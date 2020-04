Menos conducción, menos accidentes: las aseguradoras de automóviles dan millones en reembolsos por coronavirus

Allstate Corp., una de las compañías de seguros de automóviles más grandes del país, y una aseguradora de automóviles más pequeña del Medio Oeste están reembolsando cientos de millones de dólares a sus asegurados, citando una caída dramática en los reclamos de accidentes de los estadounidenses que se refugiaron en sus hogares.

Allstate dijo que enviaría más de US$600 millones en cheques de recuperación de refugio en el lugar, mientras que American Family Mutual Insurance Co. afirmó que devolverá US$200 millones a su base de titulares de pólizas más pequeña.

Los movimientos ponen de relieve un dilema inminente para la industria de seguros de automóviles: se está formando una ganancia inesperada potencialmente grande de Covid-19 al mismo tiempo que muchos clientes sufren financieramente por bloqueos que cubren gran parte de los EEUU.

Allstate dijo que la mayoría de sus clientes recibirían el 15% de la prima mensual de su automóvil en abril y mayo. American Family está devolviendo US$50 por vehículo asegurado. Esto se suma a lo que dicen los actuarios de American Family, representa lo que el transportista ya ha ahorrado, y espera ahorrar hasta mediados de junio, como resultado del reducido volumen de reclamos.

“Esperamos pagar dólares reales este año y ya no tenemos que pagarlos”, dijo Telisa Yancy, directora de operaciones de American Family. “Los estamos compartiendo en este momento, cuando nuestros clientes probablemente más lo necesitan”.

En comparación con el año pasado, los reclamos disminuyeron entre un 20% y un 40% semanalmente desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, hasta el 3 de abril, dijo Yancy. La aseguradora de Madison, Wisconsin, estima que los asegurados condujeron un 40% menos de millas en las últimas tres semanas de marzo. La compañía opera en 19 estados.

El presidente ejecutivo de Allstate, Tom Wilson, dijo que el millaje había bajado “un 35% sin precedentes” a 50% en los Estados Unidos desde mediados de marzo, incluso en estados sin restricciones de refugio. “Por estado, boom, cayó”, dijo. La compañía no dio a conocer detalles sobre el impacto en los reclamos.

“Decidimos dar a los clientes todo lo que podamos” en esta etapa temprana para ayudarlos a manejar durante la recesión económica. La compañía se está moviendo ahora “para tratar a nuestros clientes de manera justa”, dijo.

Los grupos comerciales creen que la pareja son las primeras aseguradoras de automóviles en EEUU en compartir su ganancia inesperada relacionada con el Covid-19. Los analistas de Wall Street creen que muchos seguirán su ejemplo. Las aseguradoras mutuales como American Family que son propiedad de sus asegurados pueden encontrar una decisión de proporcionar alivio financiero más fácil de tomar, pero las aseguradoras que cotizan en bolsa también podrían optar por compartir parte de su buena fortuna, por razones que incluyen presión competitiva, dijeron ejecutivos de la industria. Allstate se cotiza en bolsa.

En EEUU, un poco menos de la mitad del volumen de la prima del seguro de automóvil es vendido por compañías de propiedad mutua como American Family, dijeron grupos comerciales.

En los últimos días, los analistas de Wall Street han comenzado a predecir mejores resultados financieros para las aseguradoras de automóviles porque los accidentes de vehículos se correlacionan con las millas recorridas. Con decenas de millones de estadounidenses trabajando desde casa o perdiendo sus empleos, ya no están acumulando tantas millas. Eso significa menos barreras de defensas en las carreteras ahora desprovistas de tráfico en las horas pico, y menos colisiones con venados en las zonas rurales del país.

Los analistas señalan al negocio de los seguros de automóviles como un punto brillante poco común en los próximos resultados del primer trimestre para las aseguradoras estadounidenses de propiedad y accidentes cotizadas en bolsa. Esperan que otras partes de la industria experimenten un aumento en los reclamos relacionado con el Covid-19, como la cobertura de compensación para trabajadores de la industria de la atención médica.

Si bien los inversionistas aplaudirán los mejores resultados del seguro de automóviles, las ganancias descomunales podrían tener una mala óptica con los clientes con dificultades financieras.

