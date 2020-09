¿Por qué los mercados de valores se recuperaron del Covid en un tiempo récord? Aquí hay cinco razones

El salvaje viaje de ida y vuelta del Dow Jones Industrial Average está casi completo.

El venerable índice bursátil, a pesar de un contratiempo reciente, casi ha recuperado todas las pérdidas sufridas durante la pandemia de coronavirus, un viaje épico durante uno de los colapsos económicos más catastróficos en la historia de Estados Unidos.

El Dow y el índice de referencia S&P 500 cayeron alrededor de un 35% en seis semanas esta primavera, la caída más rápida desde niveles récord a un mercado bajista, cuando la economía cerró y el virus se extendió por todo el país. Desde entonces, las acciones estadounidenses han tenido una racha ganadora sin precedentes en la era moderna de los mercados financieros.

El Dow está cerca del máximo histórico del 12 de febrero, mientras que el S&P 500 recientemente realizó su repunte de cinco meses más sólido en más de 80 años.

El viaje del S&P 500 desde un nivel récord a un mercado bajista, definido como una caída del 20% o más, a un nuevo récord tomó solo 126 días de negociación, la escalada más rápida jamás vista. En recesiones anteriores que se remontan a 1928, el índice tardó en promedio más de 1.500 sesiones en volver a niveles récord, equivalentes a unos seis años.

El viaje salvaje de este año es aún más sorprendente en el contexto de la recesión y la pandemia que se apodera de Estados Unidos. Millones de estadounidenses siguen desempleados, las ganancias corporativas se han derrumbado al ritmo más vertiginoso en una década y la pandemia no ha sido contenida.

A pesar de una derrota de dos semanas impulsada por las acciones de las grandes empresas de tecnología, las acciones estadounidenses se recuperaron bruscamente para comenzar la semana.

“No creo que haya ningún análogo en la historia que se parezca a esto”, dijo Benjamin Bowler, jefe de investigación de derivados de acciones de Bank of America Corp.

Esto es lo que impulsa el histórico rally:

1. Estímulo de la Fed y el Congreso

Un factor clave que diferencia esta crisis es la respuesta de la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos, que fue más rápida y poderosa que nunca. La Fed redujo las tasas de interés a casi cero y esbozó planes para prestar miles de millones de dólares en todos los mercados. El gobierno de Estados Unidos envió más de 150 millones de cheques de estímulo a los estadounidenses y respaldó alrededor de medio billón de dólares en préstamos a pequeñas empresas.

La respuesta, junto con las lecciones aprendidas de la crisis financiera de 2008, ayudó a provocar la recuperación del mercado de valores. Muchos inversionistas dicen que la historia les ha enseñado que no es prudente apostar contra la Fed. Entrar en el mercado durante los desmayos grandes y pequeños ha sido rentable durante los últimos 10 años.

Eso ayudó a que la recuperación del mercado fuera casi tan discordante como el desplome.

“Los choques son más violentos”, afirmó Bowler de Bank of America. “Pero las recuperaciones también son más violentas…. Todos persiguen al mercado de nuevo”.

La Fed también pareció absorber algunas lecciones de la última crisis. Es importante avanzar temprano y de manera agresiva, expresó Patrick Harker, presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, en marzo.

La intervención de la Fed tuvo otro efecto involuntario: a medida que compró bonos corporativos y del Tesoro, los rendimientos cayeron, lo que hizo que las acciones fueran aún más atractivas.

El rendimiento real de los bonos del Tesoro cayó a niveles negativos a medida que subieron los precios de los bonos, lo que significa que los inversionistas que depositan su dinero en bonos del gobierno pueden esperar perder dinero cuando se ajustan a la inflación. Los rendimientos decrecientes empujaron a los inversionistas a invertir en acciones, una lucha que se ha vuelto tan familiar que tiene su propio acrónimo: TINA, o No hay alternativa.

2. Expectativas de una fuerte recuperación

Lo que sustenta el repunte de las acciones es una fe inquebrantable en que la economía estadounidense se recuperará una vez que la pandemia esté bajo control.

Muchos creen que ha pasado lo peor. La actividad manufacturera se aceleró en agosto, la contratación ha aumentado durante cuatro meses consecutivos y el gasto de los consumidores se ha recuperado después de una caída abrupta.

Los analistas dicen que la caída de las ganancias corporativas probablemente también haya tocado fondo. Las ganancias entre las empresas del S&P 500 disminuyeron un 32% en el último trimestre, la caída más profunda desde 2009, según FactSet. Se espera que sigan cayendo durante el resto del año, pero a un ritmo más modesto. El año que viene, los analistas esperan que las ganancias superen los niveles registrados antes de la pandemia.

