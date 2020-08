Berkshire Hathaway de Warren Buffett se deshace acciones bancarias

Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett descargó miles de millones de dólares en acciones bancarias mientras la economía estadounidense se tambaleaba durante el bloqueo del coronavirus.

Las tenencias de Berkshire de las acciones de Wells Fargo y JPMorgan Chase cayeron en más de US$3 mil millones cada una en el segundo trimestre, según documentos regulatorios hechos públicos el viernes. La compañía también disolvió su participación en Goldman Sachs Group Inc., que valía alrededor de US$300 millones al final del primer trimestre.

El conglomerado ha aumentado simultáneamente su propiedad de Bank of America Corp. un 0,46% en las últimas semanas y ahora posee aproximadamente el 12% de la empresa, según FactSet.

Las acciones bancarias han tenido un gran impacto este año, ya que las más grandes apartaron decenas de miles de millones de dólares para dar cuenta de posibles pérdidas crediticias. Los ejecutivos bancarios han dicho que creen que la recesión actual ahora será más profunda y prolongada de lo esperado inicialmente. El índice KBW Nasdaq Bank ha caído un 31% este año.

Buffett ha expresado optimismo sobre la recuperación de la economía estadounidense, pero advirtió en mayo que las acciones pueden ser impredecibles.

“Puedes apostar por Estados Unidos, pero tendrás que tener cuidado con la forma de apostar. Simplemente porque los mercados pueden hacer cualquier cosa “, dijo.

Las ventas de Berkshire ascienden a una caída del 26% en sus participaciones en Wells Fargo. Su participación en JPMorgan ha bajado un 62%. También vendió acciones de Bank of New York Mellon Corp., M&T Bank Corp. y PNC Financial Services Group Inc., entre otros.

La venta de acciones de Wells Fargo es particularmente notable porque significa que Berkshire ya no es el mayor accionista. Buffett compró acciones por primera vez en 1989 y apoyó a Wells Fargo mientras se desarrollaba su escándalo de prácticas de ventas, a veces recibiendo críticas por ello.

“Todos los grandes bancos han tenido problemas de un tipo u otro”, afirmó Buffett en la reunión anual de Berkshire en 2018. “Y no veo ninguna razón por la que Wells Fargo como empresa, tanto desde el punto de vista del inversionistas como desde el punto de vista moral en el futuro , es de alguna manera inferior a los otros grandes bancos con los que compite“.

A fines del año pasado, la participación del 8,4% de Berkshire en Wells Fargo tenía un valor de US$18,6 mil millones, por los cuales la compañía pagó US$7 mil millones, expresó Berkshire en su carta anual. Pero la acción ha caído más de la mitad desde entonces, golpeada por el colapso económico derivado de la pandemia, la primera pérdida trimestral del banco desde la crisis financiera y su decisión de recortar sus dividendos.

Eso ha reducido las ganancias en papel de Berkshire y la factura de impuestos que vendría de cualquier venta.

Buffett, sin embargo, está apostando fuerte por Bank of America. Berkshire no compró acciones en el segundo trimestre, pero en las últimas semanas reveló compras adicionales, elevando sus participaciones en el banco por encima del umbral del 10% que Buffett ha dicho que suele alcanzar.

Las acciones de Bank of America han subido un 9,7% durante el último mes, pero siguen cayendo casi una cuarta parte en 2020.

Berkshire invirtió por primera vez en Bank of America en 2011, comprando US$5 mil millones en acciones preferentes cuando el prestamista estaba luchando después de la crisis financiera. Berkshire también recibió warrants para comprar acciones ordinarias, que ejerció en 2017 para convertirse en el mayor accionista del banco.

El director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, dijo en una entrevista televisiva reciente que Buffett primero se acercó para invertir en el banco marcando su centro de llamadas y pidiendo hablar con el director general. Los dos hablan periódicamente, señaló Moynihan en una entrevista reciente con Time.