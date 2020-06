Rendimientos de bonos del Banco Central caen tras anuncio de elevar medidas no convencionales

El desempeño del mercado de renta fija local refleja los primeros efectos del inédito anuncio del Banco Central. Si bien el el instituto emisor no entregó detalles respecto a la compra de activos, el objetivo se centra en inyectar liquidez e impedir el alza en el costo de financiamiento de las empresas.

El anuncio de elevar las medidas no convencionales deriva en un aumento en la demanda por el mercado de renta fija, y en lo que va de los operaciones, los papeles del Banco Central en pesos y en UF registran los primeros impactos.

La caída en los rendimientos de los bonos indexados a la UF, y en efecto, el alza en los precios de los papeles, se observan en los plazos de cinco a diez años. La tasa del BCU con plazo a cinco registra una caída de 4 puntos base y se ubica en -0,34%, mientras que el rendimiento del BCU con vencimiento a 10 años retrocede 3 puntos base y se ubica en 0,07%.

Los papeles denominados en pesos en los plazos a 5 y 10 años muestran una tendencia similar. El rendimiento del BCP a 5 años retrocede 9 puntos base y se ubica en una tasa de 1,48%, mientras que el BCP a 10 años anota una caída de 8 puntos base y transa en un nivel de 2,51%.

“Aún falta el detalle sobre la compra de activos, pero los efectos son una caída de las tasas y alza en los precios de los papeles. Lo que queda claro es que el Banco Central aumentará su balance, por lo que aumenta la demanda de estos activos”, explicó el gerente de renta fija de MBI Inversiones, Guillermo Kautz.

Dada la evolución de la economía nacional, el Banco Central decidió este martes no solo mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su mínimo de 0,5%, sino que informó que ampliará el uso de herramientas no convencionales. Esto contempla dos programas que movilizarán recursos adicionales por hasta 10% del PIB

En primer lugar, acordó abrir una segunda etapa de la Facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de Colocaciones (FCIC) que contempla un monto de US$16 mil millones y una vigencia de ocho meses. Actualmente, hay dos líneas vigentes del FCIC para bancos, por un monto total de US$24 mil millones, de los cuales ya se han utilizado US$19.988 millones, es decir, el 83%.

Esta nueva línea, que considera el fortalecimiento de los incentivos para la entrega de crédito bancario a pequeñas y medianas empresas, y a oferentes de crédito no bancarios. Esto último no estaba contemplado hasta ahora, e incentivará que las instituciones bancarias entreguen crédito a este tipo de oferentes no bancarios. La suma de ambas FCIC totalizan entonces US$40 mil millones.

Además, se acordó implementar un programa especial de compra de activos, por un monto de hasta US$8 mil millones, en un plazo de seis meses. La autoridad esta vez no acotó la compra de bonos bancarios a participantes del sistema SOMA, por lo que podría ser el inicio de compras de otro tipo de bonos, por ejemplo, una vez que se autorice vía ley, la adquisición de papeles del Tesoro en el mercado secundario, idea que ha sido respaldada por el propio presidente del BC, Mario Marcel, u otros bonos corporativos no bancarios. cuando la ley lo permita.