Mientras tanto, los economistas del sector privado esperan que el producto interno bruto anual se recupere el próximo año a una tasa rara vez vista en los últimos 70 años, según Leuthold Group, una firma de investigación.

“Todo sobre esta crisis ha sido enorme y se ha movido a una velocidad vertiginosa”, escribió Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones de Leuthold, en una nota a los clientes en agosto. “Si la economía continúa recuperándose y el crecimiento del PIB real se acerca a la visión de consenso actual, es posible que la alza del mercado de valores se esté calentando”.

Los analistas de Goldman Sachs Group Inc. señalaron recientemente que esperan que el S&P 500 alcance los 3600 para fines de 2020, un aumento del 6,4% desde el cierre del lunes. Los analistas de Bank of America dijeron que pueden imaginar un “derretimiento” en el que las acciones continúen avanzando rápidamente.

3. El dominio de los gigantes tecnológicos

La brecha entre los ganadores y los perdedores del mercado de valores es marcada y creciente. Los gigantes de la tecnología se han beneficiado de los cambios sociales forzados por la pandemia y son cada vez más influyentes en el mercado.

Uno de ellos, Apple Inc., es más grande que todos los mercados globales. Las acciones de Apple se han disparado un 57% en 2020 y recientemente valían más que todas las pequeñas empresas del índice Russell 2000 juntas, o el índice FTSE 100, que rastrea las empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Mientras tanto, las empresas de industrias golpeadas por la pandemia han visto disminuir su influencia en el mercado de valores.

Las cinco empresas más grandes del S&P 500 —actualmente Apple, Amazon.com Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., matriz de Google, y Facebook Inc.— constituían recientemente alrededor del 23% del índice, la concentración más alta en al menos 30 años, según analistas de Goldman Sachs. Apple, la empresa más grande del mercado de valores de Estados Unidos, ha contribuido con más de la mitad del rendimiento total del 4,8% del índice este año, según datos de S&P Dow Jones Indices hasta el viernes.

Los inversionistas están apostando a que la influencia crecerá a medida que los estadounidenses sigan trabajando desde casa y comprando y transmitiendo películas en línea. Las acciones de Amazon han subido un 68% en 2020, Microsoft un 30%, Facebook de manera similar un 30% y Alphabet un 13%.

Una forma de medir la enorme influencia de esas acciones: una versión del S&P 500 que le da a todas las acciones una ponderación igual sigue bajando un 4,4% en 2020, mientras que el índice de referencia estándar ha subido un 4,7%. Dentro del S&P 500, los segmentos de energía, finanzas, servicios públicos, inmobiliario e industrial siguen en números rojos.

El peso del grupo puede dejar al mercado en general vulnerable a grandes caídas. Los gigantes tecnológicos empujaron el mercado a la baja la semana pasada a medida que aumentaban las preocupaciones sobre si habían subido demasiado rápido en valor.

En una señal de la disminución de la influencia del sector energético, Exxon Mobil Corp. fue retirada recientemente del Dow industrial, poniendo fin a un mandato que databa de 1928. La energía ahora representa menos del 3% del Dow y el S&P 500.

“El mercado de valores está compuesto por las empresas más grandes y fuertes…. No es representativo de toda la economía”, escribió en una carta reciente a los accionistas el multimillonario de fondos de cobertura William Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management LP. “Si hubiera un índice bursátil de pequeñas empresas privadas, probablemente bajaría un 50% o más”.

Ackman ha recaudado US$4 mil millones en una oferta pública inicial de su compañía de cheques en blanco. Estas firmas, que están diseñadas exclusivamente para recaudar dinero para realizar adquisiciones, han ganado popularidad este año ya que los inversionistas apuestan a que habrá acuerdos atractivos cuando la pandemia disminuya.

4. El retorno de los inversionistas individuales

Es imposible ignorar la estampida de inversionistas individuales que ingresan al mercado de valores. Durante los primeros seis meses del año, representaron aproximadamente el 20% de la actividad del mercado, casi el doble del nivel de 2010, según Bloomberg Intelligence. Negociar nunca ha sido tan fácil.

Los novatos que se quedaron en casa durante la pandemia abrieron cuentas de corretaje, atraídos por comisiones bajísimas y la oportunidad de beneficiarse de los giros de las acciones. Los movimientos del mercado también han atraído a inversionistas más jóvenes que intentan negociar acciones u opciones.

Estos inversionistas novatos están intercambiando consejos en grupos de Facebook y foros de discusión en Reddit. Están siguiendo a personas influyentes del mercado de valores en la plataforma de redes sociales TikTok y charlando con otros comerciantes jóvenes durante todo el día en la plataforma de mensajería Discord.

