, señalaron. “El señor Marcelo Pandolfo ejercía al momento de ser notificado de la demanda ejecutiva (y al ser requerido de pago) funciones de representante, con conocimiento expreso de La Red, lo cual se perpetúa hasta el momento mismo de escribir estas líneas”, señalaron. Y así, la causa sigue adelante sin acuerdo.