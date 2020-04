Cómo ven los CEOs el mundo actual del coronavirus

La pandemia de Covid-19 y los bloqueos resultantes están alterando la forma en que operan las empresas. Así es como algunos líderes de las compañías más grandes del mundo describieron en los últimos días los cambios que están viendo.

Evan Spiegel, CEO de Snap Inc.

“Creemos que esto acelerará la transformación digital en muchas empresas, y que los altos niveles de actividad que estamos viendo hoy conducirán a una mejora sostenida en la economía digital con el tiempo”, dijo Spiegel.

Robert Swan, CEO de Intel

“La demanda de PC a corto plazo ha aumentado debido al aprendizaje en el trabajo desde el hogar y en línea, pero la imagen de la demanda de la segunda mitad es más incierta. Continuamos evaluando cómo los impactos del Covid-19 en la economía compensarán los catalizadores inmediatos para un trabajo más remoto y equilibrarán los planes de desarrollo de chips en consecuencia”, afirmó Swan.

James Quincey, CEO de Coca Cola

“Podemos estar al final del gran bloqueo global, pero todavía estamos muy lejos de la nueva normalidad”, expresó Quincey.

“No es un buen momento para probar todo tipo de cosas nuevas y diferentes si los ingresos están bajo presión”, dijo Quincey. “Tiendes a volver a lo que se conoce. Habrá algunas apuestas seguras y de confianza a corto plazo”.

Brian Niccol, CEO de Chipotle Mexican Grill Inc.

“Se pasa mucho tiempo pensando en cómo se puede ejecutar su negocio en este entorno de manera segura”, señaló Niccol en una entrevista. “Mirando hacia atrás en la historia, y después de la gripe de 1918 llegaron los años 20. Lo superamos entonces, y podemos superarlo ahora. La gente es resistente".

Richard Templeton, CEO de Texas Instruments Inc.

Templeton expresó que Texas Instruments planea mantener estable la producción de chips en sus fábricas para posicionarse para una recuperación económica, dada su experiencia en la crisis financiera de 2008.

“Con el beneficio de la retrospectiva, nuestros clientes corrigieron en exceso a la baja, y luego pasamos un año y medio persiguiendo para respaldar la demanda”, explicó sobre la última recesión. Con esta crisis, “queremos asegurarnos de que tenemos el mayor grado de opcionalidad para que podamos enfrentar con éxito cualquier resultado”.

Reed Hastings, CEO de Netflix

“Tuvimos un aumento en el crecimiento de suscriptores en marzo. Es esencialmente un avance en el resto del año. Entonces, nuestra suposición es que los subs serán ligeros en Q3 y Q4 en relación con años anteriores debido a eso".

"Pero no usamos las palabras adivinar y conjeturas a la ligera. Las usamos porque somos un montón de nosotros sintiendo el viento. Y es difícil de decir. Pero, de nuevo, ¿el entretenimiento en Internet será cada vez más importante en los próximos cinco años? Nada ha cambiado en eso”, dijo Hastings.

Jonathan Gray, presidente de Blackstone

“Ciertamente no estamos en el campo” V ". Hemos estado debatiendo cuál es la forma ", dijo Gray a The Wall Street Journal. “Creo que es una recuperación alargada. Por eso no nos apresuramos a invertir”.

Randall Stephenson, CEO de AT&T

La pandemia probablemente tendrá “implicaciones duraderas para muchas cosas que solíamos dar por sentado, como la forma en que nos congregamos, trabajamos, viajamos e interactuamos”. Pero “[b] en última instancia, tenemos muy poca visibilidad”, afirmó Stephenson.

“Traemos a los economistas más inteligentes y geniales del mundo, y puede traer una docena de ellos, y el rango de resultados posibles solo para el segundo trimestre de 2020 es increíblemente amplio”, manifestó.

Vince McMahon, CEO de World Wrestling Entertainment Inc.

"No sé si vamos a estar en el" negocio de eventos en vivo ", como lo hicimos antes. Creo que nadie puede predecir lo que sucederá aquí. Estamos listos si está permitido, pero creo que esa es una de las cosas, que en el futuro, creo que va a tomar un tiempo para que los consumidores quieran salir ", dijo McMahon.

“Creo que va a estar más orientado al contenido, fuertemente comercializado y en términos de, no en eventos en vivo, sino más en términos de programación y medios sociales y digitales, que están muy avanzados. Hay muchas cosas que podemos hacer allí. Entonces, yo diría que el entorno creativo es la forma en que lo veo. Obviamente, no es un problema, es una oportunidad”, detalló.

Sheldon Adelson, CEO de Las Vegas Sands Corp.

Adelson dijo que el operador del casino continúa con un plan de inversión de capital de US$2.200 millones para sus centros turísticos en Macao, a pesar de que los ingresos del juego en el territorio chino han disminuido.

“Ahora no es el momento de pausar o desacelerar la inversión en Macao”, señaló Adelson. “Vemos la oportunidad y poseemos tanto la fortaleza financiera como el compromiso estratégico para realizar inversiones adicionales. Con nuestro esfuerzo por acelerar la inversión en Macao, tenemos la intención de ayudar a la economía local a corto plazo y asegurarnos de estar en la posición de liderazgo para capturar la eventual recuperación del gasto turístico".

Arvind Krishna, CEO de IBM

“Fue una decisión difícil retirar la orientación. Pero estos son tiempos sin precedentes, y este trimestre no es el momento de declarar que tenemos claridad, eso no nos beneficia, ni a ustedes como inversionistas y analistas”, afirmó Krishna.

Ritch Allison, CEO de Domino’s Pizza

“La industria de los restaurantes se enfrenta a una crisis existencial, y nadie sabe cuántos restaurantes sobrevivirán o qué forma adoptará la industria”, expresó Allison. “Tampoco sabemos cómo pueden evolucionar los comportamientos del consumidor y los patrones de compra”.

“No creo que los consumidores vayan a regresar a los viejos patrones y comportamientos”.

Michael Hsu, CEO de Kimberly-Clark

“No creo que alguna vez sintiéramos que debatiríamos sobre modelos epidemiológicos, y lo estamos haciendo. Y estamos trabajando, en realidad a través de 11 de ellos, y todos tienen suposiciones diferentes. Si bien eso nos dificulta llamar a la empresa para este propósito, le diré desde una perspectiva operativa, estamos utilizando esos modelos para predecir resultados para impulsar la planificación de escenarios y los planes de contingencia para todas nuestras operaciones en todo el mundo”, señaló Hsu.

Olivier Le Peuch, CEO de Schlumberger Ltd.

A pesar del reciente acuerdo de los mayores productores de petróleo del mundo para reducir la producción, "el segundo trimestre es probable que sea el trimestre más incierto y perjudicial que la industria haya visto", dijo Le Peuch.

“Requerirá un nivel de respuesta y profundidad de resiliencia que aún no se han alcanzado plenamente. Las acciones que hemos tomado hasta ahora se han centrado en aquellas cosas que podemos controlar para proteger nuestro negocio, con una clara prioridad en efectivo y liquidez, en una industria incierta y un entorno global", expresó Le Peuch.