Desde mediados de marzo, los grupos de consumidores y activistas de la Federación de Consumidores de América y el Centro para la Justicia Económica han estado solicitando a los departamentos de seguros estatales que presionen a las aseguradoras para que compartan las grandes ganancias con los clientes. Hasta ahora, los grupos han tenido un éxito limitado. Algunos defensores de los consumidores también están utilizando las redes sociales para alentar a los propietarios de vehículos a llamar a las aseguradoras y buscar un nuevo cálculo de las primas en función de sus circunstancias cambiantes.

“No hay duda de que el impacto económico total de la pandemia influirá en las decisiones de las empresas sobre los dividendos [para los asegurados], pero es demasiado pronto para saber cómo será”, dijo Neil Alldredge, ejecutivo del grupo comercial National. Asociación de compañías de seguros mutuos.

Los economistas y ejecutivos de la industria dijeron que la duda en hacer reembolsos rápidamente o reducir las tasas es que una disminución en el kilometraje después de la crisis financiera de 2008-09 demostró ser de corta duración. A medida que la economía mejoró, los consumidores aceleraron su kilometraje y reclaman que la frecuencia se disparó por encima de su nivel anterior a la crisis en algunas aseguradoras. Al establecer las tarifas, las aseguradoras generalmente usan datos de varios años y se ajustan gradualmente, tanto hacia arriba como hacia abajo, señalaron.

Entre las consideraciones, según el Sr. Alldredge: Muchas aseguradoras en los últimos años han pagado más en reclamos sobre pólizas de automóviles que lo que cobraron en dólares de primas. El nuevo equipo de seguridad ha aumentado el costo de reparación de vehículos, entre otros factores.

Señaló que muchas aseguradoras están ampliando los planes de pago y renunciando a los cargos por pagos atrasados ​​como formas de ayudar a los clientes en los tiempos difíciles.

Allstate dijo que también está proporcionando su producto de robo de identidad gratis para el resto del año “a todos los estadounidenses”.

American Family no revela su prima típica de cliente. Pero a nivel nacional en todos los operadores, la prima anual promedio de seguro de automóvil de EEUU fue de aproximadamente US$1.113 en 2019, los últimos datos disponibles, según el grupo de seguros Insurance Information Institute.

El hogar típico con cobertura familiar de American Family tiene dos vehículos asegurados, dijo la Sra. Yancy, por lo que el cheque de alivio promedio será de US$100. La aseguradora obtuvo datos de kilometraje de su aplicación de teléfono celular KnowYourDrive basada en el uso para monitorear los comportamientos de manejo. La aseguradora ha obtenido la aprobación regulatoria del comisionado de seguros de Wisconsin para su reembolso a los asegurados allí y está esperando la aprobación en otros estados, dijo la compañía.

American Family fue fundada en 1927 para asegurar a los agricultores en Wisconsin. También vende seguros de hogar, vida y numerosos tipos de negocios, y aún asegura a los agricultores y ganaderos.

En una nota a los clientes el 1 de abril, los analistas de Morgan Stanley dijeron que los operadores que cotizan en bolsa, como Allstate, el propietario de Geico, Berkshire Hathaway Inc., Hartford Financial Services Group Inc., Progressive Corp. y Travelers Cos, se encontrarían entre los beneficiarios de la disminución de las personas que están en las carreteras.

Se espera que la mejora financiera para las aseguradoras de automóviles sea aún mayor en el segundo trimestre porque gran parte del país recibió órdenes de refugio en el hogar a fines de marzo, dijeron analistas.

Al menos dos estados, Alaska y Maryland, han emitido declaraciones instando a las aseguradoras a proporcionar alivio temporal a los asegurados de sus automóviles, pero no les ordenaron hacerlo.

El 20 de marzo, por ejemplo, la Directora de Seguros de Alaska, Lori Wing-Heier, alentó a las aseguradoras a permitir a los asegurados “autoinformar los cambios en su exposición o perfil de riesgo y ajustar las primas en consecuencia” si conducen menos de lo estimado cuando solicitaron sus pólizas.