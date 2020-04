Bancos de inversión apuestan por un repunte en los precios del petróleo en junio

El petróleo demostró ayer que no sólo las tasas pueden caer a terreno negativo. Esto, luego de los movimientos sin precedentes que sufrieron los precios del crudo, pues los contratos de WTI para mayo despidieron la jornada en -US$37. Si bien la dislocación encendió las alarmas respecto a los impactos de la pandemia, los bancos de inversión creen factible que el mercado logre equilibrarse en los próximos dos meses.

La inédita jornada que se vivió ayer se debe al colapso en la capacidad de almacenamiento de los productores de Estados Unidos para mayo, ya que a pesar de la menor producción, a causa de la paralización de la actividad global, el desplome en la demanda por el petróleo generó un exceso de inventario.

Lo anterior coincide con el hecho de que el acuerdo alcanzado por los países de la OPEP, para recortar la producción, no se implementará hasta mayo y junio.

De esta forma, los futuros a mayo sufrieron un desplome de 300%, pues dichos contratos expiran este martes, lo que a juicio de los bancos inversión, revela que la dislocación que sufrió el mercado se relaciona con la disponibilidad inmediata en la capacidad de almacenamiento en EEUU.

“La reducción acordada por la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y otros productores de petróleo, también conocidos como OPEP ++, no se implementará hasta mayo y junio. Como resultado, el mercado actualmente está digiriendo petróleo extra del aumento de las exportaciones de la OPEP / Rusia. Esto, después de que las discusiones anteriores entre la OPEP y Rusia colapsaron a principios de marzo. Parece que no queda capacidad de almacenamiento para mayo, pero, a juzgar por el contrato del WTI de junio, la situación puede disminuir en junio, aunque esto sigue siendo incierto”, dice Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer de Credit Suisse.

En lo que va de las operaciones de hoy, los contratos de petróleo WTI para junio, transan en US$22 el barril. En tanto, el precio spot del WTI se ubica en US$4,42, mientras que el Brent se cotiza en US$20 el barril.

“Creemos que la volatilidad actual en los precios spot puede acelerar el reequilibrio del mercado del petróleo, ya que el mercado no puede esperar a que los recortes de la OPEP ++ surtan efecto. Como tal, todavía vemos posibilidades de un peak de inventario más adelante en el segundo y tercer trimestre y una recuperación de precios posterior, una vez que el estancamiento logístico haya quedado atrás. Sin embargo, el mercado aún no está fuera de peligro dado que no tenemo claridad sobre si un mes adicional es suficiente para resolver”, agrega Strobaek.

De esta forma, Credit Suisse proyecta un precio de US$45 para el WTI en un horizonte a 12 meses.

En la misma línea, Scotiabank describió el desplome del WTI como el colapso más sorprendente de cualquier indicador económico desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, califica la contracción como anómala y estima un recuperación en el corto plazo.

“WTI terminó el día a un asombroso -37.63 USD / bbl, más de 300% por debajo de su cierre del viernes. La caída en picado en territorio negativo fue anómala y debería ser de corta duración, reflejando en gran medida la idiosincrasia de los contratos de fijación de precios, pero no obstante, habla de las sombrías condiciones en los mercados mundiales de petróleo”, indicó el banco de inversión esta mañana en un reporte enviado a sus clientes.

Según indica el informe, el deterioro rápido de la demanda de petróleo y mayores temores sobre la capacidad de almacenamiento se produjo justo cuando los contratos de WTI para entrega en mayo expiran hoy. “Esa coincidencia única del momento ejerció una presión adicional sobre los vendedores que tienen contratos de mayo el lunes, lo que incrementó aún más el desplome”, se lee en el reporte.

Si bien Sctoiabank advierte que las condiciones y los fundamentos mantendrán bajo presión los precios del petróleo, indica que la caída de ayer debería revertirse y que los niveles a los que transan los contratos a junio sirven de referencia para el corto plazo.

“Observamos, por ejemplo, que los contratos a plazo de junio se negocian cerca de 20 USD / bbl, un nivel que es más probable a corto plazo con la presión de la fecha límite de mayo”, concluye el reporte.