“Cuando hablo con personas con canas, todos se sienten nerviosos por este mercado”, dijo Zhiwei Ren, gerente de cartera de Penn Mutual Asset Management. “Es un mercado muy peligroso. Para los inversionistas minoristas, es el mejor mercado”.

Muchos de estos inversionistas, junto con actores institucionales, han acumulado acciones que consideran beneficiarias de la pandemia, o aquellas que creen que pueden remodelar las industrias.

El operador de apuestas deportivas DraftKings Inc. ha subido un 354% a un récord, mientras que la compañía de vuelos espaciales tripulados Virgin Galactic Holdings Inc. ha subido un 51%. Los inversionistas individuales también acudieron en masa a las acciones de Eastman Kodak Co. después de la divulgación de un posible préstamo gubernamental de US$765 millones para fabricar ingredientes farmacéuticos en fábricas de EE.UU. eso les ayudó a subir hasta un 614% antes de perder la mayoría de esas ganancias.

Y, por supuesto, está Tesla Inc., que ha ganado un 402% este año, lo que la convierte en el fabricante de automóviles más valioso del mundo, la octava empresa más grande en el mercado de valores de EE.UU. y una de las empresas más debatidas.

El interés, tanto en el comercio como en Tesla, ha aumentado. Hasta junio, las publicaciones vinculadas a #stockmarket habían obtenido aproximadamente 250 millones de visitas en TikTok. En septiembre, esa cifra aumentó a aproximadamente 420 millones de visitas. Una publicación popular: “Cómo invertir en el ‘próximo Tesla’”.

5. Comercio de impulso

En muchos sentidos, Tesla personifica el mercado actual, en el que los inversionistas individuales e institucionales han perseguido empresas que prometen un alto crecimiento. El fabricante de automóviles se ha convertido en sinónimo del fuerte impulso comercial de 2020: acumulándose en acciones que han subido más rápido y más lejos. Pocas acciones pueden igualar la velocidad con la que Tesla se ha disparado.

Los datos de Société Générale SA a junio muestran que los inversionistas individuales tienden a preferir las acciones que han subido más en los últimos tres meses. Los operadores que utilizan la correduría Robinhood Markets Inc. aumentaron drásticamente sus tenencias de dichas acciones desde marzo, superando las inversiones en empresas con el peor desempeño de precios. Los inversionistas también se han acumulado en fondos negociados en bolsa que siguen el impulso del comercio.

Y al igual que el mercado en general, Tesla ha sido dolorosamente difícil de apostar. Pocos vieron venir su dramático aumento, y el ascenso continúa alarmando y quemando a muchos inversionistas que buscaban sacar provecho de su desaparición.

La dinámica técnica ayuda a explicar las alucinantes ganancias de la acción, ya que las apuestas bajistas en la compañía han impulsado inadvertidamente el aumento de Tesla, y las apuestas en derivados vinculadas a su avance han ayudado a intensificar el repunte.

Muchos inversionistas no solo compran pequeñas caídas en el mercado de valores o acciones individuales como Tesla. Buscan operaciones con turbocompresor que se beneficien cuando las acciones individuales suben rápidamente y, a veces, piden dinero prestado para apostar en grande.

Los volúmenes de opciones sobre acciones subieron a un récord este año, y las operaciones que pagan si las acciones continúan subiendo han sido populares en los últimos meses. Estos derivados, conocidos como contratos de compra y venta, permiten a los inversionistas depositar una pequeña cantidad de efectivo para obtener un rendimiento potencialmente rápido y descomunal si sus apuestas resultan correctas. Aunque pueden aumentar las ganancias, son extremadamente riesgosas.

Estas operaciones son cada vez más influyentes en el propio mercado de valores. Las apuestas de opciones gigantescas del gran inversionistas SoftBank Group Corp. ayudaron a impulsar la reciente montaña rusa del mercado, junto con las operaciones de inversionistas individuales.

La investigación de Barclays muestra que las acciones que se beneficiaron del mayor aumento en la negociación de opciones durante el año pasado han superado al mercado este año. Además de Tesla, estas acciones incluyen Amazon.com, Apple, Microsoft, Shopify Inc., entre otras.

“Está recibiendo una presión real que es más grande de lo que sería normalmente”, dijo Cem Karsan, socio gerente senior del fondo de cobertura Aegea Capital Management LLC. Dice que ha apostado contra algunas acciones tecnológicas este año y compró opciones que se beneficiarían si el sector tecnológico se disparara hasta fin de año. “Estas cosas siempre van más allá de lo que puedas imaginar”.